https://sputnikarabic.ae/20230621/كبير-المفاوضين-الإيرانيين-أجريت-مباحثات-مع-المنسق-الأوروبي-في-الدوحة-بشأن-المفاوضات-النووية-1078342717.html

كبير المفاوضين الإيرانيين: أجريت مباحثات مع المنسق الأوروبي في الدوحة بشأن المفاوضات النووية

كبير المفاوضين الإيرانيين: أجريت مباحثات مع المنسق الأوروبي في الدوحة بشأن المفاوضات النووية

أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري، اليوم الأربعاء، أنه "عقد لقاء جادا وبناء في الدوحة مع إنريكي مورا، نائب مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي". 21.06.2023, سبوتنيك عربي

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وقال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري، عبر حسابه على "تويتر"، إنه "عقد لقاء جادا وبناءً مع نائب مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا في الدوحة".وأضاف باقري: "تبادلنا وجهات النظر حول مجموعة من القضايا، بما في ذلك مفاوضات رفع العقوبات".وكان علي باقري كني، قد أعلن الأسبوع الماضي، عن اجتماعه بنظرائه من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في أبوظبي.وقال باقري كني، عبر حسابه على "تويتر": "بعد المشاورات الدبلوماسية مع الأطراف الإقليمية والخارجية، التقيت بنظرائي الألمان والفرنسيين والبريطايين في أبو ظبي"، مضيفًا: "ناقشنا مجموعة من القضايا والملفات المقلقة المتبادلة".وتعثرت محادثات إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة، والدول الـ5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق، الذي قدمه الوسيط الأوروبي.وتطالب طهران بإغلاق ملف "ادعاءات" الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثورعلى آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة، تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.يذكرأن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من الاتفاق بشكل أحادي، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

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