https://sputnikarabic.ae/20230621/في-هذه-الحالة-قد-تؤدي-التمارين-الرياضية-إلى-سكتة-دماغية-قاتلة-1078356578.html

في هذه الحالة قد تؤدي التمارين الرياضية إلى سكتة دماغية قاتلة

في هذه الحالة قد تؤدي التمارين الرياضية إلى سكتة دماغية قاتلة

كشفت دراسة جديدة أن التمارين الرياضية يمكن أن تؤدي إلى حدوث سكتة دماغية قاتلة لدى بعض الأشخاص. 21.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-21T17:58+0000

2023-06-21T17:58+0000

2023-06-21T17:58+0000

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ولطالما كانت ممارسة الرياضة واحدة من التوصيات التي قدمتها الهيئات الصحية لتقليل مخاطر الإصابة بمشكلات مختلفة، جنبًا إلى جنب مع تغييرات نمط الحياة مثل اتباع نظام غذائي صحي والإقلاع عن التدخين.ومع ذلك، هناك بعض الحالات التي يمكن أن تكون فيها ممارسة الرياضة ضارة بالفعل بصحتك.كشفت دراسة جديدة نشرتها مجلة Physics of Fluids، أن التمارين الرياضية يمكن أن تؤدي إلى سكتة دماغية بين الأشخاص الذين يعانون من انسداد الشرايين.وجد فريق من المعهد الهندي للتكنولوجيا في خراجبور أن زيادة معدل ضربات القلب يمكن أن تؤدي إلى حدوث سكتة دماغية في المرضى الذين يعانون من انسداد شديد في الشرايين السباتية، تلك التي تمد الدماغ بالدم.ومع ذلك، بالنسبة للمرضى الأصحاء وأولئك الذين يعانون من انسداد طفيف في الشرايين فإن التمارين الرياضية لا تزال مفيدة للحفاظ على تدفق الدم بشكل صحي، على حد الباحثين.وتوفر الشرايين السباتية تدفق الدم إلى أنسجة الوجه والدماغ وتقع على جانبي الرقبة.عندما تتراكم الدهون والكوليسترول والجزيئات الأخرى على جدران الشريان السباتي الداخلية، فإنها تشكل لوحة تضييق الشريان.يكون من الصعب للغاية اكتشاف المراحل المبكرة من تراكم اللويحات الخطير في هذه الحالة، لأنه يحد من تدفق الدم إلى الدماغ.في المرضى الأصحاء، يزيد معدل ضربات القلب المرتفع ويثبت قوة السحب التي يمارسها الدم على جدار الوعاء الدموي، مما يقلل من خطر الإصابة بالانسداد.ولكن بالنسبة للمرضى الذين يعانون بالفعل من انسداد، فقد لا تكون التمارين الرياضية مفيدة.كجزء من الدراسة، استخدم الفريق نمذجة حاسوبية لمحاكاة تدفق الدم في الشرايين السباتية في ثلاث مراحل من انسداد الشرايين.كانت هذه المراحل: بدون انسداد، مع انسداد خفيف بنسبة 30 في المئة، وانسداد معتدل بنسبة 50 في المئة.قارنوا تأثير معدل ضربات القلب الناجم عن التمرين، 140 نبضة في الدقيقة، ومعدل ضربات القلب أثناء الراحة من 67 و100 نبضة في الدقيقة.كما هو متوقع، بالنسبة للحالات الصحية والمعتدلة، حسنت حالة التمرين من صحة الشريان السباتي المحاكى.لكن الفريق قال إن نتائج الانسداد المعتدل "مثيرة للقلق".قال مؤلف الدراسة الدكتور سومناث روي: "تظهر التمارين المكثفة آثارًا سلبية على المرضى الذين يعانون من انسداد متوسط أو أعلى".وأوضح أنها قد تعمل على تمزق اللويحة، التي تتدفق بعد ذلك إلى الدماغ وتحد من إمداداته الدموية، مسببة سكتة دماغية.وقال الدكتور روي إن ارتفاع معدل ضربات القلب يمكن أن يزيد أيضًا من احتمال حدوث انسداد آخر.ولفت إلى أن العديد من العوامل تسهم في حدوث انسداد الشرايين وخطر السكتة الدماغية، بما في ذلك العمر ونمط الحياة والوراثة، لكنه أوضى بفحص صحة الشرايين بانتظام للأشخاص الذين يقومون بتمارين مكثفة.أوصى الفريق باتباع نظام تمارين محدد بعناية للأشخاص الذين يعانون من انسداد متوسط إلى شديد أو لديهم تاريخ من السكتات الدماغية.

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