https://sputnikarabic.ae/20230531/الكشف-عن-مشكلة-خطيرة-في-تبريد-محركات-مقاتلات-إف-35-1077619399.html

الكشف عن مشكلة خطيرة في تبريد محركات مقاتلات "إف-35"

الكشف عن مشكلة خطيرة في تبريد محركات مقاتلات "إف-35"

تداولت وسائل إعلام أمريكية تقريرا حكوميا أمريكيا يتناول مشكلة في نظام تبريد مقاتلات "إف-35"، التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن"، ربما تتطلب صيانة إضافية للمحركات... 31.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-31T16:14+0000

2023-05-31T16:14+0000

2023-05-31T16:14+0000

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وقال موقع "realcleardefense" الأمريكي، أن مكتب محاسبة الحكومة (GAO) ذكر في تقريره السنوي عن برنامج شراء مقاتلات الجيل الخامس، الذي تبلغ تكلفته 412 مليار دولار، ويعد نظام التسليح الأكثر تكلفة في العالم، أن نظام التبريد مُجهد في العمل، ما يتطلب تشغيل المحرك بقدرات تفوق معايير تصميمه.وأوضح التقرير أن الحرارة الزائدة تزيد من استهلاك المحرك، وتقلل من عمره وتضيف 38 مليار دولار في تكاليف الصيانة، محذرا من عدم التوصل إلى حل فعال.يشار إلى أن المشكلة المذكورة ستجعل صيانة المحركات أبكر مما كان متوقعا، كما ستضيف بندا آخر إلى قائمة تقديرات وزارة الدفاع "البنتاغون" البالغة 1.3 تريليون دولار لتشغيل وصيانة أسطول طائرات "إف-35"، على مدار 77 عامًا من التشغيل.ولفت التقرير إلى أن مشكلة المحرك تتعلق بنظام إدارة الطاقة والحرارة للطائرة المقاتلة، الذي ينقل الضغط من المحرك الفردي للمقاتلة، وهو المسؤول عن التدفق لتبريد المكونات الأخرى، وكلما زاد ضغط الهواء المنقول، زادت سخونة المحرك.وقال مكتب برنامج "إف-35" التابع للبنتاغون: "واثق للغاية من قدرتنا على تقليل التأثير المحتمل البالغ 38 مليار دولار، من خلال ترقية جديدة أساسية للمحرك".وأضاف أن "هناك أيضاً خيارات متعددة قيد المراجعة، لتحسين نظام التبريد الذي لا يزال في مرحلة التصميم الأولي. ومن المتوقع الإعلان عن كلا التطويرين (على المحرك ونظام التبريد) في أوائل عام 2030".يذكر أنه في نهاية أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أنها طلبت 126 طائرة مقاتلة من الجيل الخامس طراز "إف -35" من شركة "لوكهيد مارتن"، لتلبية احتياجاتها الخاصة وإمداداتها لـ8 دول حليفة بمبلغ قدره 7.8 مليار دولار.

https://sputnikarabic.ae/20230429/البنتاغون-لوكهيد-مارتن-تتلقى-طلبا-لشراء-126-مقاتلة-إف-35-لـ-8-دول-1076442783.html

https://sputnikarabic.ae/20230426/الثانية-خلال-ساعات-هبوط-اضطراري-لمقاتلة-إسرائيلية-من-طراز-إف-35-دون-إصابات-1076327669.html

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