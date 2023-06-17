https://sputnikarabic.ae/20230617/مقتل-جندي-وإصابة-5-آخرين-بكمائن-نصبتها-عناصر-القاعدة-جنوبي-اليمن-1078212720.html

مقتل جندي وإصابة 5 آخرين بكمائن نصبتها عناصر "القاعدة" جنوبي اليمن

مقتل جندي وإصابة 5 آخرين بكمائن نصبتها عناصر "القاعدة" جنوبي اليمن

لقي جندي يمني مصرعه وأصيب آخرون، اليوم السبت، في تفجيرات نفذها تنظيم القاعدة الإرهابي، في محافظة أبين جنوبي اليمن، حسبما أكد مصدر في السلطة المحلية في المحافظة... 17.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-17T12:32+0000

2023-06-17T12:32+0000

2023-06-17T12:38+0000

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القاهرة– سبوتنيك. وأوضح المصدر أن "عناصر من تنظيم القاعدة نصبوا 3 كمائن بعبوات ناسفة لآليات تابعة لقوات المجلس الانتقالي على الطريق العام المؤدي إلى وادي عمران شرق مديرية مودية شمال شرقي أبين"، ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة 5 آخرين على الأقل، جراح 3 منهم بالغة.ويأتي ذلك في أعقاب إعلان قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، في 13 أيار/مايو الماضي، إحكام سيطرتها على وادي الخيالة في مديرية المحفِّد شمال شرقي أبين، خلال عملية شنتها على معاقل لتنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، فيه، موكدةً مقتل عدد من عناصره.ومنذ إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي، في 22 آب/أغسطس الماضي، إطلاق قواته عملية "سهام الشرق" لتأمين محافظة أبين الساحلية من عناصر "القاعدة"، تصاعدت هجمات التنظيم على قوات المجلس موقعةً قتلى وجرحى في صفوفها.وتشهد المديريات الوسطى في محافظة أبين نشاطاً لتنظيم "القاعدة" وتشن عناصره بين الحين والآخر هجمات إرهابية على الجيش والأمن تخلف عادةً ضحايا من العسكريين، ما دفع القوات اليمنية إلى تنفيذ حملات على أوكار التنظيم.وتصاعد حضور عناصر تنظيم القاعدة في مناطق عدة في اليمن، مع اندلاع الصراع على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة أنصار الله "الحوثيين"، المستمر في البلد العربي منذ أكثر من 8 أعوام.وتسيطر جماعة أنصار الله، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب الأمم المتحدة.

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العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الأخبار, أنصار الله