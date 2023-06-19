https://sputnikarabic.ae/20230619/الجيش-الروسي-يوجه-ضربات-متناهية-الدقة-مدمرا-مخازن-الأسلحة-الأجنبية-في-أوكرانيا--عاجل-1078259768.html
الجيش الروسي يوجه ضربات متناهية الدقة ويدمر مخازن الأسلحة الأجنبية في أوكرانيا
الجيش الروسي يوجه ضربات متناهية الدقة ويدمر مخازن الأسلحة الأجنبية في أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الاثنين، عن تدمير مستودعين للأسلحة والذخائر الأجنبية المنشأ، التابعة للجيش الأوكراني. 19.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-19T11:20+0000
2023-06-19T11:20+0000
2023-06-19T11:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان: "نفذت القوات المسلحة الروسية الليلة الماضية، هجومًا واسع النطاق بأسلحة دقيقة بعيدة المدى من البحر، استهدفت مناطق يتم فيها تخزين معدات عسكرية أجنبية الصنع".كما تم إسقاط طائرة هليكوبتر من طراز "مي- 8"، تابعة لسلاح الجو الأوكراني، عن طريق الدفاع الجوي قرب مدينة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه.بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 14 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق ميخائيلوفكا، وبياتيكاتكي، وبولوغي في مقاطعة زابوروجيه، وكيريلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وميكولايفكا، وزمييفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وستارايا زبيرييفكا في مقاطعة خيرسون، وفي فيليكي فيسولوك في مقاطعة خاركوف.
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روسيا, رصد عسكري
الجيش الروسي يوجه ضربات متناهية الدقة ويدمر مخازن الأسلحة الأجنبية في أوكرانيا
11:20 GMT 19.06.2023 (تم التحديث: 11:54 GMT 19.06.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الاثنين، عن تدمير مستودعين للأسلحة والذخائر الأجنبية المنشأ، التابعة للجيش الأوكراني.
وقالت الوزارة في بيان: "نفذت القوات المسلحة الروسية الليلة الماضية، هجومًا واسع النطاق بأسلحة دقيقة بعيدة المدى من البحر، استهدفت مناطق يتم فيها تخزين معدات عسكرية أجنبية الصنع".
تم تدمير جميع الكيانات المحددة وتم إنجاز المهام بنجاح.
وفي منطقة زابوروجيه، تم استهداف مستودعين للمدفعية، قاعدة تخزين الذخيرة المدفعية رقم 1513، وأخرى تابعة للواء الميكانيكي 65.
كما تم إسقاط طائرة هليكوبتر من طراز "مي- 8"، تابعة لسلاح الجو الأوكراني، عن طريق الدفاع الجوي قرب مدينة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه.
خلال النهار، تم اعتراض خمسة صواريخ من نظام "هيمارس" للصواريخ المتعددة الإطلاق.
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 14 طائرة أوكرانية
دون طيار في مناطق ميخائيلوفكا، وبياتيكاتكي، وبولوغي في مقاطعة زابوروجيه، وكيريلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وميكولايفكا، وزمييفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وستارايا زبيرييفكا في مقاطعة خيرسون، وفي فيليكي فيسولوك في مقاطعة خاركوف.