https://sputnikarabic.ae/20230402/الخارجية-الإيطالية-مدير-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-سيزور-روسيا-خلال-الأيام-المقبلة-1075452940.html

الخارجية الإيطالية: مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور روسيا خلال الأيام المقبلة

الخارجية الإيطالية: مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور روسيا خلال الأيام المقبلة

ذكرت وزارة الخارجية الإيطالية، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، سيزور موسكو خلال الأيام المقبلة، وذلك عقب محادثة هاتفية بين وزير... 02.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-02T21:03+0000

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روما- سبوتنيك. وقالت الخارجية الإيطالية، في بيان، اليوم الأحد، إن "تاغاني أكد أن الحكومة الإيطالية تدعم المهمة التي سيضطلع بها غروسي في الأيام المقبلة إلى موسكو".وقبل أيام أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد يزور موسكو في المستقبل القريب.وردا على سؤال حول ما إذا كان الجانب الروسي يخطط لدعوة غروسي لزيارة موسكو في المستقبل القريب لمناقشة امن محطة الطاقة النووية في زابوروجيه وقضايا الساعة الأخرى، قال أوليانوف لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد هذا حقيقة".وتقع محطة زابوروجيه على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بالقرب من مدينة إنيرغودار، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة، حيث تحتوي على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاواط لكل منها، ومنذ مارس/آذار الماضي، تقع المحطة تحت حماية الجيش الروسي.وتقوم وحدات من القوات الروسية، منذ مارس 2022، بتأمين المحطة، وأوضحت الخارجية الروسية، أن هذه الخطوة مبررة، لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.

https://sputnikarabic.ae/20230327/مسؤول-روسي-غروسي-قد-يزور-موسكو-بالمستقبل-القريب-1075173906.html

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