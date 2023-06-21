https://sputnikarabic.ae/20230621/إعلان-حالة-تأهب-جوي-في-كييف-وعدد-من-المقاطعات-الأوكرانية-1078363352.html

إعلان حالة تأهب جوي في كييف وعدد من المقاطعات الأوكرانية

إعلان حالة تأهب جوي في كييف وعدد من المقاطعات الأوكرانية

دوت إنذارات جوية، صباح اليوم الخميس، في كييف والمناطق المحيطة بها في وسط أوكرانيا، وفقًا لبيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي في البلاد. 21.06.2023, سبوتنيك عربي

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ووفقًا لبيانات الخريطة الإلكترونية، تدوي إنذارات جوية في كييف ومنطقة كييف، بالإضافة إلى مناطق تشيرنيهيف، سومي، بولتافا، تشيركاسي، خاركيف، كيروفوهراد، دنيبروبتروفسك، نيكولايف، أوديسا.وتم الإعلان أيضًا عن إنذارات جوية في المناطق المسيطر عليها من قبل كييف في جمهورية دونيتسك المشروعة، ومنطقتي خيرسون وزابوروجيه.وبدأت القوات الروسية توجيه ضربات للبنية التحتية الأوكرانية، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بعد يومين فقط من العمل الإرهابي على جسر القرم، والذي وفقًا لتقديرات السلطات الروسية نفذه جهاز الأمن الخاص الأوكراني.وتتم الضربات على منشآت الطاقة والصناعات الدفاعية والإدارة العسكرية والاتصالات. ومنذ ذلك الحين، تعلن حالة الطوارئ الجوية في مناطق أوكرانية يوميًا، وأحيانًا - في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20230621/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-المناطق-الوسطى-والغربية-من-أوكرانيا-1078322411.html

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