https://sputnikarabic.ae/20230617/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-33-مرة-خلال-24-ساعة-1078227795.html

القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 33 مرة خلال 24 ساعة

القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 33 مرة خلال 24 ساعة

قصفت القوات الأوكرانية أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 33 مرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وأطلقت 199 قطعة ذخيرة، حسبما أفادت به ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في... 17.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-17T22:59+0000

2023-06-17T22:59+0000

2023-06-17T22:59+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

القوات الأوكرانية

أخبار جمهورية دونيتسك

اعتقال الصحفي الروسي كيريل فيشينسكي في أوكرانيا

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان البعثة على قناة "تلغرام" أنه "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أبلغت البعثة عن 33 حالة إطلاق نار من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في اتجاه دونيتسك.وبحسب البيان، أطلق العدو 15 قذيفة من مدفعية عيار 155 ملم. على غورلوفكا 11 قصفاً من الراجمات، مدفعية 152 ملم، على ياسينوفاتا، 7 قذائف من الراجمات، قذائف عيار 155 ملم.وأشار بيان المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك، إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 199 وحدة ذخيرة مختلفة.وتعرضت مناطق ستة مدن في جمهورية دونيتسك الشعبية للقصف: غورلوفكا، بانتيليمونوفكا، ياسينوفاتايا، دونيتسك، ماكيفكا، وأليكساندروفكا.في اليوم السابق، تم تسجيل 31 قصفاً من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.تقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترا شمالي دونيتسك، وهي تحت سيطرة جمهورية دونيتسك الشعبية منذ عام 2014. وبها مناجم لاستخراج الفحم ومصنع "ستيرول" الكيميائي. وكثيرا ما تقصف القوات الأوكرانية قرية زايتسيفو وقرية مناجم غاغارين وقرية مناجم "6/7" الواقعة في ضواحي هذه المدينة. وكان عدد سكان غورلوفكا قبل بداية النزاع في دونباس يتجاوز 250 ألف شخص.

https://sputnikarabic.ae/20230617/بيسكوف-موسكو-لديها-الإرادة-السياسية-ومستعدة-للحوار-لكن-لا-أساس-لذلك-مع-كييف-1078227540.html

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القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك, اعتقال الصحفي الروسي كيريل فيشينسكي في أوكرانيا, روسيا