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https://sputnikarabic.ae/20230619/فنلندا-توقع-اتفاقية-مع-شركة-أمريكية-لتجميع-هياكل-طائرات-إف-35-على-أراضيها-1078269324.html
فنلندا توقع اتفاقية مع شركة أمريكية لتجميع هياكل طائرات "إف-35" على أراضيها
فنلندا توقع اتفاقية مع شركة أمريكية لتجميع هياكل طائرات "إف-35" على أراضيها
أبرمت شركة "باتريا" الفنلندية المملوكة للدولة، اليوم الاثنين، مع الشركة الأمريكية المصنعة لمقاتلات "إف-35" (لوكهيد مارتن) أول اتفاقية إطارية للتعاون الصناعي... 19.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-19T14:56+0000
2023-06-19T14:56+0000
فنلندا
رصد عسكري
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هلسنكي- سبوتنيك. وذكر تقرير شركة "باتريا"(وهي شركة فنلندية مملوكة للدولة وتحتل مكانة بارزة في صناعة الدفاع وصناعة الطيران وسوق المنتجات عالية التقنية)، أنه "تم توقيع اتفاقية، مع الشركة الأمريكية المصنعة لمقاتلات "إف-35" (لوكهيد مارتن).ويذكر أن وزارة الدفاع الفنلندية أبرمت عقدًا ساريًا مع شركة "لوكهيد مارتن"، لتوريد 64 طائرة مقاتلة من طراز "إف- 35"، تبلغ قيمتها نحو 10 مليارات يورو، وبحسب الاتفاق من المتوقع أن يتم تسليم المقاتلات بين عامي 2025 و2030.
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فنلندا, رصد عسكري
فنلندا, رصد عسكري

فنلندا توقع اتفاقية مع شركة أمريكية لتجميع هياكل طائرات "إف-35" على أراضيها

14:56 GMT 19.06.2023
© AFP 2023 / MANUEL TISCARENOمقاتلات "إف 35 الشبحية الأمريكية التي تنتمي إلى الجيل الخامس
مقاتلات إف 35 الشبحية الأمريكية التي تنتمي إلى الجيل الخامس - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2023
© AFP 2023 / MANUEL TISCARENO
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أبرمت شركة "باتريا" الفنلندية المملوكة للدولة، اليوم الاثنين، مع الشركة الأمريكية المصنعة لمقاتلات "إف-35" (لوكهيد مارتن) أول اتفاقية إطارية للتعاون الصناعي المباشر، بما في ذلك تجميع هياكل الطائرات المقاتلة "إف-35" في فنلندا.
هلسنكي- سبوتنيك. وذكر تقرير شركة "باتريا"(وهي شركة فنلندية مملوكة للدولة وتحتل مكانة بارزة في صناعة الدفاع وصناعة الطيران وسوق المنتجات عالية التقنية)، أنه "تم توقيع اتفاقية، مع الشركة الأمريكية المصنعة لمقاتلات "إف-35" (لوكهيد مارتن).

وبحسب التقرير، تعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها بشأن التعاون الصناعي المباشر بين الشركتين، والتي تضمنت تجميع طائرات "إف-35" في فنلندا.

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ويذكر أن وزارة الدفاع الفنلندية أبرمت عقدًا ساريًا مع شركة "لوكهيد مارتن"، لتوريد 64 طائرة مقاتلة من طراز "إف- 35"، تبلغ قيمتها نحو 10 مليارات يورو، وبحسب الاتفاق من المتوقع أن يتم تسليم المقاتلات بين عامي 2025 و2030.
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