https://sputnikarabic.ae/20230615/زلزال-بقوة-65-درجة-على-مقياس-ريختر-يضرب-الفلبين-1078114275.html
زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر يضرب الفلبين
زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر يضرب الفلبين
ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة الفلبين، صباح اليوم الخميس، وحذرت السلطات المحلية من هزات ارتدادية وإمكانية حدوث أضرار. 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T02:47+0000
2023-06-15T02:47+0000
2023-06-15T03:42+0000
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وبحسب ما ذكرته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقع الزلزال على عمق 124 كيلومترًا (77 ميلًا) في حوالي الساعة 10:00 صباحًا (0200 بتوقيت غرينتش) في المياه قبالة بلدية كالاتاغان في مقاطعة باتانغاس بالقرب من العاصمة مانيلا.ولم تصدر تقارير بشأن وجود خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.يشار أن الفلبين تقع في منطقة "حزام ناري" في المحيط الهادئ حيث يقع نحو 90 بالمئة من الزلازل في العالم، ما يجعلها عرضة للكوارث بشكل كبير.وفي أكتوبر/تشرين الأول 2013، ضرب زلزال بقوة 7.1 درجات جزيرة بوهول في وسط الفلبين، مما أدى إلى حدوث انهيارات أرضية ومقتل أكثر من 200 شخص.وتضررت الكنائس القديمة في مهد الكاثوليكية في الفلبين بشدة، ونزح ما يقرب من 400 ألف شخص وتضررت عشرات الآلاف من المنازل بسبب الزلزال.
https://sputnikarabic.ae/20230323/الفلبين-تتعرض-لهزة-أرضية-قوتها-56-درجة-1075058516.html
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الفلبين, زلزال, العالم, أخبار العالم الآن
الفلبين, زلزال, العالم, أخبار العالم الآن
زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر يضرب الفلبين
02:47 GMT 15.06.2023 (تم التحديث: 03:42 GMT 15.06.2023) تابعنا عبر
ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة الفلبين، صباح اليوم الخميس، وحذرت السلطات المحلية من هزات ارتدادية وإمكانية حدوث أضرار.
وبحسب ما ذكرته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقع الزلزال على عمق 124 كيلومترًا (77 ميلًا) في حوالي الساعة 10:00 صباحًا (0200 بتوقيت غرينتش) في المياه قبالة بلدية كالاتاغان في مقاطعة باتانغاس بالقرب من العاصمة مانيلا.
ولم تصدر تقارير بشأن وجود خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
يشار أن الفلبين تقع في منطقة "حزام ناري"
في المحيط الهادئ حيث يقع نحو 90 بالمئة من الزلازل في العالم، ما يجعلها عرضة للكوارث بشكل كبير.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2013، ضرب زلزال بقوة 7.1 درجات جزيرة بوهول في وسط الفلبين، مما أدى إلى حدوث انهيارات أرضية ومقتل أكثر من 200 شخص.
وتضررت الكنائس القديمة في مهد الكاثوليكية في الفلبين بشدة، ونزح ما يقرب من 400 ألف شخص وتضررت عشرات الآلاف من المنازل بسبب الزلزال.