https://sputnikarabic.ae/20230615/تقرير-نتنياهو-يعتزم-زيارة-تركيا-خلال-أسابيع-1078158157.html
تقرير: نتنياهو يعتزم زيارة تركيا خلال أسابيع
تقرير: نتنياهو يعتزم زيارة تركيا خلال أسابيع
قالت وسائل إعلام عبرية، إن هناك محادثات جارية بين تل أبيب وأنقرة بشأن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى تركيا في الأسابيع المقبلة. 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T19:08+0000
2023-06-15T19:08+0000
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جاء ذلك وفق ما نقله موقع "واللا" العبري، مساء اليوم الخميس، عن مسؤول إسرائيلي رفيع لم يسمّه.وقال المسؤول إن محادثات جارية بين مكتب نتنياهو، ومكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول زيارة الأول إلى تركيا.وحال إجراء هذه الزيارة، ستكون هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها رئيس وزراء إسرائيلي تركيا منذ عام 2008، عندما زار إيهود أولمرت أنقرة كجزء من الوساطة التركية بين إسرائيل وسوريا.وكان نتنياهو قد اتصل بأردوغان، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية وهنأه. وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي وقتها، اتفق الزعيمان على مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين.وشكر الرئيس التركي مرة أخرى إسرائيل على مساعدات الإنقاذ في أعقاب الزلزال الذي ضرب بلاده قبل بضعة شهور.وخلال الفترة الأخيرة، شهدت العلاقات بين تل أبيب وأنقرة تحسنا ملحوظا بعد سنوات من الفتور. وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، تسلم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، أوراق اعتماد السفير التركي شاكر أوزكان تورونلار، وذلك لأول مرة منذ عودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدين.وفي أغسطس/ آب 2022، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، يائير لابيد، أن تركيا وإسرائيل قررتا إعادة السفراء بين البلدين، وذلك في أعقاب اتصال جمعه مع الرئيس التركي.
https://sputnikarabic.ae/20230530/نتنياهو-يتحدث-مع-أردوغان-ويتفقان-على-مواصلة-تعزيز-العلاقات-بين-بلديهما-1077568180.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
تقرير: نتنياهو يعتزم زيارة تركيا خلال أسابيع
19:08 GMT 15.06.2023 (تم التحديث: 19:09 GMT 15.06.2023) تابعنا عبر
قالت وسائل إعلام عبرية، إن هناك محادثات جارية بين تل أبيب وأنقرة بشأن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى تركيا في الأسابيع المقبلة.
جاء ذلك وفق ما نقله موقع
"واللا" العبري، مساء اليوم الخميس، عن مسؤول إسرائيلي رفيع لم يسمّه.
وقال المسؤول إن محادثات جارية بين مكتب نتنياهو، ومكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول زيارة الأول إلى تركيا.
وحال إجراء هذه الزيارة، ستكون هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها رئيس وزراء إسرائيلي تركيا منذ عام 2008، عندما زار إيهود أولمرت أنقرة كجزء من الوساطة التركية بين إسرائيل وسوريا.
وكان نتنياهو
قد اتصل بأردوغان، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية وهنأه. وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي وقتها، اتفق الزعيمان على مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين.
وشكر الرئيس التركي مرة أخرى إسرائيل على مساعدات الإنقاذ
في أعقاب الزلزال الذي ضرب بلاده قبل بضعة شهور.
وخلال الفترة الأخيرة، شهدت العلاقات بين تل أبيب وأنقرة تحسنا ملحوظا بعد سنوات من الفتور. وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، تسلم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ
، أوراق اعتماد السفير التركي شاكر أوزكان تورونلار، وذلك لأول مرة منذ عودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدين.
وفي أغسطس/ آب 2022، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، يائير لابيد، أن تركيا وإسرائيل قررتا إعادة السفراء بين البلدين، وذلك في أعقاب اتصال جمعه مع الرئيس التركي.