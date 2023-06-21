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إيران تنفي تركيب 100 كاميرا جديدة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في منشآتها النووية
إيران تنفي تركيب 100 كاميرا جديدة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في منشآتها النووية
علق رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، اليوم الأربعاء، على "التقاريرالتي تحدثت عن تركيب 100 كاميرا للمراقبة في منشأة أصفهان النووية، من قبل... 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T11:30+0000
2023-06-21T11:31+0000
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وقال إسلامي، على هامش اجتماع مجلس الوزراء، إنه "لا صحة لذلك وليست لنا محطة في أصفهان في الأساس لكي نقوم بتركيب هذا الكم من الكاميرات فيها"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأكد أن منظمة الطاقة الذریة الإيرانية ستعمل بناء علی قانون المبادرة الاستراتیجية، مضيفا أن الوکالة الذریة ستمضي قدما إلی الأمام ضمن الإطارالمتفق علیه مع وکالة الطاقة الدولية.رد محمد إسلامي جاء ردًا على تصريحات أحد نواب مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني)، بشأن تركيب 100 كاميرا جديدة في محطة أصفهان، ومخالفتها لقانون "العمل الاستراتيجي (رفع الحظر)".وتعثرت محادثات إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة، والدول الـ5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق، الذي قدمه الوسيط الأوروبي.وتطالب طهران بإغلاق ملف "ادعاءات" الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثورعلى آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة، تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.يذكرأن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من الاتفاق بشكل أحادي في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20230618/نتنياهو-إسرائيل-تعارض-أي-تفاهمات-محدودة-أو-اتفاق-مصغر-مع-إيران-بشأن-برنامجها-النووي-1078235952.html
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إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

إيران تنفي تركيب 100 كاميرا جديدة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في منشآتها النووية

11:30 GMT 21.06.2023 (تم التحديث: 11:31 GMT 21.06.2023)
© AFP 2023 / BEHROUZ MEHRIمنشأة فورد في إيران
منشأة فورد في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2023
© AFP 2023 / BEHROUZ MEHRI
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علق رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، اليوم الأربعاء، على "التقاريرالتي تحدثت عن تركيب 100 كاميرا للمراقبة في منشأة أصفهان النووية، من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وقال إسلامي، على هامش اجتماع مجلس الوزراء، إنه "لا صحة لذلك وليست لنا محطة في أصفهان في الأساس لكي نقوم بتركيب هذا الكم من الكاميرات فيها"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وأكد أن منظمة الطاقة الذریة الإيرانية ستعمل بناء علی قانون المبادرة الاستراتیجية، مضيفا أن الوکالة الذریة ستمضي قدما إلی الأمام ضمن الإطارالمتفق علیه مع وکالة الطاقة الدولية.
رد محمد إسلامي جاء ردًا على تصريحات أحد نواب مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني)، بشأن تركيب 100 كاميرا جديدة في محطة أصفهان، ومخالفتها لقانون "العمل الاستراتيجي (رفع الحظر)".
وتعثرت محادثات إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة، والدول الـ5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق، الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
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وتطالب طهران بإغلاق ملف "ادعاءات" الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثورعلى آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة، تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.
يذكرأن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من الاتفاق بشكل أحادي في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
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