https://sputnikarabic.ae/20230615/إعلام-مفاوضات-بيع-مانشستر-يونايتد-للشيخ-جاسم-بن-حمد-اقتربت-من-الحسم-1078155903.html
إعلام: مفاوضات بيع مانشستر يونايتد للشيخ جاسم بن حمد اقتربت من الحسم
إعلام: مفاوضات بيع مانشستر يونايتد للشيخ جاسم بن حمد اقتربت من الحسم
أفادت تقارير إنجليزية، اليوم الخميس، بأن المفاوضات بين نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي والشيخ جاسم بن حمد آل ثاني لشراء النادي بأكثر من 6 مليارات دولار، دخلت... 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T17:02+0000
2023-06-15T17:02+0000
2023-06-15T17:02+0000
مجتمع
رياضة
مانشستر يونايتد
أخبار الدوري الإنجليزي
منوعات
الأخبار
قطر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1a/1074043474_0:84:3073:1812_1920x0_80_0_0_2f0b1489e52fb0e1b2673d5b33bc25eb.jpg
وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أنه يُنظر للعرض القطري على أنه الأوفر حظا لشراء مانشستر يونايتد، أكثر من الملياردير البريطاني جيم راتكليف، الذي تراجع في السباق بسبب المقابل المادي.وأضافت أن أفراد عائلة غليزر، الذين يملكون حصصًا قليلة في النادي لكنهم يسيطرون عليه بفضل هيكل الأسهم ذي الفئة المزدوجة، سيبيعون حصتهم ضمن الاتفاق المقترح.وأوضحت التقارير أن العرض القطري حاليًا يحظى بأفضلية بالنسبة لعائلة غليزر مقارنة بعرض راتكليف، الذي سيتيح لأفرادها الاحتفاظ ببعض المصالح في النادي.وأفادت بأن مانشستر يونايتد لن يتم السماح له بالتفاوض مع أي طرف آخر طوال فترة حصرية من التفاوض مع الشيخ جاسم، ولا أحد يعرف مدة استمرار المفاوضات.ولكنها أكدت أن الوضع لم يحسم بعد، وأن عرضا جديدا من راتكليف قد يمنع حصرية التفاوض مع الشيخ جاسم.ويخوض الشيخ جاسم حرب مزايدة مع الملياردير البريطاني جيم راتكليف، بعدما برزا كمنافسين رئيسيين لشراء "الشياطين الحمر" من العائلة الأمريكية.وفي وقت سابق، علق رئيس الوزراء القطري الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم، على "عزم ابنه، الشيخ جاسم بن حمد، الاستثمار في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي"، مشيرًا إلى أنه "لا يحبذ هذا النوع من الاستثمارات".وتابع: "بعض أبنائي يحبون ذلك ويناقشون معي دائمًا سبب عدم الاستثمار في ذلك (كرة القدم)، ويضغطون بشدة لكنني أعتقد أن هذا ليس اختصاصي".
https://sputnikarabic.ae/20230304/حمد-بن-جاسم-يعلق-على-تقديم-نجله-عرضا-للاستحواذ-على-مانشستر-يونايتد-هذا-ليس-اختصاصي-1074297653.html
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1a/1074043474_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_b2894c63b6f9ca67a630cf35253389f6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, مانشستر يونايتد, أخبار الدوري الإنجليزي, منوعات, الأخبار, قطر
رياضة, مانشستر يونايتد, أخبار الدوري الإنجليزي, منوعات, الأخبار, قطر
إعلام: مفاوضات بيع مانشستر يونايتد للشيخ جاسم بن حمد اقتربت من الحسم
تابعنا عبر
أفادت تقارير إنجليزية، اليوم الخميس، بأن المفاوضات بين نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي والشيخ جاسم بن حمد آل ثاني لشراء النادي بأكثر من 6 مليارات دولار، دخلت مراحلها النهائية.
وذكرت
وسائل إعلام بريطانية، أنه يُنظر للعرض القطري على أنه الأوفر حظا لشراء مانشستر يونايتد، أكثر من الملياردير البريطاني جيم راتكليف، الذي تراجع في السباق بسبب المقابل المادي.
وأضافت أن أفراد عائلة غليزر، الذين يملكون حصصًا قليلة في النادي لكنهم يسيطرون عليه بفضل هيكل الأسهم ذي الفئة المزدوجة، سيبيعون حصتهم ضمن الاتفاق المقترح.
وأوضحت التقارير أن العرض القطري حاليًا يحظى بأفضلية بالنسبة لعائلة غليزر مقارنة بعرض راتكليف، الذي سيتيح لأفرادها الاحتفاظ ببعض المصالح في النادي.
وأفادت بأن مانشستر يونايتد
لن يتم السماح له بالتفاوض مع أي طرف آخر طوال فترة حصرية من التفاوض مع الشيخ جاسم، ولا أحد يعرف مدة استمرار المفاوضات.
ولكنها أكدت أن الوضع لم يحسم بعد، وأن عرضا جديدا من راتكليف قد يمنع حصرية التفاوض مع الشيخ جاسم.
ويخوض الشيخ جاسم حرب مزايدة مع الملياردير البريطاني جيم راتكليف، بعدما برزا كمنافسين رئيسيين لشراء "الشياطين الحمر" من العائلة الأمريكية.
وفي وقت سابق، علق رئيس الوزراء القطري الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم
، على "عزم ابنه، الشيخ جاسم بن حمد، الاستثمار في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي"، مشيرًا إلى أنه "لا يحبذ هذا النوع من الاستثمارات".
وتابع: "بعض أبنائي يحبون ذلك ويناقشون معي دائمًا سبب عدم الاستثمار في ذلك (كرة القدم)، ويضغطون بشدة لكنني أعتقد أن هذا ليس اختصاصي".