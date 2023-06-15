https://sputnikarabic.ae/20230615/بابا-الفاتيكان-يغادر-المستشفى-بعد-خضوعه-لجراحة-1078139999.html
بابا الفاتيكان يغادر المستشفى بعد خضوعه لجراحة
بابا الفاتيكان يغادر المستشفى بعد خضوعه لجراحة
أعلن الفاتيكان أن البابا فرنسيس سيغادر المستشفى، غدا الجمعة، بعد خضوعه لجراحة في البطن الأسبوع الماضي. 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T12:01+0000
2023-06-15T12:01+0000
2023-06-15T12:01+0000
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
إيطاليا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/1b/1077481375_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_16383de78f0aeca466b1b1bcab2648c9.jpg
وذكر في بيان له، اليوم الخميس، أن "الفريق الطبي الذي يتابع البابا فرنسيس أكد خروج الأب الأقدس" من مستشفى غيميلي في روما، صباح غد الجمعة.وكان البابا فرنسيس (86 عاما) خضع لعملية جراحية، استمرت 3 ساعات، في مستشفى غيميلي، في 7 يونيو/ حزيران الجاري، بعد معاناته من فتق في موقع ندبة من عملية جراحية سابقة.وخلال العملية الجراحية، تم وضع بابا الفاتيكان تحت التخدير العام، وتم إصلاح جدار البطن بشبكة جراحية.وقرر الفاتيكان إلغاء كافة أنشطة البابا فرنسيس، حتى 18 يونيو، من أجل منحه وقتا للتعافي.يشار إلى أن البابا فرنسيس، خضع لجراحة في القولون في عام 2021.
https://sputnikarabic.ae/20230526/الفاتيكان-يعلن-إصابة-البابا-فرنسيس-بالحمى-1077454489.html
إيطاليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/1b/1077481375_0:0:1001:751_1920x0_80_0_0_2e58bc88224b7cdb071e88c057a00e22.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, إيطاليا
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, إيطاليا
بابا الفاتيكان يغادر المستشفى بعد خضوعه لجراحة
تابعنا عبر
أعلن الفاتيكان أن البابا فرنسيس سيغادر المستشفى، غدا الجمعة، بعد خضوعه لجراحة في البطن الأسبوع الماضي.
وذكر في بيان
له، اليوم الخميس، أن "الفريق الطبي الذي يتابع البابا فرنسيس أكد خروج الأب الأقدس" من مستشفى غيميلي في روما، صباح غد الجمعة.
وكان البابا فرنسيس (86 عاما) خضع لعملية جراحية، استمرت 3 ساعات
، في مستشفى غيميلي، في 7 يونيو/ حزيران الجاري، بعد معاناته من فتق في موقع ندبة من عملية جراحية سابقة.
وخلال العملية الجراحية، تم وضع بابا الفاتيكان تحت التخدير العام، وتم إصلاح جدار البطن بشبكة جراحية.
وقرر الفاتيكان إلغاء كافة أنشطة البابا فرنسيس، حتى 18 يونيو، من أجل منحه وقتا للتعافي.
يشار إلى أن البابا فرنسيس، خضع لجراحة في القولون في عام 2021.