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الحكومة الإيرانية: إعادة افتتاح السفارة السعودية في طهران الأسبوع المقبل
الحكومة الإيرانية: إعادة افتتاح السفارة السعودية في طهران الأسبوع المقبل
أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي، اليوم الخميس، أن "وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان سيزور طهران السبت المقبل". 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T11:38+0000
2023-06-15T11:38+0000
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وقال بهادري جهرمي، في تصريحات صحفية، إن "وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان سيزور طهران السبت المقبل، ومن المحتمل أن يتم افتتاح السفارة السعودية خلال الأسبوع المقبل".وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أفادت بأن "وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، سيزور العاصمة طهران السبت المقبل، لعقد اجتماع ولقاء عدد من المسؤولين الإيرانيين"، مشيرة إلى أنه قد يتم إعادة افتتاح السفارة السعودية خلال زيارة بن فرحان إلى طهران.ومساء الثلاثاء الماضي، فتحت السفارة الإيرانية في السعودية أبوابها بعد 7 سنوات من الإغلاق، وذلك بعد توقيع اتفاق بين الرياض وطهران لاستئناف العلاقات برعاية صينية.وحضر ممثلون عن وزارتي الخارجية السعودية والإيرانية الافتتاح في مقر السفارة الإيرانية الذي كان مغلقا لسنوات.وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، أن طهران عينت المساعد السابق لوزير الخارجية الإيرانية للشؤون الخليجية علي رضا عنايتي سفيرا لدى المملكة العربية السعودية.واتفقت إيران والسعودية، في مارس/ آذار الماضي، على إعادة العلاقات بين القوتين الإقليميتين، بعد قطعها عام 2016.
https://sputnikarabic.ae/20230608/إيران-الاتفاق-مع-السعودية-وترحيب-الصين-بتشكيل-التحالف-البحري-تطورات-إيجابية-في-غرب-آسيا-1077905320.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, السعودية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

الحكومة الإيرانية: إعادة افتتاح السفارة السعودية في طهران الأسبوع المقبل

11:38 GMT 15.06.2023
© Photo / IRNA/Ahamad Moeini Jamوزيرا الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، في العاصمة الصينية بكين، الصين
وزيرا الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، في العاصمة الصينية بكين، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
© Photo / IRNA/Ahamad Moeini Jam
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أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي، اليوم الخميس، أن "وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان سيزور طهران السبت المقبل".
وقال بهادري جهرمي، في تصريحات صحفية، إن "وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان سيزور طهران السبت المقبل، ومن المحتمل أن يتم افتتاح السفارة السعودية خلال الأسبوع المقبل".
وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أفادت بأن "وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، سيزور العاصمة طهران السبت المقبل، لعقد اجتماع ولقاء عدد من المسؤولين الإيرانيين"، مشيرة إلى أنه قد يتم إعادة افتتاح السفارة السعودية خلال زيارة بن فرحان إلى طهران.
ومساء الثلاثاء الماضي، فتحت السفارة الإيرانية في السعودية أبوابها بعد 7 سنوات من الإغلاق، وذلك بعد توقيع اتفاق بين الرياض وطهران لاستئناف العلاقات برعاية صينية.
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وحضر ممثلون عن وزارتي الخارجية السعودية والإيرانية الافتتاح في مقر السفارة الإيرانية الذي كان مغلقا لسنوات.
وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، أن طهران عينت المساعد السابق لوزير الخارجية الإيرانية للشؤون الخليجية علي رضا عنايتي سفيرا لدى المملكة العربية السعودية.
واتفقت إيران والسعودية، في مارس/ آذار الماضي، على إعادة العلاقات بين القوتين الإقليميتين، بعد قطعها عام 2016.
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