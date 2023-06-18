https://sputnikarabic.ae/20230618/المجلس-الأعلى-للدولة-في-ليبيا-يحيل-قوانين-الانتخابات-المنبثقة-عن-لجنة-66-إلى-المبعوث-الأممي-1078237062.html

المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يحيل قوانين الانتخابات المنبثقة عن لجنة "6+6" إلى المبعوث الأممي

المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يحيل قوانين الانتخابات المنبثقة عن لجنة "6+6" إلى المبعوث الأممي

أحال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، اليوم الأحد، "النتائج النهائية والملزمة لقوانين انتخابات رئيس الدولة ومجلس الأمة، التى نتجت عن اجتماعات... 18.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-18T15:57+0000

2023-06-18T15:57+0000

2023-06-18T15:57+0000

أخبار ليبيا اليوم

خالد المشري

عبد الحميد الدبيبة

منظمة الأمم المتحدة

رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/15/1050212872_0:0:2724:1532_1920x0_80_0_0_710d672e16d952525cf467defb6ebccf.jpg

وأفاد المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، عبر صفحته على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، بأن المشري نوه في رسالته إلى أن "تلك القوانين نهائية وملزمة، ومرحب بها في المجلسين".ونبه المشري، إلى أنه "في حالة الحاجة إلى إجراء أي تعديل عليها، وهو أمر بعيد الاحتمال، يجب أن يجري التعديل عن طريق لجنة (6+6)".وأعلنت اللجنة الليبية المشتركة 6+6، في وقت سابق، الاتفاق والتوقيع على القوانين الانتخابية التي أنجزتها عقب مباحثات التي استمرت حوالي أسبوعين، مشددة على أن القوانين المقرة نهائية ونافذة وستجرى عبرها الانتخابات المقبلة.لكن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أكد أنه "لم يتسلم حتى هذه اللحظة من اللجنة المشتركة "6+6"، أي قانون للانتخابات في ليبيا تم الاتفاق عليه، حتى يستطيع بحثه".وقال عقيلة صالح، خلال جلسة البرلمان التي عقدت في بنغازي، إن "اللجنة المشتركة "6+6" المكونة من مجلسي النواب والدولة الاستشاري تستمد شرعيتها من التعديل الدستوري وليس من رئيسي مجلسي النواب والدولة، ولا يحق لهما التوقيع على الاتفاق".وطالب لجنة "6+6" بإعادة التشاور للخروج بقوانين توافقية للانتخابات، مؤكدًا أنه ما اطلع عليه في مسودة اتفاق اللجنة يراد به تعطيل العملية الانتخابية وأن تلك النقطة هي إجراء جولة ثانية إجبارية في الانتخابات الرئاسية.وكانت لجنة "6+6" الليبية أعلنت، الأربعاء الماضي، من مدينة بوزنيقة المغربية، توقيع "أعضائها على القوانين الانتخابية" التي أنجزتها عقب مباحثات في المدينة استمرت حوالي أسبوعين، مشددةً على أن القوانين المقرة "نهائية ونافذة وستجرى عبرها الانتخابات المقبلة".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة في الشرق مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.

https://sputnikarabic.ae/20230617/رئيس-الحكومة-الليبية-المكلفة-يأمل-أن-يكون-توافق-لجنة-66-أول-خطوة-على-طريق-الاستقرار-السياسي-1078209002.html

https://sputnikarabic.ae/20230612/قطر-ترحب-بتوافق-أعضاء-لجنة-66-الليبية-على-القوانين-الانتخابية-1078016400.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ليبيا اليوم, خالد المشري, عبد الحميد الدبيبة, منظمة الأمم المتحدة, رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح, العالم العربي