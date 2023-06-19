https://sputnikarabic.ae/20230619/الاتحاد-الأوروبي-يعرب-عن-قلقه-إزاء-التوترات-في-جنين-ويجدد-معارضته-لسياسة-الاستيطان-الإسرائيلية-1078269624.html
الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء التوترات في جنين ويجدد معارضته لسياسة الاستيطان الإسرائيلية
الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء التوترات في جنين ويجدد معارضته لسياسة الاستيطان الإسرائيلية
أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عن "قلقه البالغ إزاء تصاعد التوترات في جنين شمالي الضفة الغربية". 19.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-19T15:09+0000
2023-06-19T15:09+0000
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وذكر الاتحاد الأوروبي، في بيان له، أن "العملية العسكرية الإسرائيلية يجب أن تتناسب مع القانون الدولي والإنساني"، مشيرا إلى سقوط عدد من الضحايا المدنيين.ولفت الاتحاد الأوروبي إلى أن "قرار إسرائيل تسريع وبناء المزيد من المستوطنات يمثل خطوات أحادية الجانب تتعارض مع الحاجة لضمان الهدوء ونزع فتيل التوترات على الأرض"، داعيا جميع الأطراف إلى "ضبط النفس، وإنهاء التصعيد للتوصل إلى حل سياسي وسلمي لحل الدولتين".وجدد البيان معارضة الاتحاد الأوروبي "القوية لسياسة إسرائيل للاستيطان"، معربا عن قلقه "إزاء عزم إسرائيل بناء أكثر من 4 الآف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية نهاية الشهر الجاري"، داعيا إسرائيل للامتناع عن ذلك.كانت القوات الإسرائيلية قد نفذت، صباح اليوم، عملية عسكرية في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية أسفرت عن مقتل خمسة فلسطينيين وإصابة 91 آخرين في حين أصيب سبعة جنود إسرائيليين برصاص فلسطينيين.وقصفت مروحيات إسرائيلية من نوع "أباتشي" أهدافا في مخيم جنين، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، في محاولة لإبعاد فلسطينيين من أجل إجلاء جرحى من الجيش الإسرائيلي، سقطوا خلال انفجار عبوة ناسفة استهدفت عربة عسكرية كانت تقلهم، لدى تنفيذ العملية العسكرية المحدودة في المخيم.وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، أمس الأحد، منح صلاحيات المصادقة على المشاريع والمخططات الاستيطانية لوزير المالية المتطرف، بتسليئيل سموتريتش.وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية صادقت في جلستها الأسبوعية، على منح صلاحيات المصادقة على أي مشاريع ومخططات استيطانية في الضفة الغربية إلى سموتريتش.وأشارت إلى وجود اتفاق في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي تم بين حزب "الليكود" الحاكم وحزب "الصهيونية الدينية" بزعامة سموتريتش، يقضي بمنح الأخير صلاحية تسريع عمليات بناء المستوطنات وصلاحية المصادقية الأولية على أي مخططات استيطانية.
https://sputnikarabic.ae/20230619/مصر-تدين-الاعتداء-الإسرائيلي-على-جنين-وتحذر-من-مخاطر-استمرار-التصعيد-ضد-الفلسطينيين-1078253435.html
https://sputnikarabic.ae/20230618/الرئاسة-الفلسطينية-تتهم-إسرائيل-بـاللعب-بالنار-والخارجية-تحذر-من-مخاطر-قرار-توسيع-الاستيطان-1078236702.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار العالم الآن, العالم
الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء التوترات في جنين ويجدد معارضته لسياسة الاستيطان الإسرائيلية
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أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عن "قلقه البالغ إزاء تصاعد التوترات في جنين شمالي الضفة الغربية".
وذكر الاتحاد الأوروبي، في بيان له
، أن "العملية العسكرية الإسرائيلية يجب أن تتناسب مع القانون الدولي والإنساني"، مشيرا إلى سقوط عدد من الضحايا المدنيين.
ولفت الاتحاد الأوروبي إلى أن "قرار إسرائيل تسريع وبناء المزيد من المستوطنات يمثل خطوات أحادية الجانب تتعارض مع الحاجة لضمان الهدوء ونزع فتيل التوترات على الأرض"، داعيا جميع الأطراف إلى "ضبط النفس، وإنهاء التصعيد للتوصل إلى حل سياسي وسلمي لحل الدولتين".
وجدد البيان معارضة الاتحاد الأوروبي "القوية لسياسة إسرائيل للاستيطان"، معربا عن قلقه "إزاء عزم إسرائيل بناء أكثر من 4 الآف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية نهاية الشهر الجاري"، داعيا إسرائيل للامتناع عن ذلك.
كانت القوات الإسرائيلية قد نفذت، صباح اليوم، عملية عسكرية في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية أسفرت عن مقتل خمسة فلسطينيين
وإصابة 91 آخرين في حين أصيب سبعة جنود إسرائيليين برصاص فلسطينيين.
وقصفت مروحيات إسرائيلية
من نوع "أباتشي" أهدافا في مخيم جنين، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، في محاولة لإبعاد فلسطينيين من أجل إجلاء جرحى من الجيش الإسرائيلي، سقطوا خلال انفجار عبوة ناسفة استهدفت عربة عسكرية كانت تقلهم، لدى تنفيذ العملية العسكرية المحدودة في المخيم.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، أمس الأحد، منح صلاحيات المصادقة
على المشاريع والمخططات الاستيطانية لوزير المالية المتطرف، بتسليئيل سموتريتش.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية صادقت في جلستها الأسبوعية، على منح صلاحيات المصادقة على أي مشاريع ومخططات استيطانية في الضفة الغربية إلى سموتريتش.
وأشارت إلى وجود اتفاق في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي تم بين حزب "الليكود" الحاكم وحزب "الصهيونية الدينية" بزعامة سموتريتش، يقضي بمنح الأخير صلاحية تسريع عمليات بناء المستوطنات وصلاحية المصادقية الأولية على أي مخططات استيطانية.