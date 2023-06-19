https://sputnikarabic.ae/20230619/فنلندا-توقع-اتفاقية-مع-شركة-أمريكية-لتجميع-هياكل-طائرات-إف-35-على-أراضيها-1078269324.html
فنلندا توقع اتفاقية مع شركة أمريكية لتجميع هياكل طائرات "إف-35" على أراضيها
فنلندا توقع اتفاقية مع شركة أمريكية لتجميع هياكل طائرات "إف-35" على أراضيها
أبرمت شركة "باتريا" الفنلندية المملوكة للدولة، اليوم الاثنين، مع الشركة الأمريكية المصنعة لمقاتلات "إف-35" (لوكهيد مارتن) أول اتفاقية إطارية للتعاون الصناعي... 19.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-19T14:56+0000
2023-06-19T14:56+0000
2023-06-19T14:56+0000
فنلندا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/12/1050736572_0:305:2557:1743_1920x0_80_0_0_b40db7035bf66246ae1fb79864e62a6b.jpg
هلسنكي- سبوتنيك. وذكر تقرير شركة "باتريا"(وهي شركة فنلندية مملوكة للدولة وتحتل مكانة بارزة في صناعة الدفاع وصناعة الطيران وسوق المنتجات عالية التقنية)، أنه "تم توقيع اتفاقية، مع الشركة الأمريكية المصنعة لمقاتلات "إف-35" (لوكهيد مارتن).ويذكر أن وزارة الدفاع الفنلندية أبرمت عقدًا ساريًا مع شركة "لوكهيد مارتن"، لتوريد 64 طائرة مقاتلة من طراز "إف- 35"، تبلغ قيمتها نحو 10 مليارات يورو، وبحسب الاتفاق من المتوقع أن يتم تسليم المقاتلات بين عامي 2025 و2030.
https://sputnikarabic.ae/20230531/الكشف-عن-مشكلة-خطيرة-في-تبريد-محركات-مقاتلات-إف-35-1077619399.html
فنلندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/12/1050736572_0:65:2557:1983_1920x0_80_0_0_ad119325d5f3e753862db0b7e9ef144e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فنلندا, رصد عسكري
فنلندا توقع اتفاقية مع شركة أمريكية لتجميع هياكل طائرات "إف-35" على أراضيها
تابعنا عبر
أبرمت شركة "باتريا" الفنلندية المملوكة للدولة، اليوم الاثنين، مع الشركة الأمريكية المصنعة لمقاتلات "إف-35" (لوكهيد مارتن) أول اتفاقية إطارية للتعاون الصناعي المباشر، بما في ذلك تجميع هياكل الطائرات المقاتلة "إف-35" في فنلندا.
هلسنكي- سبوتنيك. وذكر تقرير شركة "باتريا"(وهي شركة فنلندية مملوكة للدولة وتحتل مكانة بارزة في صناعة الدفاع وصناعة الطيران وسوق المنتجات عالية التقنية)، أنه "تم توقيع اتفاقية، مع الشركة الأمريكية المصنعة لمقاتلات "إف-35" (لوكهيد مارتن).
وبحسب التقرير، تعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها بشأن التعاون الصناعي المباشر بين الشركتين، والتي تضمنت تجميع طائرات "إف-35" في فنلندا.
ويذكر أن وزارة الدفاع الفنلندية
أبرمت عقدًا ساريًا مع شركة "لوكهيد مارتن"، لتوريد 64 طائرة مقاتلة من طراز "إف- 35"، تبلغ قيمتها نحو 10 مليارات يورو، وبحسب الاتفاق من المتوقع أن يتم تسليم المقاتلات بين عامي 2025 و2030.