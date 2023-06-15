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https://sputnikarabic.ae/20230615/إعلام-مفاوضات-بيع-مانشستر-يونايتد-للشيخ-جاسم-بن-حمد-اقتربت-من-الحسم-1078155903.html
إعلام: مفاوضات بيع مانشستر يونايتد للشيخ جاسم بن حمد اقتربت من الحسم
إعلام: مفاوضات بيع مانشستر يونايتد للشيخ جاسم بن حمد اقتربت من الحسم
أفادت تقارير إنجليزية، اليوم الخميس، بأن المفاوضات بين نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي والشيخ جاسم بن حمد آل ثاني لشراء النادي بأكثر من 6 مليارات دولار، دخلت... 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T17:02+0000
2023-06-15T17:02+0000
مجتمع
رياضة
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وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أنه يُنظر للعرض القطري على أنه الأوفر حظا لشراء مانشستر يونايتد، أكثر من الملياردير البريطاني جيم راتكليف، الذي تراجع في السباق بسبب المقابل المادي.وأضافت أن أفراد عائلة غليزر، الذين يملكون حصصًا قليلة في النادي لكنهم يسيطرون عليه بفضل هيكل الأسهم ذي الفئة المزدوجة، سيبيعون حصتهم ضمن الاتفاق المقترح.وأوضحت التقارير أن العرض القطري حاليًا يحظى بأفضلية بالنسبة لعائلة غليزر مقارنة بعرض راتكليف، الذي سيتيح لأفرادها الاحتفاظ ببعض المصالح في النادي.وأفادت بأن مانشستر يونايتد لن يتم السماح له بالتفاوض مع أي طرف آخر طوال فترة حصرية من التفاوض مع الشيخ جاسم، ولا أحد يعرف مدة استمرار المفاوضات.ولكنها أكدت أن الوضع لم يحسم بعد، وأن عرضا جديدا من راتكليف قد يمنع حصرية التفاوض مع الشيخ جاسم.ويخوض الشيخ جاسم حرب مزايدة مع الملياردير البريطاني جيم راتكليف، بعدما برزا كمنافسين رئيسيين لشراء "الشياطين الحمر" من العائلة الأمريكية.وفي وقت سابق، علق رئيس الوزراء القطري الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم، على "عزم ابنه، الشيخ جاسم بن حمد، الاستثمار في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي"، مشيرًا إلى أنه "لا يحبذ هذا النوع من الاستثمارات".وتابع: "بعض أبنائي يحبون ذلك ويناقشون معي دائمًا سبب عدم الاستثمار في ذلك (كرة القدم)، ويضغطون بشدة لكنني أعتقد أن هذا ليس اختصاصي".
https://sputnikarabic.ae/20230304/حمد-بن-جاسم-يعلق-على-تقديم-نجله-عرضا-للاستحواذ-على-مانشستر-يونايتد-هذا-ليس-اختصاصي-1074297653.html
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رياضة, مانشستر يونايتد, أخبار الدوري الإنجليزي, منوعات, الأخبار, قطر
رياضة, مانشستر يونايتد, أخبار الدوري الإنجليزي, منوعات, الأخبار, قطر

إعلام: مفاوضات بيع مانشستر يونايتد للشيخ جاسم بن حمد اقتربت من الحسم

17:02 GMT 15.06.2023
© AP Photo / Scott Heppellمانشستر يونايتد يهزم نيوكاسل بثنائية ويحرز كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة
مانشستر يونايتد يهزم نيوكاسل بثنائية ويحرز كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
© AP Photo / Scott Heppell
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أفادت تقارير إنجليزية، اليوم الخميس، بأن المفاوضات بين نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي والشيخ جاسم بن حمد آل ثاني لشراء النادي بأكثر من 6 مليارات دولار، دخلت مراحلها النهائية.
وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أنه يُنظر للعرض القطري على أنه الأوفر حظا لشراء مانشستر يونايتد، أكثر من الملياردير البريطاني جيم راتكليف، الذي تراجع في السباق بسبب المقابل المادي.
وأضافت أن أفراد عائلة غليزر، الذين يملكون حصصًا قليلة في النادي لكنهم يسيطرون عليه بفضل هيكل الأسهم ذي الفئة المزدوجة، سيبيعون حصتهم ضمن الاتفاق المقترح.
وأوضحت التقارير أن العرض القطري حاليًا يحظى بأفضلية بالنسبة لعائلة غليزر مقارنة بعرض راتكليف، الذي سيتيح لأفرادها الاحتفاظ ببعض المصالح في النادي.
وأفادت بأن مانشستر يونايتد لن يتم السماح له بالتفاوض مع أي طرف آخر طوال فترة حصرية من التفاوض مع الشيخ جاسم، ولا أحد يعرف مدة استمرار المفاوضات.
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ولكنها أكدت أن الوضع لم يحسم بعد، وأن عرضا جديدا من راتكليف قد يمنع حصرية التفاوض مع الشيخ جاسم.
ويخوض الشيخ جاسم حرب مزايدة مع الملياردير البريطاني جيم راتكليف، بعدما برزا كمنافسين رئيسيين لشراء "الشياطين الحمر" من العائلة الأمريكية.
وفي وقت سابق، علق رئيس الوزراء القطري الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم، على "عزم ابنه، الشيخ جاسم بن حمد، الاستثمار في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي"، مشيرًا إلى أنه "لا يحبذ هذا النوع من الاستثمارات".
وتابع: "بعض أبنائي يحبون ذلك ويناقشون معي دائمًا سبب عدم الاستثمار في ذلك (كرة القدم)، ويضغطون بشدة لكنني أعتقد أن هذا ليس اختصاصي".
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