https://sputnikarabic.ae/20230618/صحيفة-السفارة-السعودية-في-طهران-والقنصلية-في-مشهد-تبدآن-عملهما-بعد-عيد-الأضحى-1078238929.html

صحيفة: السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد تبدآن عملهما بعد عيد الأضحى

صحيفة: السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد تبدآن عملهما بعد عيد الأضحى

أعلنت وسائل إعلام سعودية، اليوم الأحد، أن "السفارة السعودية في طهران، والقنصلية في مشهد ستبدآن عملهما بعد عيد الأضحى". 18.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-18T17:39+0000

2023-06-18T17:39+0000

2023-06-18T17:39+0000

إيران

أخبار إيران

أخبار السعودية اليوم

السعودية

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/11/1078216292_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f638f3182f5b08cbe0c92ac42a13601c.jpg

وقالت صحيفة "الوطن" السعودية، إنه "حتى الآن لم يتم تحديد موعد دقيق لبدء عمل السفارة والقنصلية في إيران"، مشيرة إلى أنه خلال المحادثات التي أجراها وزير الخارجية السعودي مع نظيره الإيراني في طهران، تم الاتفاق مبدئيا على أن تبدأ السفارة السعودية في طهران، والقنصلية في مشهد عملهما بعد عيد الأضحى".وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أمس السبت، إنه "تحدث مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان عن أهمية تشكيل لجنة اقتصادية تنظر في ملفات مختلفة بين البلدين".وأوضح عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في طهران "تبادلنا اسمي السفرين بيننا وبين السعودية ونعمل على المصادقة عليهما"، مؤكدا أنهما ناقشا أهمية التعاون المستدام في مجال التجارة بين إيران والسعودية.وأضاف: "وفرنا الظروف لافتتاح السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد، وتمكنا أيضا من مناقشة مختلف أبعاد العلاقات الإيرانية السعودية"، مؤكدا ضرورة العمل مع السعودية لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.وقام وزير الخارجية السعودي، أمس السبت بزيارة إلى العاصمة الإيرانية طهران.وقال التلفزيون الإيراني إن "زيارة الأمير فيصل بن فرحان هي الأولى لوزير خارجية سعودي إلى طهران منذ أكثر من عقد"، مشيرًا إلى أن وزير خارجية السعودية وصل إلى طهران بهدف إجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، في وقت سابق، أن طهران عينت المساعد السابق لوزير الخارجية الإيرانية للشؤون الخليجية علي رضا عنايتي سفيرا لدى المملكة العربية السعودية.واتفقت إيران والسعودية، في مارس/ آذار الماضي، على إعادة العلاقات بين القوتين الإقليميتين، بعد قطعها عام 2016.

https://sputnikarabic.ae/20230617/وزير-الخارجية-السعودي-يؤكد-أهمية-التعاون-مع-إيران-بشأن-أمن-الملاحة-البحرية-والممرات-المائية---عاجل-1078216493.html

https://sputnikarabic.ae/20230617/رئيسي-يشير-إلى-انزعاج-إسرائيل-من-تطوير-العلاقات-بين-إيران-والسعودية-1078223752.html

إيران

أخبار إيران

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, السعودية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي