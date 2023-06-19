https://sputnikarabic.ae/20230619/فنلندا-توقع-اتفاقية-مع-شركة-أمريكية-لتجميع-هياكل-طائرات-إف-35-على-أراضيها-1078269324.html

فنلندا توقع اتفاقية مع شركة أمريكية لتجميع هياكل طائرات "إف-35" على أراضيها

فنلندا توقع اتفاقية مع شركة أمريكية لتجميع هياكل طائرات "إف-35" على أراضيها

أبرمت شركة "باتريا" الفنلندية المملوكة للدولة، اليوم الاثنين، مع الشركة الأمريكية المصنعة لمقاتلات "إف-35" (لوكهيد مارتن) أول اتفاقية إطارية للتعاون الصناعي... 19.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-19T14:56+0000

2023-06-19T14:56+0000

2023-06-19T14:56+0000

فنلندا

رصد عسكري

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هلسنكي- سبوتنيك. وذكر تقرير شركة "باتريا"(وهي شركة فنلندية مملوكة للدولة وتحتل مكانة بارزة في صناعة الدفاع وصناعة الطيران وسوق المنتجات عالية التقنية)، أنه "تم توقيع اتفاقية، مع الشركة الأمريكية المصنعة لمقاتلات "إف-35" (لوكهيد مارتن).ويذكر أن وزارة الدفاع الفنلندية أبرمت عقدًا ساريًا مع شركة "لوكهيد مارتن"، لتوريد 64 طائرة مقاتلة من طراز "إف- 35"، تبلغ قيمتها نحو 10 مليارات يورو، وبحسب الاتفاق من المتوقع أن يتم تسليم المقاتلات بين عامي 2025 و2030.

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فنلندا, رصد عسكري