https://sputnikarabic.ae/20230617/شويغو-يطلب-من-مجمع-الصناعات-الدفاعية-توسيع-قدرات-إنتاج-الدبابات-والقاذفات--عاجل-1078202335.html
شويغو يطلب من مجمع الصناعات الدفاعية توسيع قدرات إنتاج الدبابات والقاذفات
شويغو يطلب من مجمع الصناعات الدفاعية توسيع قدرات إنتاج الدبابات والقاذفات
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، شدد خلال تفقد مسار تنفيذ الطلبات الحكومية الخاصة بوزارة الدفاع في مجمع الصناعات العسكرية الروسية... 17.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-17T04:38+0000
2023-06-17T04:38+0000
2023-06-17T04:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
وزارة الدفاع الروسية
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أشار وزير الدفاع الروسي إلى إدارة المؤسسة التقيد الصارم بالجدول الزمني لتنفيذ الطلبات الحكومية الخاصة بالدفاع ووضع مهمة الاستمرار في توسيع القدرات الإنتاجية لإنتاج الدبابات وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، لتلبية احتياجات القوات الروسية التي تؤدي مهام العملية العسكرية الخاصة".وأضافت الدفاع الروسية أنه وعلى وجه الخصوص، تم عرض خط التجميع الآلي للوزير، وأن رئيس الشركة أبلغ شويغو أنه نظرًا لتحسين القدرات الإنتاجية خلال الأشهر القليلة الماضية، فقد "زاد حجم الإنتاج لمجموعة كاملة من المنتجات عدة مرات".وأشار البيان إلى أن "الحلول الهندسية الفعالة جعلت من الممكن تحسين جودة تصنيع المنتجات وتقليل المؤشرات الزمنية لإنتاجها".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230617/الدفاع-الروسية-قوات-التجمع-الجنوبي-تصد-هجمات-أوكرانية-في-5-مناطق-قرب-أرتيوموفسك--عاجل-1078201731.html
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وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو, وزارة الدفاع الروسية, روسيا
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو, وزارة الدفاع الروسية, روسيا
شويغو يطلب من مجمع الصناعات الدفاعية توسيع قدرات إنتاج الدبابات والقاذفات
04:38 GMT 17.06.2023 (تم التحديث: 04:55 GMT 17.06.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، شدد خلال تفقد مسار تنفيذ الطلبات الحكومية الخاصة بوزارة الدفاع في مجمع الصناعات العسكرية الروسية في منطقة أومسك على ضرورة الالتزام الصارم بالجدول الزمني لتنفيذ حجوزات الدفاع، وطلب زيادة إنتاج الدبابات وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة لتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أشار وزير الدفاع الروسي إلى إدارة المؤسسة التقيد الصارم بالجدول الزمني لتنفيذ الطلبات الحكومية الخاصة بالدفاع ووضع مهمة الاستمرار في توسيع القدرات الإنتاجية
لإنتاج الدبابات وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، لتلبية احتياجات القوات الروسية التي تؤدي مهام العملية العسكرية الخاصة".
كما فحص وزير دفاع الروسي تنفيذ الطلبات الدفاعية الحكومية في مؤسسة المجمّع الصناعي العسكري في منطقة أومسك لإنتاج الدبابات وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة.
وأضافت الدفاع الروسية أنه وعلى وجه الخصوص، تم عرض خط التجميع الآلي للوزير، وأن رئيس الشركة أبلغ شويغو أنه نظرًا لتحسين القدرات الإنتاجية خلال الأشهر القليلة الماضية، فقد "زاد حجم الإنتاج لمجموعة كاملة من المنتجات عدة مرات".
وأشار البيان إلى أن "الحلول الهندسية الفعالة جعلت من الممكن تحسين جودة تصنيع المنتجات وتقليل المؤشرات الزمنية لإنتاجها".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.