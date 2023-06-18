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https://sputnikarabic.ae/20230618/السعودية-تعلن-غدا-الاثنين-غرة-ذي-الحجة-والأربعاء-28-يونيو-أول-أيام-عيد-الأضحى-المبارك-1078238563.html
السعودية تعلن غدا الاثنين غرة ذي الحجة والأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك
السعودية تعلن غدا الاثنين غرة ذي الحجة والأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك
أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأحد، ثبوت رؤية هلال شهر ذو الحجة، ليكون غداً الاثنين هو غرة الشهر. 18.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-18T17:07+0000
2023-06-18T17:07+0000
مجتمع
السعودية
أخبار السعودية اليوم
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الأخبار
منوعات
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ووفقا للمحكمة السعودية، فإن "الوقوف بعرفة يوم الثلاثاء بعد القادم التاسع من ذي الحجة الموافق 27 يونيو/ حزيران، والأربعاء الموافق 28 يونيو/ حزيران هو أول أيام عيد الأضحى المبارك"، حسب وكالة الأنباء السعودية- واس.وكانت المحكمة العليا في السعودية قد دعت مساء الجمعة الماضية عموم المسلمين إلى تحري رؤية هلال شهر ذو الحجة مساء الأحد التاسع والعشرين من شهر ذو القعدة لهذا العام 1444هـ.وأصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس السبت، أمرا ملكيا باستضافة 1300 حاج وحاجة من أكثر من 90 دولة في مختلف قارات العالم لأداء فريضة الحج هذا العام 1444هـ.وأفادت وكالة الأنباء السعودية- واس، بأن الأمر الملكي للملك سلمان يأتي "ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد".وكان الملك سلمان أصدر السبت قبل الماضي، "أمرا ملكيا باستضافة 1000 حاج وحاجة من ذوي الشهداء والأسرى والجرحي الفلسطينيين، لأداء فريضة حج عام 1444هـ".
https://sputnikarabic.ae/20230612/السعودية-تقدم-تسهيلات-جديدة-لحاملي-3-أنواع-من-التأشيرات-1078036031.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, الأخبار, منوعات
السعودية, أخبار السعودية اليوم, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, الأخبار, منوعات

السعودية تعلن غدا الاثنين غرة ذي الحجة والأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك

17:07 GMT 18.06.2023
© AFP 2023 / Delil Souelmanالحجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022
الحجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2023
© AFP 2023 / Delil Souelman
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أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأحد، ثبوت رؤية هلال شهر ذو الحجة، ليكون غداً الاثنين هو غرة الشهر.
ووفقا للمحكمة السعودية، فإن "الوقوف بعرفة يوم الثلاثاء بعد القادم التاسع من ذي الحجة الموافق 27 يونيو/ حزيران، والأربعاء الموافق 28 يونيو/ حزيران هو أول أيام عيد الأضحى المبارك"، حسب وكالة الأنباء السعودية- واس.
وكانت المحكمة العليا في السعودية قد دعت مساء الجمعة الماضية عموم المسلمين إلى تحري رؤية هلال شهر ذو الحجة مساء الأحد التاسع والعشرين من شهر ذو القعدة لهذا العام 1444هـ.
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12 يونيو, 19:15 GMT
وأصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس السبت، أمرا ملكيا باستضافة 1300 حاج وحاجة من أكثر من 90 دولة في مختلف قارات العالم لأداء فريضة الحج هذا العام 1444هـ.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية- واس، بأن الأمر الملكي للملك سلمان يأتي "ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد".
وكان الملك سلمان أصدر السبت قبل الماضي، "أمرا ملكيا باستضافة 1000 حاج وحاجة من ذوي الشهداء والأسرى والجرحي الفلسطينيين، لأداء فريضة حج عام 1444هـ".
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