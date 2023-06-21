https://sputnikarabic.ae/20230621/وزير-الخارجية-الإيراني-يصل-إلى-الكويت-ضمن-جولته-الخليجية-1078346739.html
وزير الخارجية الإيراني يصل إلى الكويت ضمن جولته الخليجية
وزير الخارجية الإيراني يصل إلى الكويت ضمن جولته الخليجية
وصل وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، إلى الكويت ضمن جولة خليجية بدأها بزيارة كل من قطر وسلطنة عمان، ومن المقرر أن تشمل الإمارات. 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T14:51+0000
2023-06-21T14:51+0000
2023-06-21T14:51+0000
العالم
أخبار العالم الآن
قطر
إيران
أخبار إيران
الكويت
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1d/1075295311_0:0:2974:1674_1920x0_80_0_0_4ca1c1a0127964897174891d763dd699.jpg
وتأتي زيارة عبد اللهيان، تلبية لدعوة من نظيره الكويتي سالم العبد الله، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الأربعاء.وبدأ وزير الخارجية الإيراني جولة خليجية شملت قطر وسلطنة عمان، إضافة إلى الكويت ضمن سلسلة زيارات رسمية تستهدف مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.ومن المقرر أن يتوجه عبد اللهيان إلى الإمارات بعد انتهاء زيارته إلى الكويت، حسبما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية.وفي تدوينة نشرها على حسابه الرسمي في "تويتر" خلال جولته الخليجية، قال عبد اللهيان إن "جيران إيران لديهم قدرات كبيرة في مجالات الاقتصاد والتجارة والسياسة".وبدأ عبد اللهيان جولته الخليجية عقب زيارة وزير الخارجية السعودي إلى العاصمة الإيرانية طهران، التي تعد الأولى لوزير خارجية سعودي منذ نحو عقد من الزمان.
https://sputnikarabic.ae/20230621/وزير-خارجية-إيران-يتوجه-إلى-الكويت-والإمارات-في-جولته-الخليجية-1078333489.html
https://sputnikarabic.ae/20230619/سفير-إيران-الجديد-لدى-السعودية-منطقة-الخليج-بحاجة-إلى-حوار-جديد--1078281528.html
قطر
إيران
أخبار إيران
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1d/1075295311_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_cf6b19c68e6c309963758ae78c360c7a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, قطر, إيران, أخبار إيران, الكويت
العالم, أخبار العالم الآن, قطر, إيران, أخبار إيران, الكويت
وزير الخارجية الإيراني يصل إلى الكويت ضمن جولته الخليجية
تابعنا عبر
وصل وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، إلى الكويت ضمن جولة خليجية بدأها بزيارة كل من قطر وسلطنة عمان، ومن المقرر أن تشمل الإمارات.
وتأتي زيارة عبد اللهيان، تلبية لدعوة من نظيره الكويتي سالم العبد الله، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الأربعاء.
وبدأ وزير الخارجية الإيراني جولة خليجية شملت قطر وسلطنة عمان، إضافة إلى الكويت ضمن سلسلة زيارات
رسمية تستهدف مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ومن المقرر أن يتوجه عبد اللهيان إلى الإمارات بعد انتهاء زيارته إلى الكويت، حسبما ذكرت
وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وفي تدوينة نشرها على حسابه الرسمي في "تويتر" خلال جولته الخليجية، قال عبد اللهيان إن "جيران إيران لديهم قدرات كبيرة في مجالات الاقتصاد والتجارة والسياسة".
وبدأ عبد اللهيان جولته الخليجية
عقب زيارة وزير الخارجية السعودي إلى العاصمة الإيرانية طهران، التي تعد الأولى لوزير خارجية سعودي منذ نحو عقد من الزمان.