https://sputnikarabic.ae/20230620/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-16-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1078283100.html

القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 16 مرة خلال اليوم الماضي

القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 16 مرة خلال اليوم الماضي

أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأوكرانية... 20.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-20T00:04+0000

2023-06-20T00:04+0000

2023-06-20T00:04+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

القوات الأوكرانية

قصف مدفعي

أخبار جمهورية دونيتسك

روسيا

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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن المكتب ونشر في صفحته على "تلغرام"، أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 16 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية".وأشار بيان المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك، إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 93 وحدة ذخيرة مختلفة.وتعرضت مناطق سبع مدن في الجمهورية للقصف وهي: دونيتسك، غورلوفا، ياسينوفاتايا، ماكيفكا، أوزريانوفكا، دوكوتشايف، وفولنوفاخا.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 35 قصفا مدفعيا من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.

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