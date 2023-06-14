https://sputnikarabic.ae/20230614/بوتين-يعقد-اجتماعا-مع-رئيسة-الوكالة-الفدرالية-الطبية-البيولوجية-الروسية-1078112581.html
بوتين يعقد اجتماعا مع رئيسة الوكالة الفدرالية الطبية البيولوجية الروسية
بوتين يعقد اجتماعا مع رئيسة الوكالة الفدرالية الطبية البيولوجية الروسية
عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا مع رئيسة الوكالة الفدرالية الطبية البيولوجية الروسية، فيرونيكا سكفورتسوفا. 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T21:47+0000
2023-06-14T21:47+0000
2023-06-14T21:47+0000
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موسكو - سبوتنيك. وبدأ الرئيس الاجتماع بالسؤال عن الوضع في محطة كاخوفسكايا الكهرومائية.وقال بوتين، في الاجتماع الذي عقد في الكرملين: "لنبدأ، ربما، بالموقف الذي يتطور حول محطة كاخوفسكايا الكهرومائية.في ليلة 6 يونيو/ حزيران، شنت القوات الأوكرانية سلسلة من الهجمات على محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، ونتيجة لذلك، تم تدمير الجزء العلوي من المحطة، ولم يتضرر السد نفسه.وأكدت سلطات مدينة نوفايا كاخوفكا في وقت سابق، أن السد تم تدميره جزئيًا فقط، لكنه تسبب في تدفق غير قابل للسيطرة للمياه إلى المدن الموجودة في الأسفل.
https://sputnikarabic.ae/20230614/انحسار-المياه-قريبا-بشكل-كامل-في-مقاطعة-خيرسون-بعد-كارثة-محطة-كاخوفسكايا-1078095540.html
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بوتين يشارك في حفل تسليم جوائز الدولة
يشارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، في حفل تسليم جوائز الدولة، في الكرملين، حيث سيتم تكريم الفائزين بالإنجازات البارزة في مجال حقوق الإنسان وفي الأنشطة الإنسانية والخيرية. كما سيقدم الرئيس الميداليات الذهبية لـ "بطل العمل في روسيا".
2023-06-14T21:47+0000
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العالم, أخبار العالم الآن, فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم
بوتين يعقد اجتماعا مع رئيسة الوكالة الفدرالية الطبية البيولوجية الروسية
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عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا مع رئيسة الوكالة الفدرالية الطبية البيولوجية الروسية، فيرونيكا سكفورتسوفا.
موسكو - سبوتنيك
. وبدأ الرئيس الاجتماع بالسؤال عن الوضع في محطة كاخوفسكايا الكهرومائية.
وقال بوتين، في الاجتماع الذي عقد في الكرملين: "لنبدأ، ربما، بالموقف الذي يتطور حول محطة كاخوفسكايا الكهرومائية.
في ليلة 6 يونيو/ حزيران، شنت القوات الأوكرانية سلسلة من الهجمات على محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية
، ونتيجة لذلك، تم تدمير الجزء العلوي من المحطة، ولم يتضرر السد نفسه.
وأكدت سلطات مدينة نوفايا كاخوفكا في وقت سابق، أن السد تم تدميره جزئيًا فقط، لكنه تسبب في تدفق غير قابل للسيطرة للمياه
إلى المدن الموجودة في الأسفل.