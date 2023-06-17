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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230617/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-33-مرة-خلال-24-ساعة-1078227795.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 33 مرة خلال 24 ساعة
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 33 مرة خلال 24 ساعة
قصفت القوات الأوكرانية أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 33 مرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وأطلقت 199 قطعة ذخيرة، حسبما أفادت به ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في... 17.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-17T22:59+0000
2023-06-17T22:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك
اعتقال الصحفي الروسي كيريل فيشينسكي في أوكرانيا
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان البعثة على قناة "تلغرام" أنه "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أبلغت البعثة عن 33 حالة إطلاق نار من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في اتجاه دونيتسك.وبحسب البيان، أطلق العدو 15 قذيفة من مدفعية عيار 155 ملم. على غورلوفكا 11 قصفاً من الراجمات، مدفعية 152 ملم، على ياسينوفاتا، 7 قذائف من الراجمات، قذائف عيار 155 ملم.وأشار بيان المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك، إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 199 وحدة ذخيرة مختلفة.وتعرضت مناطق ستة مدن في جمهورية دونيتسك الشعبية للقصف: غورلوفكا، بانتيليمونوفكا، ياسينوفاتايا، دونيتسك، ماكيفكا، وأليكساندروفكا.في اليوم السابق، تم تسجيل 31 قصفاً من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.تقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترا شمالي دونيتسك، وهي تحت سيطرة جمهورية دونيتسك الشعبية منذ عام 2014. وبها مناجم لاستخراج الفحم ومصنع "ستيرول" الكيميائي. وكثيرا ما تقصف القوات الأوكرانية قرية زايتسيفو وقرية مناجم غاغارين وقرية مناجم "6/7" الواقعة في ضواحي هذه المدينة. وكان عدد سكان غورلوفكا قبل بداية النزاع في دونباس يتجاوز 250 ألف شخص.
https://sputnikarabic.ae/20230617/بيسكوف-موسكو-لديها-الإرادة-السياسية-ومستعدة-للحوار-لكن-لا-أساس-لذلك-مع-كييف-1078227540.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك, اعتقال الصحفي الروسي كيريل فيشينسكي في أوكرانيا, روسيا
القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك, اعتقال الصحفي الروسي كيريل فيشينسكي في أوكرانيا, روسيا

القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 33 مرة خلال 24 ساعة

22:59 GMT 17.06.2023
© Sputnik . Sergey Baturinتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة غورلوفكا، مقاطعة دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة غورلوفكا، مقاطعة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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قصفت القوات الأوكرانية أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 33 مرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وأطلقت 199 قطعة ذخيرة، حسبما أفادت به ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان البعثة على قناة "تلغرام" أنه "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أبلغت البعثة عن 33 حالة إطلاق نار من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في اتجاه دونيتسك.
وبحسب البيان، أطلق العدو 15 قذيفة من مدفعية عيار 155 ملم. على غورلوفكا 11 قصفاً من الراجمات، مدفعية 152 ملم، على ياسينوفاتا، 7 قذائف من الراجمات، قذائف عيار 155 ملم.
وأشار بيان المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك، إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 199 وحدة ذخيرة مختلفة.
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بيسكوف: موسكو لديها الإرادة السياسية ومستعدة للحوار لكن لا أساس لذلك مع كييف
22:12 GMT
وتعرضت مناطق ستة مدن في جمهورية دونيتسك الشعبية للقصف: غورلوفكا، بانتيليمونوفكا، ياسينوفاتايا، دونيتسك، ماكيفكا، وأليكساندروفكا.
في اليوم السابق، تم تسجيل 31 قصفاً من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
تقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترا شمالي دونيتسك، وهي تحت سيطرة جمهورية دونيتسك الشعبية منذ عام 2014. وبها مناجم لاستخراج الفحم ومصنع "ستيرول" الكيميائي. وكثيرا ما تقصف القوات الأوكرانية قرية زايتسيفو وقرية مناجم غاغارين وقرية مناجم "6/7" الواقعة في ضواحي هذه المدينة. وكان عدد سكان غورلوفكا قبل بداية النزاع في دونباس يتجاوز 250 ألف شخص.
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