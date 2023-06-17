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مصر تعتزم توفير 5 آلاف طن من القمح للسنغال
مصر تعتزم توفير 5 آلاف طن من القمح للسنغال
أفاد وزير الزراعة والتجهيزات الريفية والسيادة الغذائية في السنغال، علي نغويل ندياي، بأن مصر تخطط لتوريد 5 آلاف طن من القمح إلى السنغال خلال العام الحالي 2023. 17.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-17T09:25+0000
2023-06-17T09:25+0000
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القاهرة- سبوتنيك. ونقلت صحيفة "سود كوتيديان" السنغالية عن نغويل ندياي، تصريحاته خلال افتتاحه المعرض الدولي للزراعة والابتكار التكنولوجي.وأوضح الوزير السنغالي أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمر بتوفير هذه الكمية من القمح وأخبره بذلك السفير المصري في السنغال.وأشار ندياي إلى أن زيارته إلى شرم الشيخ برفقة السفير المصري في السنغال كانت للاطلاع على الجهود التي يقوم بها المصريون في زراعة القمح.وحث وزير الزراعة السنغالي مواطنيه على الاستفادة من الفرص التي يوفرها المعرض الدولي للزراعة والابتكار التكنولوجي، مؤكدًا أن "نحتاج إلى دعم الجميع لضمان نجاح المعرض وتعزيز الزراعة".وأوضح الوزير أن المعرض يأتي في إطار الترويج للمنتجات الزراعية لتعزيز القدرة التنافسية للسنغال في الأسواق الإقليمية والعالمية، ويمثل فرصة لتسليط الضوء على المنتجات الزراعية السنغالية وعلى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في هذا القطاع.يجدر الإشارة إلى أن المعرض الدولي للزراعة والابتكار التكنولوجي سيقام في داكار، بين 23 و27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في مركز ديامينياديو للمعارض، ومن المتوقع حضور 1800 مشارك و 300 وفد يمثلون نحو 50 جنسية و4 رؤساء دول.
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, السنغال
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, السنغال

مصر تعتزم توفير 5 آلاف طن من القمح للسنغال

09:25 GMT 17.06.2023
© Sputnik . S.khatabانطلاق موسم حصاد القمح في مصر
انطلاق موسم حصاد القمح في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2023
© Sputnik . S.khatab
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أفاد وزير الزراعة والتجهيزات الريفية والسيادة الغذائية في السنغال، علي نغويل ندياي، بأن مصر تخطط لتوريد 5 آلاف طن من القمح إلى السنغال خلال العام الحالي 2023.
القاهرة- سبوتنيك. ونقلت صحيفة "سود كوتيديان" السنغالية عن نغويل ندياي، تصريحاته خلال افتتاحه المعرض الدولي للزراعة والابتكار التكنولوجي.
وأوضح الوزير السنغالي أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمر بتوفير هذه الكمية من القمح وأخبره بذلك السفير المصري في السنغال.
حصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2023
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وأشار ندياي إلى أن زيارته إلى شرم الشيخ برفقة السفير المصري في السنغال كانت للاطلاع على الجهود التي يقوم بها المصريون في زراعة القمح.
وحث وزير الزراعة السنغالي مواطنيه على الاستفادة من الفرص التي يوفرها المعرض الدولي للزراعة والابتكار التكنولوجي، مؤكدًا أن "نحتاج إلى دعم الجميع لضمان نجاح المعرض وتعزيز الزراعة".
وأوضح الوزير أن المعرض يأتي في إطار الترويج للمنتجات الزراعية لتعزيز القدرة التنافسية للسنغال في الأسواق الإقليمية والعالمية، ويمثل فرصة لتسليط الضوء على المنتجات الزراعية السنغالية وعلى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في هذا القطاع.
يجدر الإشارة إلى أن المعرض الدولي للزراعة والابتكار التكنولوجي سيقام في داكار، بين 23 و27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في مركز ديامينياديو للمعارض، ومن المتوقع حضور 1800 مشارك و 300 وفد يمثلون نحو 50 جنسية و4 رؤساء دول.
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