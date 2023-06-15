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"بينهم عربي"... 3 رؤساء أفارقة يتوجهون إلى كييف في "مهمة سلام"
"بينهم عربي"... 3 رؤساء أفارقة يتوجهون إلى كييف في "مهمة سلام"
ذكرت صحيفة بولندية، أن رؤساء جنوب أفريقيا وزامبيا وجزر القمر سيصلون إلى أوكرانيا في إطار مهمتهم للسلام. 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T11:22+0000
2023-06-15T11:22+0000
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وجاء في الصحيفة: "رؤساء جنوب أفريقيا وزامبيا وجزر القمر سيزورون وارسو، اليوم الخميس، ومن هناك سيتوجهون إلى كييف في مهمة سلام".وذكرت صحيفة "رزيكزبوسبوليتا" أن الرئيس البولندي، أندريه دودا، سيجري مفاوضات مع رؤساء الدول الأفريقية، فيما ظهرت معلومات بهذا الشأن في موقعه على الإنترنت، حيث من المقرر أن يلتقي الساعة 12:40 مع رئيس جزر القمر، والساعة 13:30 مع رئيس زامبيا، والساعة 14:15 مع رئيس جنوب أفريقيا.وأفاد السفير الأوكراني لدى بولندا، فاسيلي زفاريتش، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سوف يلتقي بهم في كييف.وكان رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، قد تقدم بمبادرة سلام إلى الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، نيابة عن زامبيا والسنغال والكونغو وأوغندا ومصر وجنوب أفريقيا.وأعرب الكرملين عن استعداده للاستماع باهتمام كبير إلى أي مقترحات من شأنها أن تسهم في تسوية النزاع.ومن المتوقع أن يجتمع الرؤساء الأفارقة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، 17 يونيو/ حزيران في سان بطرسبورغ.
https://sputnikarabic.ae/20230613/موسكو-تتطلع-لاستقبال-السيسي-خلال-قمة-روسيا-أفريقيا--1078058258.html
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العالم العربي, روسيا, دول إفريقية
العالم العربي, روسيا, دول إفريقية

"بينهم عربي"... 3 رؤساء أفارقة يتوجهون إلى كييف في "مهمة سلام"

11:22 GMT 15.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatskyعلم أوكرانيا في كييف
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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ذكرت صحيفة بولندية، أن رؤساء جنوب أفريقيا وزامبيا وجزر القمر سيصلون إلى أوكرانيا في إطار مهمتهم للسلام.
وجاء في الصحيفة: "رؤساء جنوب أفريقيا وزامبيا وجزر القمر سيزورون وارسو، اليوم الخميس، ومن هناك سيتوجهون إلى كييف في مهمة سلام".
وذكرت صحيفة "رزيكزبوسبوليتا" أن الرئيس البولندي، أندريه دودا، سيجري مفاوضات مع رؤساء الدول الأفريقية، فيما ظهرت معلومات بهذا الشأن في موقعه على الإنترنت، حيث من المقرر أن يلتقي الساعة 12:40 مع رئيس جزر القمر، والساعة 13:30 مع رئيس زامبيا، والساعة 14:15 مع رئيس جنوب أفريقيا.
وأفاد السفير الأوكراني لدى بولندا، فاسيلي زفاريتش، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سوف يلتقي بهم في كييف.
بوتين والسيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2023
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13 يونيو, 12:18 GMT
وكان رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، قد تقدم بمبادرة سلام إلى الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، نيابة عن زامبيا والسنغال والكونغو وأوغندا ومصر وجنوب أفريقيا.
وأعرب الكرملين عن استعداده للاستماع باهتمام كبير إلى أي مقترحات من شأنها أن تسهم في تسوية النزاع.
ومن المتوقع أن يجتمع الرؤساء الأفارقة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، 17 يونيو/ حزيران في سان بطرسبورغ.
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