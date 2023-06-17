عربي
https://sputnikarabic.ae/20230617/الملك-سلمان-يأمر-باستضافة-1300-حاج-وحاجة-من-أكثر-من-90-دولة-لأداء-فريضة-الحج-1078220272.html
‏الملك سلمان يأمر باستضافة 1300 حاج وحاجة من أكثر من 90 دولة لأداء فريضة الحج
‏الملك سلمان يأمر باستضافة 1300 حاج وحاجة من أكثر من 90 دولة لأداء فريضة الحج
أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا باستضافة 1300 حاج وحاجة من أكثر من 90 دولة في مختلف قارات العالم لأداء فريضة الحج هذا العام 1444هـ. 17.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-17T15:21+0000
2023-06-17T15:21+0000
السعودية
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أخبار السعودية اليوم
الأخبار
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102746/57/1027465708_0:0:3668:2063_1920x0_80_0_0_9403aedbf10e8e9375a5691b626b4e0e.jpg
وأفادت وكالة الأنباء السعودية- واس، بأن الأمر الملكي للملك سلمان يأتي "ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد".وكان الملك سلمان أصدر السبت الماضي، "أمرا ملكيا باستضافة 1000 حاج وحاجة من ذوي الشهداء والأسرى والجرحي الفلسطينيين، لأداء فريضة حج عام 1444هـ".وأعلنت وزارة الحج السعودية، في وقت سابق اليوم، وصول أكثر من مليون حاج من الخارج.وقال محمد البيجاوي وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة والزيارة بالسعودية، إن الوزارة تعمل بكل طاقتها، وأفراد أطقمها من أجل خدمة ضيوف الرحمن، وزوار الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج.
https://sputnikarabic.ae/20230604/السعودية-تأشيرة-العمرة-لا-تسمح-بأداء-الحج-واليوم-آخر-موعد-لإصدار-التصاريح-1077716928.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102746/57/1027465708_83:0:3275:2394_1920x0_80_0_0_4e1379c0c7ee023d50afb71760b9b97b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السعودية, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, أخبار السعودية اليوم, الأخبار, العالم العربي
السعودية, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, أخبار السعودية اليوم, الأخبار, العالم العربي

‏الملك سلمان يأمر باستضافة 1300 حاج وحاجة من أكثر من 90 دولة لأداء فريضة الحج

15:21 GMT 17.06.2023
© AP Photo / Alex Brandon / الملك سلمان
الملك سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2023
© AP Photo / Alex Brandon /
تابعنا عبرTelegram
أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا باستضافة 1300 حاج وحاجة من أكثر من 90 دولة في مختلف قارات العالم لأداء فريضة الحج هذا العام 1444هـ.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية- واس، بأن الأمر الملكي للملك سلمان يأتي "ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد".
وكان الملك سلمان أصدر السبت الماضي، "أمرا ملكيا باستضافة 1000 حاج وحاجة من ذوي الشهداء والأسرى والجرحي الفلسطينيين، لأداء فريضة حج عام 1444هـ".
صلاة الجمعة الثانية حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، خلال شهر رمضان المبارك، في 31 مارس 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
السعودية: تأشيرة العمرة لا تسمح بأداء الحج واليوم آخر موعد لإصدار التصاريح
4 يونيو, 07:30 GMT
وأعلنت وزارة الحج السعودية، في وقت سابق اليوم، وصول أكثر من مليون حاج من الخارج.
وقال محمد البيجاوي وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة والزيارة بالسعودية، إن الوزارة تعمل بكل طاقتها، وأفراد أطقمها من أجل خدمة ضيوف الرحمن، وزوار الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع09:07 GMTالمدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:58 GMT - سبوتنيك عربيبوتين: روسيا لديها أسلحة نووية أكثر من دول "الناتو" وهم يريدون منا تقليلها لكن هذا لن يحدثأمس, 12:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала