https://sputnikarabic.ae/20230621/اتحاد-جدة-السعودي-يعلن-تعاقده-رسميا-مع-الفرنسي-نغولو-كانتي-1078326203.html
اتحاد جدة السعودي يعلن تعاقده رسميا مع الفرنسي نغولو كانتي
اتحاد جدة السعودي يعلن تعاقده رسميا مع الفرنسي نغولو كانتي
أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، تعاقده رسميا مع الفرنسي نغولو كانتي، قادما من نادي تشيلسي الإنجليزي. 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T07:27+0000
2023-06-21T07:27+0000
2023-06-21T07:27+0000
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كريم بنزيما
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وقال اتحاد جدة، في بيان له، إن "التعاقد مع بطل العالم 2018 مع منتخب فرنسا سيكون لمدة ثلاث سنوات".ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد السعودي على "تويتر"، فيديو بعنوان "لا تصدق الشائعات، كانتي اتحادي"، والذي ظهر فيه اللاعب الفرنسي وقال خلاله: "مهلا، هل صدقت ذلك؟ توقف، لا تستمعوا للأخبار الكاذبة، أنا نمر الآن".وانضم لاعب الوسط الفرنسي المخضرم نغولو كانتي، إلى مواطنه كريم بنزيمة، الذي أعلن اتحاد جدة السعودي، ضمة لمدة 3 سنوات.ونشر الاتحاد السعودي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعلق عليه: "البنــز اتحادي"، وظهر بنزيما في مقطع الفيديو وهو يوقع على عقود انضمامه إلى اتحاد جدة السعودي، بعقد يمتد حتى 2026.وكان ريال مدريد الإسباني، قد أعلن أوائل الشهر الجاري، رحيل كريم بنزيما عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي، بعد 14 موسمًا قضاها مع الفريق الملكي.
https://sputnikarabic.ae/20230608/بعد-انتقاله-إلى-اتحاد-جدة-السعودي-كريم-بنزيما-يكشف-عن-سبب-اختياره-للمملكة-فيديو-1077913479.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
نادي تشيلسي, أخبار السعودية اليوم, السعودية, رياضة, منوعات, الأخبار, كريم بنزيما
نادي تشيلسي, أخبار السعودية اليوم, السعودية, رياضة, منوعات, الأخبار, كريم بنزيما
اتحاد جدة السعودي يعلن تعاقده رسميا مع الفرنسي نغولو كانتي
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أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، تعاقده رسميا مع الفرنسي نغولو كانتي، قادما من نادي تشيلسي الإنجليزي.
وقال اتحاد جدة، في بيان له، إن "التعاقد مع بطل العالم 2018 مع منتخب فرنسا سيكون لمدة ثلاث سنوات".
ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد السعودي على "تويتر"، فيديو بعنوان "لا تصدق الشائعات، كانتي اتحادي"، والذي ظهر فيه اللاعب الفرنسي وقال خلاله: "مهلا، هل صدقت ذلك؟ توقف، لا تستمعوا للأخبار الكاذبة، أنا نمر الآن".
وانضم لاعب الوسط الفرنسي المخضرم نغولو كانتي، إلى مواطنه كريم بنزيمة
، الذي أعلن اتحاد جدة السعودي، ضمة لمدة 3 سنوات.
ونشر الاتحاد السعودي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعلق عليه: "البنــز اتحادي"، وظهر بنزيما في مقطع الفيديو وهو يوقع على عقود انضمامه إلى اتحاد جدة السعودي، بعقد يمتد حتى 2026.
وكان ريال مدريد
الإسباني، قد أعلن أوائل الشهر الجاري، رحيل كريم بنزيما عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي، بعد 14 موسمًا قضاها مع الفريق الملكي.