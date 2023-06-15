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https://sputnikarabic.ae/20230615/بابا-الفاتيكان-يغادر-المستشفى-بعد-خضوعه-لجراحة-1078139999.html
بابا الفاتيكان يغادر المستشفى بعد خضوعه لجراحة
بابا الفاتيكان يغادر المستشفى بعد خضوعه لجراحة
أعلن الفاتيكان أن البابا فرنسيس سيغادر المستشفى، غدا الجمعة، بعد خضوعه لجراحة في البطن الأسبوع الماضي. 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T12:01+0000
2023-06-15T12:01+0000
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وذكر في بيان له، اليوم الخميس، أن "الفريق الطبي الذي يتابع البابا فرنسيس أكد خروج الأب الأقدس" من مستشفى غيميلي في روما، صباح غد الجمعة.وكان البابا فرنسيس (86 عاما) خضع لعملية جراحية، استمرت 3 ساعات، في مستشفى غيميلي، في 7 يونيو/ حزيران الجاري، بعد معاناته من فتق في موقع ندبة من عملية جراحية سابقة.وخلال العملية الجراحية، تم وضع بابا الفاتيكان تحت التخدير العام، وتم إصلاح جدار البطن بشبكة جراحية.وقرر الفاتيكان إلغاء كافة أنشطة البابا فرنسيس، حتى 18 يونيو، من أجل منحه وقتا للتعافي.يشار إلى أن البابا فرنسيس، خضع لجراحة في القولون في عام 2021.
https://sputnikarabic.ae/20230526/الفاتيكان-يعلن-إصابة-البابا-فرنسيس-بالحمى-1077454489.html
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البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, إيطاليا
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, إيطاليا

بابا الفاتيكان يغادر المستشفى بعد خضوعه لجراحة

12:01 GMT 15.06.2023
© AFP 2023 / ANDREAS SOLAROبابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني
بابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
بابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني
© AFP 2023 / ANDREAS SOLARO
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أعلن الفاتيكان أن البابا فرنسيس سيغادر المستشفى، غدا الجمعة، بعد خضوعه لجراحة في البطن الأسبوع الماضي.
وذكر في بيان له، اليوم الخميس، أن "الفريق الطبي الذي يتابع البابا فرنسيس أكد خروج الأب الأقدس" من مستشفى غيميلي في روما، صباح غد الجمعة.
وكان البابا فرنسيس (86 عاما) خضع لعملية جراحية، استمرت 3 ساعات، في مستشفى غيميلي، في 7 يونيو/ حزيران الجاري، بعد معاناته من فتق في موقع ندبة من عملية جراحية سابقة.
البابا فرنسيس الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2023
الفاتيكان يعلن إصابة البابا فرنسيس بالحمى
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وخلال العملية الجراحية، تم وضع بابا الفاتيكان تحت التخدير العام، وتم إصلاح جدار البطن بشبكة جراحية.
وقرر الفاتيكان إلغاء كافة أنشطة البابا فرنسيس، حتى 18 يونيو، من أجل منحه وقتا للتعافي.
يشار إلى أن البابا فرنسيس، خضع لجراحة في القولون في عام 2021.
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