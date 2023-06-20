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دراسة تحذر من خطر ذوبان الأنهار الجليدية في جبال الهيمالايا
دراسة تحذر من خطر ذوبان الأنهار الجليدية في جبال الهيمالايا
ذكرت دراسة حديثة أن معدلات ذوبان الأنهار الجليدية في جبال الهيمالايا زادت بصورة غير مسبوقة خلال العقد الماضي، مشيرة إلى أن السبب في حدوث ذلك هو تأثيرات التغير... 20.06.2023, سبوتنيك عربي
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وقالت الدراسة إن ذوبان المياه بهذه المستويات يمثل تهديدا لإمدادات المياه التي يعتمد عليها نحو ملياري شخص، حسبما ذكر موقع "داون تو إيرث"، الذي أوضح أن هذا الأمر يشمل الأنهار الجليدية في سلاسل جبال الهيمالايا وجبال "هندو كوش".وتقول الدراسة التي أجراها المركز الدولي للتنمية الجبلية المتكاملة ومقره نيبال، إن التقديرات تشير إلى أن الأنهار الجليدية في المنطقة ستفقد نحو 80 في المئة من حجمها الحالي بحلول عام 2100، إذا ارتفت درجة حرارة الأرض بمقدار درجة ونصف أو درجتين مقارنة بمستوى حرارة الأرض قبل الثورة الصناعية.وأوضحت أن وتيرة الذوبان التي تم تسجيلها خلال الفترة من 2011 حتى 2020 تزيد بنسبة 65 في المئة عن نسبة الذوبان التي تم تسجيلها خلال العشر سنوات التي سبقت 2011.يذكر أن الألواح الجليدية في منطقة جبال "هندو كوش" تحتل مسافة تقدر بـ 173 ألف كيلومترا مربعا وتمثل مصدرا مهما لإمدادات المياه الخاصة بـ 12 نهرا تستفيد منها 16 دولة أسيوية.
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دراسة تحذر من خطر ذوبان الأنهار الجليدية في جبال الهيمالايا

20:48 GMT 20.06.2023
© Photo / ADG PI - INDIAN ARMY /Twitter / آثار أقدام رجل الثلج في جبال الهيمالايا
آثار أقدام رجل الثلج في جبال الهيمالايا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
© Photo / ADG PI - INDIAN ARMY /Twitter /
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ذكرت دراسة حديثة أن معدلات ذوبان الأنهار الجليدية في جبال الهيمالايا زادت بصورة غير مسبوقة خلال العقد الماضي، مشيرة إلى أن السبب في حدوث ذلك هو تأثيرات التغير المناخي.
وقالت الدراسة إن ذوبان المياه بهذه المستويات يمثل تهديدا لإمدادات المياه التي يعتمد عليها نحو ملياري شخص، حسبما ذكر موقع "داون تو إيرث"، الذي أوضح أن هذا الأمر يشمل الأنهار الجليدية في سلاسل جبال الهيمالايا وجبال "هندو كوش".
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وتقول الدراسة التي أجراها المركز الدولي للتنمية الجبلية المتكاملة ومقره نيبال، إن التقديرات تشير إلى أن الأنهار الجليدية في المنطقة ستفقد نحو 80 في المئة من حجمها الحالي بحلول عام 2100، إذا ارتفت درجة حرارة الأرض بمقدار درجة ونصف أو درجتين مقارنة بمستوى حرارة الأرض قبل الثورة الصناعية.
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وأوضحت أن وتيرة الذوبان التي تم تسجيلها خلال الفترة من 2011 حتى 2020 تزيد بنسبة 65 في المئة عن نسبة الذوبان التي تم تسجيلها خلال العشر سنوات التي سبقت 2011.
يذكر أن الألواح الجليدية في منطقة جبال "هندو كوش" تحتل مسافة تقدر بـ 173 ألف كيلومترا مربعا وتمثل مصدرا مهما لإمدادات المياه الخاصة بـ 12 نهرا تستفيد منها 16 دولة أسيوية.
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