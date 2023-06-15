https://sputnikarabic.ae/20230615/وفد-وكالة-الطاقة-الذرية-برئاسة-غروسي-يصل-إلى-محطة-زابوروجيه-النووية-1078135635.html
وفد وكالة الطاقة الذرية برئاسة غروسي يصل إلى محطة زابوروجيه النووية
وفد وكالة الطاقة الذرية برئاسة غروسي يصل إلى محطة زابوروجيه النووية
أعلنت إدارة محطة زابوروجيه النووية، اليوم الخميس، عن وصول وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة برئاسة مدير عام الوكالة رفائيل غروسي. 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T10:25+0000
2023-06-15T10:25+0000
2023-06-15T10:25+0000
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
العالم
وكالة الطاقة الذرية
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وقالت إدارة المحطة على "تلغرام": "لقد وصل وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة المدير العام للوكالة رافائيل غروسيإلى محطة زابوروجيه النووية".وأشارت الخدمة الصحفية للمحطة إلى أن هذه هي الزيارة الثالثة لبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة غروسي إلى محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.وتقع محطة زابوروجيه النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات وقدراتها، وتحتوي على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاواط لكل منها.ومنذ مارس / آذار 2022، أصبحت محطة زابوروجيه تحت حماية القوات الروسية، وأكدت موسكو أن هذه الخطوة كانت ضرورية لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.
https://sputnikarabic.ae/20230402/الخارجية-الإيطالية-مدير-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-سيزور-روسيا-خلال-الأيام-المقبلة-1075452940.html
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محطة زابوروجيه للطاقة النووية, العالم, وكالة الطاقة الذرية
محطة زابوروجيه للطاقة النووية, العالم, وكالة الطاقة الذرية
وفد وكالة الطاقة الذرية برئاسة غروسي يصل إلى محطة زابوروجيه النووية
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أعلنت إدارة محطة زابوروجيه النووية، اليوم الخميس، عن وصول وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة برئاسة مدير عام الوكالة رفائيل غروسي.
وقالت إدارة المحطة على "تلغرام": "لقد وصل وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة المدير العام للوكالة رافائيل غروسي
إلى محطة زابوروجيه النووية".
وأشارت الخدمة الصحفية للمحطة إلى أن هذه هي الزيارة الثالثة لبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة غروسي إلى محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.
وتقع محطة زابوروجيه النووية
على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات وقدراتها، وتحتوي على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاواط لكل منها.
ومنذ مارس / آذار 2022، أصبحت محطة زابوروجيه تحت حماية القوات الروسية، وأكدت موسكو أن هذه الخطوة كانت ضرورية لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.