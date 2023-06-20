https://sputnikarabic.ae/20230620/القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-بـ-8-قذائف-1078321788.html
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بـ 8 قذائف
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بـ 8 قذائف
أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للرقابة والتنسيق فيما يتعلق بجرائم الحرب الأوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية أطلقت 8... 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T23:24+0000
2023-06-20T23:24+0000
2023-06-20T23:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وجاء في البيان: "بعد الساعة 12:00، تم تسجيل قصف من قبل قوات الجيش الأوكراني في الاتجاه التالي: في تمام الساعة 01:30 - المنطقة المأهولة نيتايلوفو - مدينة دونيتسك (منطقة كويبيشيفسكي): تم إطلاق 8 قذائف بقطر 155 ملم".وتستخدم المدافع بقطر 155 ملم من قبل دول حلف شمال الأطلسي، وقدمت الولايات المتحدة مدفعية مدى بعيدة من طراز M777 بقطر 155 ملم لأوكرانيا، وتستخدم القوات الأوكرانية بنشاط هذه المدفعية لقصف مدن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.كما تم تزويد القوات الأوكرانية أيضًا بمنصات المدفعية الذاتية الحركة الألمانية "بي زد إتش 2000" والمدفعية الذاتية الحركة البولندية "كراب" والمدفعية الذاتية الحركة الفرنسية "سيزار" التي تستخدم قذائف بقطر مماثل.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230620/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-3-مناطق-أوكرانية---عاجل--1078321599.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بـ 8 قذائف
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أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للرقابة والتنسيق فيما يتعلق بجرائم الحرب الأوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية أطلقت 8 قذائف بقطر 155 ملم في تمام الساعة 01:30 على منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك.
وجاء في البيان: "بعد الساعة 12:00، تم تسجيل قصف من قبل قوات الجيش الأوكراني في الاتجاه التالي: في تمام الساعة 01:30 - المنطقة المأهولة نيتايلوفو - مدينة دونيتسك (منطقة كويبيشيفسكي): تم إطلاق 8 قذائف بقطر 155 ملم".
وتستخدم المدافع بقطر 155 ملم من قبل دول حلف شمال الأطلسي، وقدمت الولايات المتحدة مدفعية مدى بعيدة من طراز M777 بقطر 155 ملم لأوكرانيا، وتستخدم القوات الأوكرانية بنشاط هذه المدفعية لقصف مدن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
كما تم تزويد القوات الأوكرانية أيضًا بمنصات المدفعية الذاتية الحركة الألمانية "بي زد إتش 2000"
والمدفعية الذاتية الحركة البولندية "كراب" والمدفعية الذاتية الحركة الفرنسية "سيزار" التي تستخدم قذائف بقطر مماثل.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية
في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.