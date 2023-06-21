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https://sputnikarabic.ae/20230621/ستولتينبرغ-مناورات-إير-ديفندر-2023-تظهر-قوة-التحالف-الأمريكي-الأوروبي-1078327930.html
ستولتينبرغ: مناورات "إير ديفندر 23" تظهر قوة التحالف الأمريكي الأوروبي
ستولتينبرغ: مناورات "إير ديفندر 23" تظهر قوة التحالف الأمريكي الأوروبي
قال أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، إن المناورات الجوية التي تحمل اسم "إير ديفندر 23"، تظهر قوة التحالف بين الدول الأوروبية والولايات... 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T08:46+0000
2023-06-21T08:54+0000
رصد عسكري
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جاءت تصريحات ستولتنبرغ، يوم أمس الثلاثاء، خلال زيارته لقاعدة شليسفيغ الجوية شمالي ألمانيا، التي تستضيف أضخم مناورات جوية في تاريخ الحلف، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، التي أشارت إلى أن المناورات تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.وأضاف أمين عام "الناتو": "هذه المناورات تظهر استعداد الحلف للدفاع عن كل شبر من أراضي الدول الأعضاء فيه"، مشيرا إلى أنها تؤكد استعداد الحلف لتعزيز قوته الجوية في أي وقت.ويشارك في مناورات "إير ديفندر 23"، نحو 10 آلاف جندي من 25 دولة، ويقدر عدد الطائرات التي تشارك في المناورات بـ 250 طائرة.
https://sputnikarabic.ae/20230616/بوتين-طائرات-إف--16-ستحترق-في-أوكرانيا-بنفس-الطريقة-التي-تحترق-بها-ليوبارد--1078189875.html
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رصد عسكري, الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, الأخبار
رصد عسكري, الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, الأخبار

ستولتينبرغ: مناورات "إير ديفندر 23" تظهر قوة التحالف الأمريكي الأوروبي

08:46 GMT 21.06.2023 (تم التحديث: 08:54 GMT 21.06.2023)
© AFP 2023 / VINCENT JANNINKالجيش الهولندي - القوات الجوية الهولندية - مقاتلات إف - 16 ومقاتلات إف - 35
الجيش الهولندي - القوات الجوية الهولندية - مقاتلات إف - 16 ومقاتلات إف - 35 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2023
© AFP 2023 / VINCENT JANNINK
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قال أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، إن المناورات الجوية التي تحمل اسم "إير ديفندر 23"، تظهر قوة التحالف بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.
جاءت تصريحات ستولتنبرغ، يوم أمس الثلاثاء، خلال زيارته لقاعدة شليسفيغ الجوية شمالي ألمانيا، التي تستضيف أضخم مناورات جوية في تاريخ الحلف، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، التي أشارت إلى أن المناورات تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتدى سانت بطرسبورع الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: طائرات "إف -16" ستحترق في أوكرانيا بنفس الطريقة التي تحترق بها "ليوبارد"
16 يونيو, 14:30 GMT
وأضاف أمين عام "الناتو": "هذه المناورات تظهر استعداد الحلف للدفاع عن كل شبر من أراضي الدول الأعضاء فيه"، مشيرا إلى أنها تؤكد استعداد الحلف لتعزيز قوته الجوية في أي وقت.
ويشارك في مناورات "إير ديفندر 23"، نحو 10 آلاف جندي من 25 دولة، ويقدر عدد الطائرات التي تشارك في المناورات بـ 250 طائرة.
© Sputnikتسلسل زمني لحوادث "إف - 16" التابعة للجيش الأمريكي منذ 2011
تسلسل زمني لحوادث إف - 16 التابعة للجيش الأمريكي منذ 2011 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2023
تسلسل زمني لحوادث "إف - 16" التابعة للجيش الأمريكي منذ 2011
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