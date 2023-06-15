https://sputnikarabic.ae/20230615/اليمن-يتهم-إيران-بتقديم-الدعم-لجماعة-أنصار-الله-وتعطيل-جهود-الهدنة-والسلام-1078161176.html

اليمن يتهم إيران بتقديم الدعم لجماعة "أنصار الله" وتعطيل جهود الهدنة والسلام

اليمن يتهم إيران بتقديم الدعم لجماعة "أنصار الله" وتعطيل جهود الهدنة والسلام

وجه وزير الإعلام والثقافة اليمني، معمر الإرياني، الاتهامات إلى إيران يوم الخميس، مجددًا اتهامها بتقديم الدعم لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، وتعطيل... 15.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-15T23:26+0000

2023-06-15T23:26+0000

2023-06-15T23:27+0000

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

صراع اليمن

إيران

أخبار إيران

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103995/54/1039955441_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_6254c41bd42aa85df0b060746d422f9c.jpg

القاهرة - سبوتنيك. وعبر حسابه على تويتر، أكد الإرياني أن رصد ومتابعة سلوك النظام الإيراني يؤكد عدم تغييره لسياساته التخريبية، ومواصلته تقديم دعم متعدد الأوجه للمليشيات الطائفية، واستخدامها كأدوات لنشر الفوضى والإرهاب وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد المصالح الدولية.وأضاف الإرياني أن النظام الإيراني لا يزال يلعب دورًا رئيسيًا في تعطيل المبادرات والجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة لاستعادة الهدنة الأممية، ويعتبر عائقًا أمام جهود إنهاء الحرب وتحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام في اليمن.واتهم الوزير الإرياني إيران بتقويض جهود التهدئة والحلول السلمية للأزمة على مدار تسع سنوات، ودعا إيران إلى إعادة النظر في سياساتها والاستفادة من الفرصة لإقامة علاقات صحية مع دول المنطقة، والتي تستند إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام مبدأ السيادة وعدم التدخل في شؤون الدول، ووقف رعاية المليشيات الطائفية واستخدامها كأدوات لتنفيذ سياسات تدميرية، وفقًا لتصريحاته.ويشهد اليمن هدنة هشة منذ أكتوبر الماضي بعدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت لستة أشهر. ومنذ سبتمبر 2014،وتسيطر "أنصار الله" على معظم المحافظات وسط وشمال اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، في حين بدأ التحالف العربي بقيادة السعودية في مارس 2015 عمليات عسكرية لدعم الجيش اليمني في استعادة تلك المناطق من سيطرة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20230615/وزير-الدفاع-السعودي-يبحث-مع-المبعوث-الأمريكي-إلى-اليمن-جهود-دعم-التوصل-إلى-حل-سياسي-1078160680.html

https://sputnikarabic.ae/20230615/أنصار-الله-تدعو-السعودية-للتخلي-عن-حكومة-اليمن-وتهدد-باستهداف-المنشآت-الاقتصادية-بالمملكة-1078160434.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, صراع اليمن, إيران, أخبار إيران, العالم العربي