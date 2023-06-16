https://sputnikarabic.ae/20230616/ساويرس-يرد-على-نائب-مصري-وجه-نداء-لولي-العهد-السعودي-مرتبط-بـالجنيه-فيديو-1078168383.html
ساويرس يرد على نائب مصري وجه نداء لولي العهد السعودي مرتبط بـ"الجنيه".. فيديو
ساويرس يرد على نائب مصري وجه نداء لولي العهد السعودي مرتبط بـ"الجنيه".. فيديو
وجّه عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، نداء لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يتعلق بالجنيه المصري. 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T09:34+0000
2023-06-16T09:34+0000
2023-06-16T09:34+0000
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طالب مصطفى بكري، والذي يعمل إعلاميا ومقدما لبرنامج "حقائق وأسرار"، الأمير محمد بن سلمان، السماح للحجاج المصريين باستخدام الجنيه المصري بدلا عن الريال السعودي، بدعوى أن المصريين لديهم مشكلة "صرافة" في البلاد.وأوضح بكري في برنامجه الذي يذاع على قناة "صدى البلد" المصرية، أن الحجاج المصريين يواجهون مشكلة في الريال السعودي، راجيًا ولي العهد السعودي السماح للحجاج المصريين بالتعامل بالجنيه المصري خلال فترة الحج.وقال النائب المصري مصطفى بكري:وأفاد النائب والإعلامي المصري المعروف، مصطفى بكري، بأن أناسا كثيرون داخل مصر وخارجها، خاصة في المملكة العربية السعودية، قد ناشدوه بشكل شخصي تقديم هذا الطلب، والخاص بضرورة التعامل بالجنيه المصري خلال موسم الحج.ومن جانبه، رد رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، على مناشدة الإعلامي مصطفى بكري على صفحته الرسمية على "تويتر"وأرفق ساويرس بتغريدته على حسابه الرسمي مناشدة بكري لولي العهد السعودي ليكتب "أسأت إلينا"، تعليقا عليها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, نجيب ساويرس, ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار الحج, السعودية, منوعات
مصر, أخبار مصر الآن, نجيب ساويرس, ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار الحج, السعودية, منوعات
ساويرس يرد على نائب مصري وجه نداء لولي العهد السعودي مرتبط بـ"الجنيه".. فيديو
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وجّه عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، نداء لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يتعلق بالجنيه المصري.
طالب مصطفى بكري، والذي يعمل إعلاميا ومقدما لبرنامج "حقائق وأسرار"، الأمير محمد بن سلمان
، السماح للحجاج المصريين باستخدام الجنيه المصري بدلا عن الريال السعودي، بدعوى أن المصريين لديهم مشكلة "صرافة" في البلاد.
وأوضح بكري في برنامجه الذي يذاع على قناة "صدى البلد" المصرية، أن الحجاج المصريين يواجهون مشكلة في الريال السعودي، راجيًا ولي العهد السعودي السماح للحجاج المصريين بالتعامل بالجنيه المصري خلال فترة الحج.
وقال النائب المصري مصطفى بكري:
تعامل الحجاج المصريين بالجنيه خلال موسم الحج سيحل أزمة كبيرة جدا، لأن لدينا أزمة ومشكلة في إيجاد الريال السعودي وفي العملة الحرة بشكل كامل.
وأفاد النائب والإعلامي المصري المعروف، مصطفى بكري
، بأن أناسا كثيرون داخل مصر وخارجها، خاصة في المملكة العربية السعودية، قد ناشدوه بشكل شخصي تقديم هذا الطلب، والخاص بضرورة التعامل بالجنيه المصري خلال موسم الحج.
ومن جانبه، رد رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس
، على مناشدة الإعلامي مصطفى بكري على صفحته الرسمية على "تويتر"
وأرفق ساويرس بتغريدته على حسابه الرسمي مناشدة بكري لولي العهد السعودي ليكتب "أسأت إلينا"، تعليقا عليها.