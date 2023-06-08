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https://sputnikarabic.ae/20230608/بعد-انتقاله-إلى-اتحاد-جدة-السعودي-كريم-بنزيما-يكشف-عن-سبب-اختياره-للمملكة-فيديو-1077913479.html
بعد انتقاله إلى اتحاد جدة السعودي... كريم بنزيما يكشف عن سبب اختياره للمملكة... فيديو
بعد انتقاله إلى اتحاد جدة السعودي... كريم بنزيما يكشف عن سبب اختياره للمملكة... فيديو
كشف نجم كرة القدم الفرنسي، كريم بنزيما، اليوم الخميس، عن سبب اختياره للمملكة العربية السعودية للانتقال للعيش فيها، بعد تعاقده مع نادي اتحاد جدة السعودي. 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T16:38+0000
2023-06-08T16:38+0000
مجتمع
كريم بنزيما
السعودية
أخبار السعودية اليوم
رياضة
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وأوضح في لقاء إعلامي، نشرته الصفحة الرسمية للنادي على "تويتر"، أنه اختار المملكة لكونه مسلم الديانة، مؤكدا أنه لطالما رغب في العيش هناك.وقال: "لماذا اخترت نادي اتحاد جدة، لأنه أحد أفضل الأندية في السعودية، ويمتلك قاعدة جماهيرية شغوفة، وحائز على العديد من الألقاب، أما عن سبب اختياري للسعودية، فلأنني مسلم وهي دولة مسلمة، ولطالما رغبت في العيش هناك".وأضاف:وتابع: "إن مكة المكرمة قريبة جدا لي، وكشخص مؤمن فهذا الأمر مهم بالنسبة لي، وهذا هو المكان الذي سأشعر فيه بأنني في أفضل حالاتي".وأعرب عن سعادته لانضمامه إلى نادي اتحاد جدة السعودي، واصفا إياه بأنه "أسطوري"، وأكد أن انتقاله له بمثابة تحد جديد له، وأنه متحمس لبدء التدريب داخل صفوفه.كما أبدى اللاعب الفرنسي، كريم بنزيما، أمنيته في إحراز الألقاب داخل نادي اتحاد جدة السعودي، مثلما فعل في ناديه السابق، ريال مدريد الإسباني، وأن يسهم في الارتقاء به لمكانة أعلى من التي يحتلها حاليا.وأكد أنه سعيد من رؤية صديقه، كريستيانو رونالدو، في السعودية، مشددا على أن رؤيته في المملكة "يمثّل توجه البلاد وتقدّم مستواها، وهذا أمر مهم على الصعيد الدولي".وأعلن اتحاد جدة السعودي، الثلاثاء الماضي، ضم النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد السابق لمدة 3 سنوات.نشر الاتحاد السعودي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعلق عليه: "البنــز اتحادي"، وظهر بنزيما في مقطع الفيديو، وهو يوقع على عقود انضمامه إلى اتحاد جدة السعودي، بعقد يمتد حتى 2026.وكان ريال مدريد الإسباني قد أعلن رحيل كريم بنزيما عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري، بعد 14 موسمًا قضاها مع الفريق الملكي.
https://sputnikarabic.ae/20230608/كريم-بنزيما-يشرب-القهوة-العربية-لدى-وصوله-إلى-السعودية-وسط-هتافات-الترحيب-فيديو-1077904558.html
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كريم بنزيما, السعودية, أخبار السعودية اليوم, رياضة
كريم بنزيما, السعودية, أخبار السعودية اليوم, رياضة

بعد انتقاله إلى اتحاد جدة السعودي... كريم بنزيما يكشف عن سبب اختياره للمملكة... فيديو

16:38 GMT 08.06.2023
© AFP 2023 / FADEL SENNAلاعب كرة القدم الفرنسي، كريم بنزيما
لاعب كرة القدم الفرنسي، كريم بنزيما - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
© AFP 2023 / FADEL SENNA
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كشف نجم كرة القدم الفرنسي، كريم بنزيما، اليوم الخميس، عن سبب اختياره للمملكة العربية السعودية للانتقال للعيش فيها، بعد تعاقده مع نادي اتحاد جدة السعودي.
وأوضح في لقاء إعلامي، نشرته الصفحة الرسمية للنادي على "تويتر"، أنه اختار المملكة لكونه مسلم الديانة، مؤكدا أنه لطالما رغب في العيش هناك.
وقال: "لماذا اخترت نادي اتحاد جدة، لأنه أحد أفضل الأندية في السعودية، ويمتلك قاعدة جماهيرية شغوفة، وحائز على العديد من الألقاب، أما عن سبب اختياري للسعودية، فلأنني مسلم وهي دولة مسلمة، ولطالما رغبت في العيش هناك".
وأضاف:
"لقد سبق لي وأن زرت السعودية، وهي بلد مسلمة ومحبوبة وجميلة، ومن المهم بالنسبة لي أن أكون في دولة مسلمة أشعر فيها بحب الناس لي".
وتابع: "إن مكة المكرمة قريبة جدا لي، وكشخص مؤمن فهذا الأمر مهم بالنسبة لي، وهذا هو المكان الذي سأشعر فيه بأنني في أفضل حالاتي".
وأعرب عن سعادته لانضمامه إلى نادي اتحاد جدة السعودي، واصفا إياه بأنه "أسطوري"، وأكد أن انتقاله له بمثابة تحد جديد له، وأنه متحمس لبدء التدريب داخل صفوفه.
كما أبدى اللاعب الفرنسي، كريم بنزيما، أمنيته في إحراز الألقاب داخل نادي اتحاد جدة السعودي، مثلما فعل في ناديه السابق، ريال مدريد الإسباني، وأن يسهم في الارتقاء به لمكانة أعلى من التي يحتلها حاليا.
وأكد أنه سعيد من رؤية صديقه، كريستيانو رونالدو، في السعودية، مشددا على أن رؤيته في المملكة "يمثّل توجه البلاد وتقدّم مستواها، وهذا أمر مهم على الصعيد الدولي".
الفرنسي كريم بنزيمة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
مجتمع
كريم بنزيما يشرب القهوة العربية لدى وصوله إلى السعودية وسط هتافات الترحيب... فيديو
12:30 GMT
وأعلن اتحاد جدة السعودي، الثلاثاء الماضي، ضم النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد السابق لمدة 3 سنوات.
نشر الاتحاد السعودي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعلق عليه: "البنــز اتحادي"، وظهر بنزيما في مقطع الفيديو، وهو يوقع على عقود انضمامه إلى اتحاد جدة السعودي، بعقد يمتد حتى 2026.
وكان ريال مدريد الإسباني قد أعلن رحيل كريم بنزيما عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري، بعد 14 موسمًا قضاها مع الفريق الملكي.
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