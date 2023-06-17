https://sputnikarabic.ae/20230617/بيسكوف-روسيا-ستواصل-جهودها-في-تقديم-المساعدة-لسوريا-لعودتها-إلى-الأسرة-العربية-1078227674.html

بيسكوف: روسيا ستواصل جهودها في تقديم المساعدة لسوريا لعودتها إلى الأسرة العربية

بيسكوف: روسيا ستواصل جهودها في تقديم المساعدة لسوريا لعودتها إلى الأسرة العربية

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا ستواصل جهودها في تقديم المساعدة اللازمة للحكومة السورية، لإعادة سوريا إلى الأسرة العربية. 17.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-17T22:23+0000

2023-06-17T22:23+0000

2023-06-17T22:23+0000

دميتري بيسكوف

روسيا

أخبار سوريا اليوم

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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف في مقابلة مع قناة "آر تي " العربية، "روسيا ستواصل جهودها في تقديم المساعدة للجمهورية العربية السورية، لإعادة سوريا إلى الأسرة العربية".وكان مجلس جامعة الدول العربية قد وافق، خلال اجتماع استثنائي عقده في 7 مايو/ أيار على مستوى وزراء الخارجية، على استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة، لتعود سوريا إلى الجامعة بعد نحو 12 من تعليق عضويتها على خلفية الموقف من الصراع الدائر على أراضيها.

https://sputnikarabic.ae/20230617/بيسكوف-موسكو-لديها-الإرادة-السياسية-ومستعدة-للحوار-لكن-لا-أساس-لذلك-مع-كييف-1078227540.html

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دميتري بيسكوف, روسيا, أخبار سوريا اليوم