https://sputnikarabic.ae/20230616/-السودان-الدعم-السريع-تتهم-قوات-الجيش-بذبح-اثنين-من-عناصرها-والتمثيل-بجثتيهما-1078190039.html

السودان.. "الدعم السريع" تتهم قوات الجيش بذبح اثنين من عناصرها والتمثيل بجثتيهما

السودان.. "الدعم السريع" تتهم قوات الجيش بذبح اثنين من عناصرها والتمثيل بجثتيهما

اتهمت "الدعم السريع" السودانية، اليوم الجمعة، قوات الجيش بقتل اثنين من عناصرها ذبحا والتمثيل بجثتيهما. 16.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-16T14:41+0000

2023-06-16T14:41+0000

2023-06-16T14:41+0000

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جاء ذلك في بيان للقوات التي يقودها محمد حمدان دقلو "حميدتي" مع استمرار المعارك مع قوات الجيش بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان لا سيما بالعاصمة الخرطوم، دون أن تتمكن ما يزيد عن 10 اتفاقات هدنة برعاية سعودية أمريكية من وقفها.وقال البيان "تدين قوات الدعم السريع بأشد العبارات، مقتل اثنين من أفرادها ذبحاً والتمثيل بجثتيهما على أيدي مليشيا البرهان الانقلابية الإرهابية".واعتبرت "الدعم السريع" أن "اغتيال فردين عزل وذبحهما بهذه الطريقة المروعة من قبل قوات الانقلابيين، هو أمر يخالف الشرائع السماوية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية التي تشدد على معاملة أسرى الحرب وفقاً لقواعد السلوك والاشتباك".وقالت إن ذلك "يكشف بشكل واضح مدى الإجرام والحقد الذي وصل إليه الانقلابيون"، على حد قولها.وتابعت "يأتي هذا الفعل الإجرامي الوحشي امتداداً للنهج المتطرف لمليشيا البرهان التي تقصف المناطق المأهولة بالسكان عبر الطائرات وقذائف المدفعية الثقيلة وتقتل المواطنين بدم بارد على أساس اثني واحتجاز آخرين ومداهمة وتفتيش منازلهم ونهبها وحرقها".وحذرت "الدعم السريع" في ختام بيانها من أن ما سمته "التصرف البربري سيقود إلى ما لا يحمد عقباه ومن شأنه أن يشكل خطراً على الأمن والسلام الاجتماعي بتحويل المعارك بين الدعم السريع والانقلابيين إلى حرب أهلية".ولم تذكر قوات حميدتي أي تفاصيل حول الواقعة التي تتهم قوات الجيش بارتكابها بما في ذلك مكان وقوعها، فيما لم تصدر قوات البرهان تعليقا على اتهامات "الدعم السريع" حتى الساعة 2:20 توقيت غرينتش.وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بأنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.

https://sputnikarabic.ae/20230615/حميدتي-الوساطة-الأمريكية-السعودية-يمكن-أن-تمهد-الطريق-لسلام-دائم-1078158313.html

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