https://sputnikarabic.ae/20230617/الملك-سلمان-يأمر-باستضافة-1300-حاج-وحاجة-من-أكثر-من-90-دولة-لأداء-فريضة-الحج-1078220272.html
الملك سلمان يأمر باستضافة 1300 حاج وحاجة من أكثر من 90 دولة لأداء فريضة الحج
الملك سلمان يأمر باستضافة 1300 حاج وحاجة من أكثر من 90 دولة لأداء فريضة الحج
أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا باستضافة 1300 حاج وحاجة من أكثر من 90 دولة في مختلف قارات العالم لأداء فريضة الحج هذا العام 1444هـ. 17.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-17T15:21+0000
2023-06-17T15:21+0000
2023-06-17T15:21+0000
السعودية
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أخبار السعودية اليوم
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العالم العربي
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وأفادت وكالة الأنباء السعودية- واس، بأن الأمر الملكي للملك سلمان يأتي "ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد".وكان الملك سلمان أصدر السبت الماضي، "أمرا ملكيا باستضافة 1000 حاج وحاجة من ذوي الشهداء والأسرى والجرحي الفلسطينيين، لأداء فريضة حج عام 1444هـ".وأعلنت وزارة الحج السعودية، في وقت سابق اليوم، وصول أكثر من مليون حاج من الخارج.وقال محمد البيجاوي وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة والزيارة بالسعودية، إن الوزارة تعمل بكل طاقتها، وأفراد أطقمها من أجل خدمة ضيوف الرحمن، وزوار الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج.
https://sputnikarabic.ae/20230604/السعودية-تأشيرة-العمرة-لا-تسمح-بأداء-الحج-واليوم-آخر-موعد-لإصدار-التصاريح-1077716928.html
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السعودية, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, أخبار السعودية اليوم, الأخبار, العالم العربي
السعودية, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, أخبار السعودية اليوم, الأخبار, العالم العربي
الملك سلمان يأمر باستضافة 1300 حاج وحاجة من أكثر من 90 دولة لأداء فريضة الحج
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أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا باستضافة 1300 حاج وحاجة من أكثر من 90 دولة في مختلف قارات العالم لأداء فريضة الحج هذا العام 1444هـ.
وأفادت وكالة
الأنباء السعودية- واس، بأن الأمر الملكي للملك سلمان يأتي "ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد".
وكان الملك سلمان أصدر السبت الماضي، "أمرا ملكيا باستضافة 1000 حاج وحاجة
من ذوي الشهداء والأسرى والجرحي الفلسطينيين، لأداء فريضة حج عام 1444هـ".
وأعلنت وزارة الحج السعودية، في وقت سابق اليوم، وصول أكثر من مليون حاج من الخارج
.
وقال محمد البيجاوي وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة والزيارة بالسعودية، إن الوزارة تعمل بكل طاقتها، وأفراد أطقمها من أجل خدمة ضيوف الرحمن، وزوار الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج.