https://sputnikarabic.ae/20230618/صحيفة-السفارة-السعودية-في-طهران-والقنصلية-في-مشهد-تبدآن-عملهما-بعد-عيد-الأضحى-1078238929.html
صحيفة: السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد تبدآن عملهما بعد عيد الأضحى
صحيفة: السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد تبدآن عملهما بعد عيد الأضحى
أعلنت وسائل إعلام سعودية، اليوم الأحد، أن "السفارة السعودية في طهران، والقنصلية في مشهد ستبدآن عملهما بعد عيد الأضحى". 18.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-18T17:39+0000
2023-06-18T17:39+0000
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وقالت صحيفة "الوطن" السعودية، إنه "حتى الآن لم يتم تحديد موعد دقيق لبدء عمل السفارة والقنصلية في إيران"، مشيرة إلى أنه خلال المحادثات التي أجراها وزير الخارجية السعودي مع نظيره الإيراني في طهران، تم الاتفاق مبدئيا على أن تبدأ السفارة السعودية في طهران، والقنصلية في مشهد عملهما بعد عيد الأضحى".وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أمس السبت، إنه "تحدث مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان عن أهمية تشكيل لجنة اقتصادية تنظر في ملفات مختلفة بين البلدين".وأوضح عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في طهران "تبادلنا اسمي السفرين بيننا وبين السعودية ونعمل على المصادقة عليهما"، مؤكدا أنهما ناقشا أهمية التعاون المستدام في مجال التجارة بين إيران والسعودية.وأضاف: "وفرنا الظروف لافتتاح السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد، وتمكنا أيضا من مناقشة مختلف أبعاد العلاقات الإيرانية السعودية"، مؤكدا ضرورة العمل مع السعودية لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.وقام وزير الخارجية السعودي، أمس السبت بزيارة إلى العاصمة الإيرانية طهران.وقال التلفزيون الإيراني إن "زيارة الأمير فيصل بن فرحان هي الأولى لوزير خارجية سعودي إلى طهران منذ أكثر من عقد"، مشيرًا إلى أن وزير خارجية السعودية وصل إلى طهران بهدف إجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، في وقت سابق، أن طهران عينت المساعد السابق لوزير الخارجية الإيرانية للشؤون الخليجية علي رضا عنايتي سفيرا لدى المملكة العربية السعودية.واتفقت إيران والسعودية، في مارس/ آذار الماضي، على إعادة العلاقات بين القوتين الإقليميتين، بعد قطعها عام 2016.
https://sputnikarabic.ae/20230617/وزير-الخارجية-السعودي-يؤكد-أهمية-التعاون-مع-إيران-بشأن-أمن-الملاحة-البحرية-والممرات-المائية---عاجل-1078216493.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, السعودية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إيران, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, السعودية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
صحيفة: السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد تبدآن عملهما بعد عيد الأضحى
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أعلنت وسائل إعلام سعودية، اليوم الأحد، أن "السفارة السعودية في طهران، والقنصلية في مشهد ستبدآن عملهما بعد عيد الأضحى".
وقالت صحيفة
"الوطن" السعودية، إنه "حتى الآن لم يتم تحديد موعد دقيق لبدء عمل السفارة والقنصلية في إيران"، مشيرة إلى أنه خلال المحادثات التي أجراها وزير الخارجية السعودي مع نظيره الإيراني في طهران، تم الاتفاق مبدئيا على أن تبدأ السفارة السعودية في طهران، والقنصلية في مشهد عملهما بعد عيد الأضحى".
وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أمس السبت، إنه "تحدث مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان عن أهمية تشكيل لجنة اقتصادية تنظر في ملفات مختلفة بين البلدين".
وأوضح عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في طهران "تبادلنا اسمي السفرين بيننا وبين السعودية
ونعمل على المصادقة عليهما"، مؤكدا أنهما ناقشا أهمية التعاون المستدام في مجال التجارة بين إيران والسعودية.
وأضاف: "وفرنا الظروف لافتتاح السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد، وتمكنا أيضا من مناقشة مختلف أبعاد العلاقات الإيرانية السعودية"، مؤكدا ضرورة العمل مع السعودية لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.
وقام وزير الخارجية السعودي
، أمس السبت بزيارة إلى العاصمة الإيرانية طهران.
وقال التلفزيون الإيراني إن "زيارة الأمير فيصل بن فرحان هي الأولى لوزير خارجية سعودي إلى طهران منذ أكثر من عقد"، مشيرًا إلى أن وزير خارجية السعودية وصل إلى طهران بهدف إجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، في وقت سابق، أن طهران عينت المساعد السابق لوزير الخارجية الإيرانية للشؤون الخليجية علي رضا عنايتي
سفيرا لدى المملكة العربية السعودية.
واتفقت إيران والسعودية
، في مارس/ آذار الماضي، على إعادة العلاقات بين القوتين الإقليميتين، بعد قطعها عام 2016.