https://sputnikarabic.ae/20230617/بيسكوف-موسكو-لديها-الإرادة-السياسية-ومستعدة-للحوار-لكن-لا-أساس-لذلك-مع-كييف-1078227540.html
بيسكوف: موسكو لديها الإرادة السياسية ومستعدة للحوار لكن لا أساس لذلك مع كييف
بيسكوف: موسكو لديها الإرادة السياسية ومستعدة للحوار لكن لا أساس لذلك مع كييف
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا لديها الإرادة السياسية والاستعداد للحوار مع كييف، لكن لا أساس لذلك حتى الآن. 17.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-17T22:12+0000
2023-06-17T22:12+0000
2023-06-17T22:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
دميتري بيسكوف
أخبار أوكرانيا
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف في مقابلة مع قناة "آر تي " العربية، "يجب أن نتذكر دائمًا أن نظام زيلينسكي، أي الرئيس زيلينسكي نفسه، وقع مرسومًا يمنع رؤساء أوكرانيا من التفاوض مع الجانب الروسي. أي أنه من الصعب جدًا التحدث عن شيء في هذه الحالة بالتفاصيل".وأضاف، "نحن جاهزون.. لدينا الإرادة السياسية، لدينا الاستعداد.. لكن الحوار في هذه الحالة غير مرئي بعد.. لا أساس للحوار".وفي ذات الحوار، أكد بيسكوف، أن "أوكرانيا ليس لديها سيادة.. أوكرانيا ليس لديها الإرادة ولا الرغبة ولا القدرة على إعلان أي موقف سيادي.. أوكرانيا تملي عليها واشنطن ما يجب القيام به.. هذه حقيقة واضحة ومفهومة تمامًا للجميع".
https://sputnikarabic.ae/20230617/بيسكوف-أوكرانيا-ليس-لديها-سيادة-وواشنطن-تملي-على-كييف-موقفها--عاجل-1078227024.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
دميتري بيسكوف, أخبار أوكرانيا, روسيا
دميتري بيسكوف, أخبار أوكرانيا, روسيا
بيسكوف: موسكو لديها الإرادة السياسية ومستعدة للحوار لكن لا أساس لذلك مع كييف
22:12 GMT 17.06.2023 (تم التحديث: 22:22 GMT 17.06.2023) تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا لديها الإرادة السياسية والاستعداد للحوار مع كييف، لكن لا أساس لذلك حتى الآن.