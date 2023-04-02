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https://sputnikarabic.ae/20230402/الخارجية-الإيطالية-مدير-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-سيزور-روسيا-خلال-الأيام-المقبلة-1075452940.html
الخارجية الإيطالية: مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور روسيا خلال الأيام المقبلة
الخارجية الإيطالية: مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور روسيا خلال الأيام المقبلة
ذكرت وزارة الخارجية الإيطالية، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، سيزور موسكو خلال الأيام المقبلة، وذلك عقب محادثة هاتفية بين وزير... 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T21:03+0000
2023-04-02T21:24+0000
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روما- سبوتنيك. وقالت الخارجية الإيطالية، في بيان، اليوم الأحد، إن "تاغاني أكد أن الحكومة الإيطالية تدعم المهمة التي سيضطلع بها غروسي في الأيام المقبلة إلى موسكو".وقبل أيام أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد يزور موسكو في المستقبل القريب.وردا على سؤال حول ما إذا كان الجانب الروسي يخطط لدعوة غروسي لزيارة موسكو في المستقبل القريب لمناقشة امن محطة الطاقة النووية في زابوروجيه وقضايا الساعة الأخرى، قال أوليانوف لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد هذا حقيقة".وتقع محطة زابوروجيه على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بالقرب من مدينة إنيرغودار، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة، حيث تحتوي على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاواط لكل منها، ومنذ مارس/آذار الماضي، تقع المحطة تحت حماية الجيش الروسي.وتقوم وحدات من القوات الروسية، منذ مارس 2022، بتأمين المحطة، وأوضحت الخارجية الروسية، أن هذه الخطوة مبررة، لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.
https://sputnikarabic.ae/20230327/مسؤول-روسي-غروسي-قد-يزور-موسكو-بالمستقبل-القريب-1075173906.html
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, وكالة الطاقة الذرية, إيطاليا
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, وكالة الطاقة الذرية, إيطاليا

الخارجية الإيطالية: مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور روسيا خلال الأيام المقبلة

21:03 GMT 02.04.2023 (تم التحديث: 21:24 GMT 02.04.2023)
© AP Photo / Andriy Andriyenko المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي
 المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
© AP Photo / Andriy Andriyenko
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ذكرت وزارة الخارجية الإيطالية، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، سيزور موسكو خلال الأيام المقبلة، وذلك عقب محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاغاني، وغروسي.
روما- سبوتنيك. وقالت الخارجية الإيطالية، في بيان، اليوم الأحد، إن "تاغاني أكد أن الحكومة الإيطالية تدعم المهمة التي سيضطلع بها غروسي في الأيام المقبلة إلى موسكو".
وقبل أيام أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد يزور موسكو في المستقبل القريب.
المدير العام لوكالة الطاقة الذرية الدولية رافائيل غروسي، في العاصمة الإيرانية طهران، السبت 4 مارس/ آذار 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسؤول روسي: غروسي قد يزور موسكو في المستقبل القريب
27 مارس, 02:15 GMT
وردا على سؤال حول ما إذا كان الجانب الروسي يخطط لدعوة غروسي لزيارة موسكو في المستقبل القريب لمناقشة امن محطة الطاقة النووية في زابوروجيه وقضايا الساعة الأخرى، قال أوليانوف لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد هذا حقيقة".
وتقع محطة زابوروجيه على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بالقرب من مدينة إنيرغودار، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة، حيث تحتوي على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاواط لكل منها، ومنذ مارس/آذار الماضي، تقع المحطة تحت حماية الجيش الروسي.
وتقوم وحدات من القوات الروسية، منذ مارس 2022، بتأمين المحطة، وأوضحت الخارجية الروسية، أن هذه الخطوة مبررة، لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.
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