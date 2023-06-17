https://sputnikarabic.ae/20230617/بيسكوف-موسكو-لديها-الإرادة-السياسية-ومستعدة-للحوار-لكن-لا-أساس-لذلك-مع-كييف-1078227540.html

بيسكوف: موسكو لديها الإرادة السياسية ومستعدة للحوار لكن لا أساس لذلك مع كييف

بيسكوف: موسكو لديها الإرادة السياسية ومستعدة للحوار لكن لا أساس لذلك مع كييف

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا لديها الإرادة السياسية والاستعداد للحوار مع كييف، لكن لا أساس لذلك حتى الآن. 17.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-17T22:12+0000

2023-06-17T22:12+0000

2023-06-17T22:22+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

دميتري بيسكوف

أخبار أوكرانيا

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف في مقابلة مع قناة "آر تي " العربية، "يجب أن نتذكر دائمًا أن نظام زيلينسكي، أي الرئيس زيلينسكي نفسه، وقع مرسومًا يمنع رؤساء أوكرانيا من التفاوض مع الجانب الروسي. أي أنه من الصعب جدًا التحدث عن شيء في هذه الحالة بالتفاصيل".وأضاف، "نحن جاهزون.. لدينا الإرادة السياسية، لدينا الاستعداد.. لكن الحوار في هذه الحالة غير مرئي بعد.. لا أساس للحوار".وفي ذات الحوار، أكد بيسكوف، أن "أوكرانيا ليس لديها سيادة.. أوكرانيا ليس لديها الإرادة ولا الرغبة ولا القدرة على إعلان أي موقف سيادي.. أوكرانيا تملي عليها واشنطن ما يجب القيام به.. هذه حقيقة واضحة ومفهومة تمامًا للجميع".

https://sputnikarabic.ae/20230617/بيسكوف-أوكرانيا-ليس-لديها-سيادة-وواشنطن-تملي-على-كييف-موقفها--عاجل-1078227024.html

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دميتري بيسكوف, أخبار أوكرانيا, روسيا