عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230620/القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-بـ-8-قذائف-1078321788.html
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بـ 8 قذائف
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بـ 8 قذائف
أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للرقابة والتنسيق فيما يتعلق بجرائم الحرب الأوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية أطلقت 8... 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T23:24+0000
2023-06-20T23:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية
سلاح روسيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/18/1076218230_0:0:3013:1696_1920x0_80_0_0_0bf2046d1d040d995dc2d29afe5a5501.jpg
وجاء في البيان: "بعد الساعة 12:00، تم تسجيل قصف من قبل قوات الجيش الأوكراني في الاتجاه التالي: في تمام الساعة 01:30 - المنطقة المأهولة نيتايلوفو - مدينة دونيتسك (منطقة كويبيشيفسكي): تم إطلاق 8 قذائف بقطر 155 ملم".وتستخدم المدافع بقطر 155 ملم من قبل دول حلف شمال الأطلسي، وقدمت الولايات المتحدة مدفعية مدى بعيدة من طراز M777 بقطر 155 ملم لأوكرانيا، وتستخدم القوات الأوكرانية بنشاط هذه المدفعية لقصف مدن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.كما تم تزويد القوات الأوكرانية أيضًا بمنصات المدفعية الذاتية الحركة الألمانية "بي زد إتش 2000" والمدفعية الذاتية الحركة البولندية "كراب" والمدفعية الذاتية الحركة الفرنسية "سيزار" التي تستخدم قذائف بقطر مماثل.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230620/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-3-مناطق-أوكرانية---عاجل--1078321599.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/18/1076218230_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_cdf8b16dc7ca60b6abb0ec60f90f7400.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم

القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بـ 8 قذائف

23:24 GMT 20.06.2023
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للرقابة والتنسيق فيما يتعلق بجرائم الحرب الأوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية أطلقت 8 قذائف بقطر 155 ملم في تمام الساعة 01:30 على منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك.
وجاء في البيان: "بعد الساعة 12:00، تم تسجيل قصف من قبل قوات الجيش الأوكراني في الاتجاه التالي: في تمام الساعة 01:30 - المنطقة المأهولة نيتايلوفو - مدينة دونيتسك (منطقة كويبيشيفسكي): تم إطلاق 8 قذائف بقطر 155 ملم".
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلان حالة التأهب الجوي في 3 مناطق أوكرانية
22:44 GMT
وتستخدم المدافع بقطر 155 ملم من قبل دول حلف شمال الأطلسي، وقدمت الولايات المتحدة مدفعية مدى بعيدة من طراز M777 بقطر 155 ملم لأوكرانيا، وتستخدم القوات الأوكرانية بنشاط هذه المدفعية لقصف مدن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
كما تم تزويد القوات الأوكرانية أيضًا بمنصات المدفعية الذاتية الحركة الألمانية "بي زد إتش 2000" والمدفعية الذاتية الحركة البولندية "كراب" والمدفعية الذاتية الحركة الفرنسية "سيزار" التي تستخدم قذائف بقطر مماثل.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:18 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 09:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала