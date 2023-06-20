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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230620/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-16-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1078283100.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 16 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 16 مرة خلال اليوم الماضي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأوكرانية... 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T00:04+0000
2023-06-20T00:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية
قصف مدفعي
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن المكتب ونشر في صفحته على "تلغرام"، أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 16 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية".وأشار بيان المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك، إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 93 وحدة ذخيرة مختلفة.وتعرضت مناطق سبع مدن في الجمهورية للقصف وهي: دونيتسك، غورلوفا، ياسينوفاتايا، ماكيفكا، أوزريانوفكا، دوكوتشايف، وفولنوفاخا.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 35 قصفا مدفعيا من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230619/صفارات-الإنذار-تدوي-في-عدة-مقاطعات-بأوكرانيا-1078282989.html
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القوات الأوكرانية, قصف مدفعي, أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا
القوات الأوكرانية, قصف مدفعي, أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا

القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 16 مرة خلال اليوم الماضي

00:04 GMT 20.06.2023
© Sputnik . Sergey Baturinتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة غورلوفكا، مقاطعة دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة غورلوفكا، مقاطعة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 16 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت 93 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن المكتب ونشر في صفحته على "تلغرام"، أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 16 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف البيان، "باتجاه دونيتسك أطلق العدو 12 قذيفة وصاروخ من عيار 155 و152ملم. باتجاه غورلوفكا صاروخ واحد من منظومات الراجمات وعلى ياسينوفاتايا قذيفة واحدة من عيار 155 ملم، وفي اتجاه فولنوفاخا صاروخ واحد من منظومات هيمارس وباتجاه دوكوتشايف قذيفة واحدة من عيار 155 ملم".
وأشار بيان المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك، إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 93 وحدة ذخيرة مختلفة.
وتعرضت مناطق سبع مدن في الجمهورية للقصف وهي: دونيتسك، غورلوفا، ياسينوفاتايا، ماكيفكا، أوزريانوفكا، دوكوتشايف، وفولنوفاخا.
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يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 35 قصفا مدفعيا من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
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