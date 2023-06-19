https://sputnikarabic.ae/20230619/ما-هي-عمليات-الإنزال-الجوي-ولماذا-تلجأ-إليها-الجيوش-في-وقت-الحرب-1078269803.html
ما هو الإنزال الجوي ولماذا تلجأ إليه الجيوش؟
ما هو الإنزال الجوي ولماذا تلجأ إليه الجيوش؟
تمثل عمليات الإنزال الجوي إحدى الخطط العسكرية، التي يتم اللجوء إليها لتنفيذ مهام هجومية خلف الخطوط الدفاعية للعدو، التي لا يمكن الوصول إليها باستخدام تكتيكات... 19.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-19T15:49+0000
2023-06-19T15:49+0000
2023-06-19T15:49+0000
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الحرب الوطنية العظمى 1941-1945
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وتكمن أهمية عمليات الإنزال الجوي في أنها تمكّن الدولة المنفذة من السيطرة على مواقع استراتيجية في عمق العدو بأقل خسائر وفي وقت قصير، مقارنة بالأساليب التقليدية، التي تعتمد على استخدام قوات ضخمة لاختراق تحصيناته الدفاعية.لكن هذا النوع من الخطط الحربية يحتاج إلى عتاد عسكري خاص وقوات احترافية تستطيع القتال بكفاءة بمجرد وصولها إلى مواقع العدو والاحتفاظ بجاهزيتها القتالية حتى نهاية العملية.ولكي يتم إتمام مهام الإنزال الجوي يجب أن يكون هناك عمل مشترك بين القوات الجوية وجنود المظلات الذين يستخدمون الطائرات للوصول إلى أهدافهم.فمن ناحية العتاد العسكري، يجب أن يتم توفير طائرات عسكرية مجهزة لتنفيذ مهام الإنزال الجوي سواء كانت طائرات ثابتة الأجنحة مثل طائرات النقل العسكري الضخمة، أو مروحيات عسكرية يمكنها التحليق على ارتفاعات تحول دون اكتشافها بواسطة رادارت العدو خلال تنفيذ العملية.ومن ناحية العنصر البشري، فإن جنود الإنزال الجوي أو "المظليين" يجب أن يتلقو تدريبات قاسية تشمل المهام القتالية إضافة إلى التدريب على القفز المظلي في بيئات القتال المختلفة.ويرجع تاريخ عمليات الإنزال الجوي إلى الحرب العالمية الثانية، حيث كانت تطلق على جميع القوات البرية التي يتم نقلها جوا إلى ميادين القتال وليس المظليين فقط.وبعد ذلك أصبح هذا المصطلح يطلق على مجموعات محددة من القوات الخاصة، التي يتم تنظيمها وتدريبها وتسليحها بصورة أفضل من باقي القوات العسكرية، وتكون تلك القوات قادرة على تنفيذ مهام القفز المظلي من الطائرات المختلفة للوصول إلى مواقع القتال على الأرض.وبحسب كتاب "إيربورن ورفر"، الذي ألفه جيمس غافين، ضابط أمريكي سابق، فإن عمليات الإنزال الجوي تحتاج نوعية خاصة من الجنود الذين يمتلكون 6 صفات:وزعمت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، في وقت سابق اليوم الاثنين، أن إسرائيل نفذت عملية إنزال جوي خلال حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973، خلف خطوط القوات المصرية.وبحسب الصحيفة، فإن العملية كانت تهدف إلى نشر الفوضى بين القوات المصرية خلال الحرب، مشيرة إلى أنه تم تنفيذها في الليلة ما بين 10 و11 أكتوبر، أي خلال الحرب.
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رصد عسكري, أخبار العالم الآن, أخبار مصر الآن, مصر, الحرب الوطنية العظمى 1941-1945
رصد عسكري, أخبار العالم الآن, أخبار مصر الآن, مصر, الحرب الوطنية العظمى 1941-1945
ما هو الإنزال الجوي ولماذا تلجأ إليه الجيوش؟
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تمثل عمليات الإنزال الجوي إحدى الخطط العسكرية، التي يتم اللجوء إليها لتنفيذ مهام هجومية خلف الخطوط الدفاعية للعدو، التي لا يمكن الوصول إليها باستخدام تكتيكات الهجوم الواسع.
وتكمن أهمية عمليات الإنزال الجوي
في أنها تمكّن الدولة المنفذة من السيطرة على مواقع استراتيجية في عمق العدو بأقل خسائر وفي وقت قصير، مقارنة بالأساليب التقليدية، التي تعتمد على استخدام قوات ضخمة لاختراق تحصيناته الدفاعية.
لكن هذا النوع من الخطط الحربية يحتاج إلى عتاد عسكري خاص وقوات احترافية تستطيع القتال بكفاءة بمجرد وصولها إلى مواقع العدو والاحتفاظ بجاهزيتها القتالية حتى نهاية العملية.
ولكي يتم إتمام مهام الإنزال الجوي يجب أن يكون هناك عمل مشترك بين القوات الجوية وجنود المظلات الذين يستخدمون الطائرات للوصول إلى أهدافهم.
فمن ناحية العتاد العسكري، يجب أن يتم توفير طائرات عسكرية مجهزة لتنفيذ مهام الإنزال الجوي سواء كانت طائرات ثابتة الأجنحة مثل طائرات النقل العسكري الضخمة، أو مروحيات عسكرية يمكنها التحليق على ارتفاعات تحول دون اكتشافها بواسطة رادارت العدو خلال تنفيذ العملية.
ومن ناحية العنصر البشري، فإن جنود الإنزال الجوي أو "المظليين" يجب أن يتلقو تدريبات قاسية تشمل المهام القتالية
إضافة إلى التدريب على القفز المظلي في بيئات القتال المختلفة.
13 فبراير 2019, 16:44 GMT
ويرجع تاريخ عمليات الإنزال الجوي إلى الحرب العالمية
الثانية، حيث كانت تطلق على جميع القوات البرية التي يتم نقلها جوا إلى ميادين القتال وليس المظليين فقط.
وبعد ذلك أصبح هذا المصطلح يطلق على مجموعات محددة من القوات الخاصة، التي يتم تنظيمها وتدريبها وتسليحها
بصورة أفضل من باقي القوات العسكرية، وتكون تلك القوات قادرة على تنفيذ مهام القفز المظلي من الطائرات المختلفة للوصول إلى مواقع القتال على الأرض.
وبحسب كتاب "إيربورن ورفر"، الذي ألفه جيمس غافين، ضابط أمريكي سابق
، فإن عمليات الإنزال الجوي تحتاج نوعية خاصة من الجنود الذين يمتلكون 6 صفات:
1.
السرعة والمبادرة التي تمكنهم من بدء القتال بمجرد ملامسة الأرض.
2.
الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية القتالية منذ الهبوط على الأرض حتى نهاية العملية.
3.
القدرة على تنفيذ مهام منفردة ضمن المهمة الشاملة لأفراد المجموعة القتالية.
4.
قدرة جميع أفراد المجموعة على تنفيذ المهام الهجومية أو الدفاعية في جميع الاتجاهات على مدار الساعة.
5.
القدرة على استخدام الأسلحة والوسائل القتالية للعدو واستخدامها في الهجوم والدفاع
.
6.
القدرة على البقاء خلف خطوط العدو لفترات طويلة والتسلل في عمق قواته وتنفيذ هجمات نوعية لإرباكها.
وزعمت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، في وقت سابق اليوم الاثنين، أن إسرائيل
نفذت عملية إنزال جوي خلال حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973، خلف خطوط القوات المصرية.
وبحسب الصحيفة، فإن العملية كانت تهدف إلى نشر الفوضى بين القوات المصرية
خلال الحرب، مشيرة إلى أنه تم تنفيذها في الليلة ما بين 10 و11 أكتوبر، أي خلال الحرب.