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https://sputnikarabic.ae/20230617/بيسكوف-روسيا-ستواصل-جهودها-في-تقديم-المساعدة-لسوريا-لعودتها-إلى-الأسرة-العربية-1078227674.html
بيسكوف: روسيا ستواصل جهودها في تقديم المساعدة لسوريا لعودتها إلى الأسرة العربية
بيسكوف: روسيا ستواصل جهودها في تقديم المساعدة لسوريا لعودتها إلى الأسرة العربية
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا ستواصل جهودها في تقديم المساعدة اللازمة للحكومة السورية، لإعادة سوريا إلى الأسرة العربية. 17.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-17T22:23+0000
2023-06-17T22:23+0000
دميتري بيسكوف
روسيا
أخبار سوريا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف في مقابلة مع قناة "آر تي " العربية، "روسيا ستواصل جهودها في تقديم المساعدة للجمهورية العربية السورية، لإعادة سوريا إلى الأسرة العربية".وكان مجلس جامعة الدول العربية قد وافق، خلال اجتماع استثنائي عقده في 7 مايو/ أيار على مستوى وزراء الخارجية، على استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة، لتعود سوريا إلى الجامعة بعد نحو 12 من تعليق عضويتها على خلفية الموقف من الصراع الدائر على أراضيها.
https://sputnikarabic.ae/20230617/بيسكوف-موسكو-لديها-الإرادة-السياسية-ومستعدة-للحوار-لكن-لا-أساس-لذلك-مع-كييف-1078227540.html
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دميتري بيسكوف, روسيا, أخبار سوريا اليوم
دميتري بيسكوف, روسيا, أخبار سوريا اليوم

بيسكوف: روسيا ستواصل جهودها في تقديم المساعدة لسوريا لعودتها إلى الأسرة العربية

22:23 GMT 17.06.2023
© Sputnik . Alexei Druzhinin / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري بشار الأسد خلال اللقاء في دمشق، سوريا 7 يناير 2020
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري بشار الأسد خلال اللقاء في دمشق، سوريا 7 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2023
© Sputnik . Alexei Druzhinin
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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا ستواصل جهودها في تقديم المساعدة اللازمة للحكومة السورية، لإعادة سوريا إلى الأسرة العربية.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف في مقابلة مع قناة "آر تي " العربية، "روسيا ستواصل جهودها في تقديم المساعدة للجمهورية العربية السورية، لإعادة سوريا إلى الأسرة العربية".
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بيسكوف: موسكو لديها الإرادة السياسية ومستعدة للحوار لكن لا أساس لذلك مع كييف
22:12 GMT
وكان مجلس جامعة الدول العربية قد وافق، خلال اجتماع استثنائي عقده في 7 مايو/ أيار على مستوى وزراء الخارجية، على استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة، لتعود سوريا إلى الجامعة بعد نحو 12 من تعليق عضويتها على خلفية الموقف من الصراع الدائر على أراضيها.
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