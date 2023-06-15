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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230615/الخزانة-الأمريكية-تؤكد-أنها-لا-ترى-أدلة-على-تهرب-واسع-النطاق-من-سقف-أسعار-النفط-الروسي-1078160471.html
الخزانة الأمريكية تؤكد أنها لا ترى أدلة على تهرب واسع النطاق من سقف أسعار النفط الروسي
الخزانة الأمريكية تؤكد أنها لا ترى أدلة على تهرب واسع النطاق من سقف أسعار النفط الروسي
قالت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، أنها لا تمتلك أدلة على وجود تهرب واسع النطاق في سقف أسعار النفط الروسي، ولكنها على علم بمحاولة روسيا للتهرب من هذا الإجراء... 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T21:42+0000
2023-06-15T21:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخزانة الأمريكية
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روسيا
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العقوبات الأمريكية ضد روسيا
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واشنطن - سبوتنيك. وأوضح نائب وزير الخزانة الأمريكي، الي أدييمو، في تصريحاته خلال فعالية نظمها مركز الأمن الأمريكي الجديد، أنه على الرغم من عدم وجود أدلة على تهرب واسع النطاق، إلا أنهم يعلمون بأن روسيا تسعى للتهرب من سقف أسعار النفط بالإضافة إلى العقوبات الأخرى وقيود التصدير.وأكد المسؤول الأمريكي أنهم يركزون على منع التهرب من العقوبات بالتعاون مع حلفائهم وشركائهم في القطاع الخاص.يشار إلى أن دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا فرضت سقفًا على أسعار النفط الروسي اعتبارًا من الخامس من ديسمبر/كانون الأول الماضي، وحدودًا أقصى على أسعار المشتقات النفطية الروسية اعتبارًا من الخامس من فبراير الماضي.ويهدف هذا السقف إلى تقليص عائدات روسيا النفطية. وعلى الرغم من ذلك، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، مؤخرًا أن صادرات النفط من روسيا إلى الدول الصديقة زادت بنسبة 76 في المائة في عام 2022، والمنتجات النفطية زادت بنسبة 20 في المائة، بينما زادت صادرات الغاز بنسبة 8 في المائة.وكشف نوفاك أن روسيا تلقت أكثر من 20 طلبًا لتوريد النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال من بلدان مختلفة في عام 2022، مشيرًا إلى أنه يتوفر لدى روسيا القدرة على توسيع نطاق صادراتها.يأتي هذا في سياق نجاح روسيا في إيجاد طرق جديدة لتصدير مواردها الطاقوية على خلفية العقوبات التي تفرضها الدول الغربية بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، ولا سيما القرار الذي اتخذته دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا بتحديد سقف سعر النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل وحظر استيراد الوقود من روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230307/الخزانة-الأمريكية-دول-مجموعة-السبع-تراجع-سقف-أسعار-النفط-الروسي-في-مارس-1074457594.html
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الخزانة الأمريكية, أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار النفط الروسي, العالم, العقوبات الأمريكية ضد روسيا
الخزانة الأمريكية, أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار النفط الروسي, العالم, العقوبات الأمريكية ضد روسيا

الخزانة الأمريكية تؤكد أنها لا ترى أدلة على تهرب واسع النطاق من سقف أسعار النفط الروسي

21:42 GMT 15.06.2023
© AFP 2023 / PAUL J. RICHARDS / وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
© AFP 2023 / PAUL J. RICHARDS /
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قالت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، أنها لا تمتلك أدلة على وجود تهرب واسع النطاق في سقف أسعار النفط الروسي، ولكنها على علم بمحاولة روسيا للتهرب من هذا الإجراء والعقوبات الأخرى.
واشنطن - سبوتنيك. وأوضح نائب وزير الخزانة الأمريكي، الي أدييمو، في تصريحاته خلال فعالية نظمها مركز الأمن الأمريكي الجديد، أنه على الرغم من عدم وجود أدلة على تهرب واسع النطاق، إلا أنهم يعلمون بأن روسيا تسعى للتهرب من سقف أسعار النفط بالإضافة إلى العقوبات الأخرى وقيود التصدير.
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وأكد المسؤول الأمريكي أنهم يركزون على منع التهرب من العقوبات بالتعاون مع حلفائهم وشركائهم في القطاع الخاص.
يشار إلى أن دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا فرضت سقفًا على أسعار النفط الروسي اعتبارًا من الخامس من ديسمبر/كانون الأول الماضي، وحدودًا أقصى على أسعار المشتقات النفطية الروسية اعتبارًا من الخامس من فبراير الماضي.
ويهدف هذا السقف إلى تقليص عائدات روسيا النفطية. وعلى الرغم من ذلك، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، مؤخرًا أن صادرات النفط من روسيا إلى الدول الصديقة زادت بنسبة 76 في المائة في عام 2022، والمنتجات النفطية زادت بنسبة 20 في المائة، بينما زادت صادرات الغاز بنسبة 8 في المائة.
وكشف نوفاك أن روسيا تلقت أكثر من 20 طلبًا لتوريد النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال من بلدان مختلفة في عام 2022، مشيرًا إلى أنه يتوفر لدى روسيا القدرة على توسيع نطاق صادراتها.
يأتي هذا في سياق نجاح روسيا في إيجاد طرق جديدة لتصدير مواردها الطاقوية على خلفية العقوبات التي تفرضها الدول الغربية بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، ولا سيما القرار الذي اتخذته دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا بتحديد سقف سعر النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل وحظر استيراد الوقود من روسيا.
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