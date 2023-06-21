عربي
https://sputnikarabic.ae/20230621/وزير-الخارجية-الإيراني-يصل-إلى-الكويت-ضمن-جولته-الخليجية-1078346739.html
وزير الخارجية الإيراني يصل إلى الكويت ضمن جولته الخليجية
وزير الخارجية الإيراني يصل إلى الكويت ضمن جولته الخليجية
وصل وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، إلى الكويت ضمن جولة خليجية بدأها بزيارة كل من قطر وسلطنة عمان، ومن المقرر أن تشمل الإمارات. 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T14:51+0000
2023-06-21T14:51+0000
العالم
أخبار العالم الآن
قطر
إيران
أخبار إيران
الكويت
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1d/1075295311_0:0:2974:1674_1920x0_80_0_0_4ca1c1a0127964897174891d763dd699.jpg
وتأتي زيارة عبد اللهيان، تلبية لدعوة من نظيره الكويتي سالم العبد الله، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الأربعاء.وبدأ وزير الخارجية الإيراني جولة خليجية شملت قطر وسلطنة عمان، إضافة إلى الكويت ضمن سلسلة زيارات رسمية تستهدف مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.ومن المقرر أن يتوجه عبد اللهيان إلى الإمارات بعد انتهاء زيارته إلى الكويت، حسبما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية.وفي تدوينة نشرها على حسابه الرسمي في "تويتر" خلال جولته الخليجية، قال عبد اللهيان إن "جيران إيران لديهم قدرات كبيرة في مجالات الاقتصاد والتجارة والسياسة".وبدأ عبد اللهيان جولته الخليجية عقب زيارة وزير الخارجية السعودي إلى العاصمة الإيرانية طهران، التي تعد الأولى لوزير خارجية سعودي منذ نحو عقد من الزمان.
https://sputnikarabic.ae/20230621/وزير-خارجية-إيران-يتوجه-إلى-الكويت-والإمارات-في-جولته-الخليجية-1078333489.html
https://sputnikarabic.ae/20230619/سفير-إيران-الجديد-لدى-السعودية-منطقة-الخليج-بحاجة-إلى-حوار-جديد--1078281528.html
قطر
إيران
أخبار إيران
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1d/1075295311_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_cf6b19c68e6c309963758ae78c360c7a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, قطر, إيران, أخبار إيران, الكويت
العالم, أخبار العالم الآن, قطر, إيران, أخبار إيران, الكويت

وزير الخارجية الإيراني يصل إلى الكويت ضمن جولته الخليجية

14:51 GMT 21.06.2023
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقائهما في موسكو.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقائهما في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2023
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
وصل وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، إلى الكويت ضمن جولة خليجية بدأها بزيارة كل من قطر وسلطنة عمان، ومن المقرر أن تشمل الإمارات.
وتأتي زيارة عبد اللهيان، تلبية لدعوة من نظيره الكويتي سالم العبد الله، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الأربعاء.
وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، يحضر جلسة خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، 26 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2023
وزير خارجية إيران يتوجه إلى الكويت والإمارات في جولته الخليجية
10:07 GMT
وبدأ وزير الخارجية الإيراني جولة خليجية شملت قطر وسلطنة عمان، إضافة إلى الكويت ضمن سلسلة زيارات رسمية تستهدف مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ومن المقرر أن يتوجه عبد اللهيان إلى الإمارات بعد انتهاء زيارته إلى الكويت، حسبما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يستقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2023
سفير إيران الجديد لدى السعودية: منطقة الخليج بحاجة إلى حوار جديد
19 يونيو, 20:22 GMT
وفي تدوينة نشرها على حسابه الرسمي في "تويتر" خلال جولته الخليجية، قال عبد اللهيان إن "جيران إيران لديهم قدرات كبيرة في مجالات الاقتصاد والتجارة والسياسة".
وبدأ عبد اللهيان جولته الخليجية عقب زيارة وزير الخارجية السعودي إلى العاصمة الإيرانية طهران، التي تعد الأولى لوزير خارجية سعودي منذ نحو عقد من الزمان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боец ЧВК Вагнер ведет огонь из противотанковой управляемой ракеты по позициям ВСУ в Артёмовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:34 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 09:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала