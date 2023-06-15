https://sputnikarabic.ae/20230615/ميسي-يسجل-أسرع-هدف-في-مسيرته-مع-منتخب-الأرجنتين-هز-شباك-أستراليا-بعد-79-ثانية-فيديو-1078157434.html
ميسي يسجل أسرع هدف في مسيرته مع منتخب الأرجنتين.. هز شباك أستراليا بعد 79 ثانية.. فيديو
ميسي يسجل أسرع هدف في مسيرته مع منتخب الأرجنتين.. هز شباك أستراليا بعد 79 ثانية.. فيديو
حقق نجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، اليوم الخميس، رقما قياسيا جديدا في مسيرته الكروية، وذلك بتسجيله أسرع هدف مع منتخب بلاده. 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T18:08+0000
2023-06-15T18:08+0000
2023-06-15T18:08+0000
مجتمع
نادي الفيديو
ليونيل ميسي
رياضة
الصين
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وأحرز ميسي هدفا بعد مرور 79 ثانية فقط من بداية الشوط الأول لمباراة الأرجنتين ضد أستراليا، في العاصمة الصينية بكين، وذلك بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، أمام أكثر من 50 ألف معجب في الستاد.وكاد ميسي أن يهز شباك حارس المنتخب الأسترالي، ماثيو ريان، مجددا بهدف سريع آخر، لولا ارتطامه بالشباك الجانبي من زاوية ضيقة.وانتهت المبارة بفوز الأرجنتين على أستراليا بنتيجة 2-0.وكان نادي إنتر ميامي الأمريكي قد أعلن، الأسبوع الماضي، عن ضم ليونيل ميسي إلى صفوفه، بعد نهاية عقده مع ناديه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي.يشار إلى أن ميسي قاد منتخب بلاده الأرجنتين للفوز بكأس العالم في العام الماضي، وذلك في البطولة التي أقيمت في دولة قطر.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, ليونيل ميسي, رياضة, الصين
نادي الفيديو, ليونيل ميسي, رياضة, الصين
ميسي يسجل أسرع هدف في مسيرته مع منتخب الأرجنتين.. هز شباك أستراليا بعد 79 ثانية.. فيديو
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حقق نجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، اليوم الخميس، رقما قياسيا جديدا في مسيرته الكروية، وذلك بتسجيله أسرع هدف مع منتخب بلاده.
وأحرز ميسي
هدفا بعد مرور 79 ثانية فقط من بداية الشوط الأول لمباراة الأرجنتين ضد أستراليا، في العاصمة الصينية بكين، وذلك بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، أمام أكثر من 50 ألف معجب في الستاد.
وكاد ميسي أن يهز شباك حارس المنتخب الأسترالي، ماثيو ريان، مجددا بهدف سريع آخر، لولا ارتطامه بالشباك الجانبي من زاوية ضيقة.
وانتهت المبارة بفوز الأرجنتين على أستراليا بنتيجة 2-0.
وكان نادي إنتر ميامي الأمريكي قد أعلن
، الأسبوع الماضي، عن ضم ليونيل ميسي إلى صفوفه، بعد نهاية عقده مع ناديه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي.
يشار إلى أن ميسي قاد منتخب بلاده الأرجنتين للفوز بكأس العالم في العام الماضي، وذلك في البطولة التي أقيمت في دولة قطر.