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إعلان حالة التأهب الجوي في 3 مناطق أوكرانية - عاجل
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230620/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-3-مناطق-أوكرانية---عاجل--1078321599.html
إعلان حالة التأهب الجوي في 3 مناطق أوكرانية - عاجل
إعلان حالة التأهب الجوي في 3 مناطق أوكرانية - عاجل
أعلنت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، حالة التأهب الجوي في مناطق سومي، وبولتافا، وتشيركاسي في أوكرانيا. 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T22:44+0000
2023-06-20T22:54+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ووفقًا لبيانات خرائط وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، تم إطلاق إنذار الطوارئ في منطقتي سومي وبولتافا في تمام الساعة 01:18، وتم إعلان حالة الطوارئ في منطقة تشيركاسي في الساعة 01:31 (بتوقيت موسكو).وبدأت القوات الروسية توجيه ضربات للبنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022 - بعد يومين فقط من العمل الإرهابي على جسر القرم، والذي وفقًا لتقديرات السلطات الروسية نفذه جهاز الأمن الخاص الأوكراني.وتتم الضربات على منشآت الطاقة والصناعات الدفاعية والإدارة العسكرية والاتصالات. ومنذ ذلك الحين، تعلن حالة الطوارئ الجوية في مناطق أوكرانية يوميًا، وأحيانًا - في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230614/دوي-انفجارات-في-مقاطعة-دنيبروبيتروفسك-وإعلان-حالة-التأهب-الجوي-1078113013.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم

إعلان حالة التأهب الجوي في 3 مناطق أوكرانية - عاجل

22:44 GMT 20.06.2023 (تم التحديث: 22:54 GMT 20.06.2023)
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورقصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
© Sputnik . Valery Melnikov
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أعلنت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، حالة التأهب الجوي في مناطق سومي، وبولتافا، وتشيركاسي في أوكرانيا.
ووفقًا لبيانات خرائط وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، تم إطلاق إنذار الطوارئ في منطقتي سومي وبولتافا في تمام الساعة 01:18، وتم إعلان حالة الطوارئ في منطقة تشيركاسي في الساعة 01:31 (بتوقيت موسكو).
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
دوي انفجارات في مقاطعة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية وإعلان حالة التأهب الجوي
14 يونيو, 22:40 GMT
وبدأت القوات الروسية توجيه ضربات للبنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022 - بعد يومين فقط من العمل الإرهابي على جسر القرم، والذي وفقًا لتقديرات السلطات الروسية نفذه جهاز الأمن الخاص الأوكراني.
وتتم الضربات على منشآت الطاقة والصناعات الدفاعية والإدارة العسكرية والاتصالات. ومنذ ذلك الحين، تعلن حالة الطوارئ الجوية في مناطق أوكرانية يوميًا، وأحيانًا - في جميع أنحاء البلاد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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