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https://sputnikarabic.ae/20221218/لماذا-قررت-اليابان-التخلي-عن-استراتيجيتها-الدفاعية-وزيادة-قدراتها-الهجومية-1071329538.html
لماذا قررت اليابان امتلاك أسلحة هجومية لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية؟
لماذا قررت اليابان امتلاك أسلحة هجومية لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية؟
أثارت استراتيجية الأمن القومي الجديدة، التي أعلنت عنها اليابان، الجمعة الماضي، تساؤلات حول أهدافها، ولماذا جاءت في هذا التوقيت بعد عقود من تبنى استراتيجية... 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T15:43+0000
2022-12-18T15:43+0000
العالم
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وتنص الاستراتيجية الجديدة على امتلاك اليابان قوة هجومية مضادة لردع خصومها، حسبما ذكرت صحيفة "كوريا تايمز"، التي أشارت إلى أن الاستراتيجية الجديدة تشمل العديد من النقاط.زيادة القدرات الهجوميةتقول الصحيفة إن الاستراتيجية الجديد تنص على امتلاك قدرات هجومية تسمح لليابان بالتصدي لأي هجوم يستهدفها في مراحل مبكرة.وأشارت إلى أن هذه الاستراتيجية تصنع نهاية الاستراتيجية الدفاعية التي تتبناه الدولة منذ عقود.مضاعفة الإنفاق الدفاعيتتضمن الاستراتيجية الجديدة مضاعفة الإنفاق الدفاعي للبلاد ليصل إلى نحو 320 مليار دولار بحلول عام 2027.تطوير برنامج الصواريخ بعيدة المدىتشمل الاستراتيجية الجديدة إنفاق نحو 37 مليار دولار على برنامج خاص بتطوير الصواريخ بعيدة المدى، حتى يمكن حشدها بحلول عام 2026.الاستثمار في تقنيات الحرب الإلكترونيةتسعى اليابان إلى تطوير بنية تحتية محلية للاعتماد عليها في مهام الحرب الإلكترونية التي تشمل تأمين برامجها العسكرية بدلا من الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية.مواجهة التحدي الاستراتيجيتعتبر اليابان أن الصين تمثل أكبر تحد استراتيجي لها في المنطقة بصورة تستدعي مراجعة استراتيجيتها الدفاعية، خاصة في ظل تنامي القوة العسكرية للصين، التي اعتبرت أن الاستراتيجية الجديدة لطوكيو تثير التوتر في المنطقة وتشكك في التزام اليابان بمسار التنمية.يذكر أن اليابان تبنت استراتيجة دفاعية منذ هزيمتها في الحرب العالمية الثانية واستسلامها أمام الولايات المتحدة الأمريكية، التي استخدمت ضدها السلاح النووي عام 1945.وتشير الإحصائيات الخاصة بموقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي إلى أن الجيش الياباني يحتل المرتبة الخامسة بين أضخم 142 جيشا في العالم في 2022.
https://sputnikarabic.ae/20221217/بعد-تخلي-اليابان-عن-استراتيجيتها-الدفاعية-مقارنة-بين-ثاني-ورابع-قوتين-عسكريتين-في-آسيا-1071301615.html
https://sputnikarabic.ae/20150918/1015667058.html
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العالم
العالم

لماذا قررت اليابان امتلاك أسلحة هجومية لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية؟

15:43 GMT 18.12.2022
© AFP 2022 / KAZUHIRO NOGIالجيش الياباني
الجيش الياباني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
© AFP 2022 / KAZUHIRO NOGI
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أثارت استراتيجية الأمن القومي الجديدة، التي أعلنت عنها اليابان، الجمعة الماضي، تساؤلات حول أهدافها، ولماذا جاءت في هذا التوقيت بعد عقود من تبنى استراتيجية دفاعية.
وتنص الاستراتيجية الجديدة على امتلاك اليابان قوة هجومية مضادة لردع خصومها، حسبما ذكرت صحيفة "كوريا تايمز"، التي أشارت إلى أن الاستراتيجية الجديدة تشمل العديد من النقاط.

زيادة القدرات الهجومية

تقول الصحيفة إن الاستراتيجية الجديد تنص على امتلاك قدرات هجومية تسمح لليابان بالتصدي لأي هجوم يستهدفها في مراحل مبكرة.
وأشارت إلى أن هذه الاستراتيجية تصنع نهاية الاستراتيجية الدفاعية التي تتبناه الدولة منذ عقود.
© AFP 2022 / KAZUHIRO NOGIالجيش الياباني
الجيش الياباني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
الجيش الياباني
© AFP 2022 / KAZUHIRO NOGI

مضاعفة الإنفاق الدفاعي

تتضمن الاستراتيجية الجديدة مضاعفة الإنفاق الدفاعي للبلاد ليصل إلى نحو 320 مليار دولار بحلول عام 2027.

تطوير برنامج الصواريخ بعيدة المدى

تشمل الاستراتيجية الجديدة إنفاق نحو 37 مليار دولار على برنامج خاص بتطوير الصواريخ بعيدة المدى، حتى يمكن حشدها بحلول عام 2026.

الاستثمار في تقنيات الحرب الإلكترونية

تسعى اليابان إلى تطوير بنية تحتية محلية للاعتماد عليها في مهام الحرب الإلكترونية التي تشمل تأمين برامجها العسكرية بدلا من الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية.

مواجهة التحدي الاستراتيجي

تعتبر اليابان أن الصين تمثل أكبر تحد استراتيجي لها في المنطقة بصورة تستدعي مراجعة استراتيجيتها الدفاعية، خاصة في ظل تنامي القوة العسكرية للصين، التي اعتبرت أن الاستراتيجية الجديدة لطوكيو تثير التوتر في المنطقة وتشكك في التزام اليابان بمسار التنمية.
الجيش الصيني - مقاتلات جي - 20 التابعة للقوات الجوية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2022
بعد تخلي اليابان عن استراتيجيتها الدفاعية... مقارنة بين ثاني ورابع قوتين عسكريتين في آسيا
أمس, 17:06 GMT
يذكر أن اليابان تبنت استراتيجة دفاعية منذ هزيمتها في الحرب العالمية الثانية واستسلامها أمام الولايات المتحدة الأمريكية، التي استخدمت ضدها السلاح النووي عام 1945.
FILE - In this Oct. 27, 2013 file photo, members of the Japan Ground Self-Defense Force salute from Type 90 tanks at a parade during the Self-Defense Forces Day at Asaka Base, north of Tokyo - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2015
لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية: "اليابان" تُقر قوانيناً تتيح إرسال جنود خارج البلاد
18 سبتمبر 2015, 21:46 GMT
وتشير الإحصائيات الخاصة بموقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي إلى أن الجيش الياباني يحتل المرتبة الخامسة بين أضخم 142 جيشا في العالم في 2022.
أخطر 5 أسلحة يملكها الجيش الياباني
أخطر 5 أسلحة يملكها الجيش الياباني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
أخطر 5 أسلحة يملكها الجيش الياباني
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