https://sputnikarabic.ae/20230620/تشكيل-مجلس-سياسي-في-محافظة-حضرموت-اليمنية-بعد-مشاورات-سعودية-1078321117.html

تشكيل مجلس سياسي في محافظة حضرموت اليمنية بعد مشاورات سعودية

تشكيل مجلس سياسي في محافظة حضرموت اليمنية بعد مشاورات سعودية

أعلنت مكونات وشخصيات سياسية واجتماعية بارزة في محافظة حضرموت، أكبر المحافظات اليمنية شرق البلاد، عن تأسيس مجلس سياسي في نهاية مشاورات تم عقدها في المملكة... 20.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-20T22:07+0000

2023-06-20T22:07+0000

2023-06-20T22:07+0000

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

المبعوث الأممي إلى اليمن

صراع اليمن

قصف اليمن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/0d/1050134474_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_dfb383b92ccf94fc5aa42e0991ae011d.jpg

القاهرة - سبوتنيك. يُعتبر هذا المجلس تعبيرًا عن طموحات سكان المحافظة الغنية بالنفط، وتمثيلهم في جهود التوصل إلى حل شامل للصراع المستمر في اليمن منذ تسع سنوات.وأعلنت السلطة المحلية في محافظة حضرموت عبر صفحتها على فيسبوك أن "مجلس حضرموت الوطني" تم إنشاؤه في العاصمة السعودية الرياض بناءً على نتائج المشاورات الحضرمية التي عقدت في الفترة من 21 مايو/آيار إلى 19 يونيو/حزيران 2023.وذكرت أن الوثيقة السياسية والحقوقية الحضرمية، التي تمت الموافقة عليها في الجلسة الختامية للمشاورات، تضمنت نتائج المحادثات التي تناولت تلبية تطلعات سكان حضرموت وحقهم في إدارة شؤونهم السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية، بهدف تخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق التنمية في المحافظة وبدء عملية استعادة السلام والاستقرار.وأوضحت الوثيقة أن:وأكدت الوثيقة على أهمية نأي حضرموت عن التوترات والصراعات الداخلية وتقدير جهود دول التحالف بقيادة السعودية في تخفيف المعاناة الإنسانية وتنمية المحافظة والمناطق المحررة واستعادة السلام والاستقرار في اليمن.وأعرب بعض السياسيين اليمنيين عن اعتقادهم بأن إعلان مجلس سياسي في حضرموت في هذا التوقيت يهدف إلى إعاقة جهود المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن وضم حضرموت، التي تمتلك ثقلاً سياسيًا وجغرافيًا كبيرًا في اليمن، إلى الدولة الجنوبية التي يسعى المجلس الانتقالي لاستعادتها في المحافظات الجنوبية.ويسعى المجلس الانتقالي الجنوبي إلى استعادة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية التي كانت قائمة في محافظات جنوب اليمن قبل أن توحد مع شماله في عام 1990، وذلك بسبب المظالم والاضطهاد التي تعرض لها سكان المحافظات الجنوبية من قبل الشمال بعد حرب عام 1994.ومنذ عام 2014، تشهد اليمن صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، وتأثرت البلاد بتداعياته في جميع الجوانب، مما أدى إلى وقوع أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم.وتسيطر أنصار الله على معظم المحافظات في وسط وشمال اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر 2014، في حين بدأ التحالف العربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية في مارس 2015 لدعم الجيش اليمني في استعادة تلك المناطق من سيطرة "أنصار الله".وتسببت الحرب في اليمن حتى نهاية عام 2021 في وفاة 377 ألف شخص، وتكبد الاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بنحو 126 مليار دولار، وأصبح 80 في المائة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية وفقًا للأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20221123/اليمن-حضرموت-تنتظر-ساعة-الصفر-بعد-انتهاء-مهلة-إخراج-قوات-المنطقة-العسكرية-الأولى-من-الإقليم-1070479882.html

https://sputnikarabic.ae/20221125/اليمن-الحوثي-يتهم-الإمارات-بالعمل-من-أجل-السيطرة-على-حضرموت-1070552464.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, المبعوث الأممي إلى اليمن, صراع اليمن, قصف اليمن