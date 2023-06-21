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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230621/إعلان-حالة-تأهب-جوي-في-كييف-وعدد-من-المقاطعات-الأوكرانية-1078363352.html
إعلان حالة تأهب جوي في كييف وعدد من المقاطعات الأوكرانية
إعلان حالة تأهب جوي في كييف وعدد من المقاطعات الأوكرانية
دوت إنذارات جوية، صباح اليوم الخميس، في كييف والمناطق المحيطة بها في وسط أوكرانيا، وفقًا لبيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي في البلاد. 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T22:21+0000
2023-06-21T22:30+0000
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ووفقًا لبيانات الخريطة الإلكترونية، تدوي إنذارات جوية في كييف ومنطقة كييف، بالإضافة إلى مناطق تشيرنيهيف، سومي، بولتافا، تشيركاسي، خاركيف، كيروفوهراد، دنيبروبتروفسك، نيكولايف، أوديسا.وتم الإعلان أيضًا عن إنذارات جوية في المناطق المسيطر عليها من قبل كييف في جمهورية دونيتسك المشروعة، ومنطقتي خيرسون وزابوروجيه.وبدأت القوات الروسية توجيه ضربات للبنية التحتية الأوكرانية، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بعد يومين فقط من العمل الإرهابي على جسر القرم، والذي وفقًا لتقديرات السلطات الروسية نفذه جهاز الأمن الخاص الأوكراني.وتتم الضربات على منشآت الطاقة والصناعات الدفاعية والإدارة العسكرية والاتصالات. ومنذ ذلك الحين، تعلن حالة الطوارئ الجوية في مناطق أوكرانية يوميًا، وأحيانًا - في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230621/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-المناطق-الوسطى-والغربية-من-أوكرانيا-1078322411.html
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أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

إعلان حالة تأهب جوي في كييف وعدد من المقاطعات الأوكرانية

22:21 GMT 21.06.2023 (تم التحديث: 22:30 GMT 21.06.2023)
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورقصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2023
© Sputnik . Valery Melnikov
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دوت إنذارات جوية، صباح اليوم الخميس، في كييف والمناطق المحيطة بها في وسط أوكرانيا، وفقًا لبيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي في البلاد.
ووفقًا لبيانات الخريطة الإلكترونية، تدوي إنذارات جوية في كييف ومنطقة كييف، بالإضافة إلى مناطق تشيرنيهيف، سومي، بولتافا، تشيركاسي، خاركيف، كيروفوهراد، دنيبروبتروفسك، نيكولايف، أوديسا.
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2023
إعلان حالة التأهب الجوي في المناطق الوسطى والغربية من أوكرانيا
01:19 GMT
وتم الإعلان أيضًا عن إنذارات جوية في المناطق المسيطر عليها من قبل كييف في جمهورية دونيتسك المشروعة، ومنطقتي خيرسون وزابوروجيه.
وبدأت القوات الروسية توجيه ضربات للبنية التحتية الأوكرانية، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بعد يومين فقط من العمل الإرهابي على جسر القرم، والذي وفقًا لتقديرات السلطات الروسية نفذه جهاز الأمن الخاص الأوكراني.
وتتم الضربات على منشآت الطاقة والصناعات الدفاعية والإدارة العسكرية والاتصالات. ومنذ ذلك الحين، تعلن حالة الطوارئ الجوية في مناطق أوكرانية يوميًا، وأحيانًا - في جميع أنحاء البلاد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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