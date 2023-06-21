https://sputnikarabic.ae/20230621/وزير-خارجية-إيران-يتوجه-إلى-الكويت-والإمارات-في-جولته-الخليجية-1078333489.html
وزير خارجية إيران يتوجه إلى الكويت والإمارات في جولته الخليجية
وزير خارجية إيران يتوجه إلى الكويت والإمارات في جولته الخليجية
يتوجه وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، إلى الكويت والإمارات في جولته الخليجية، التي بدأها بزيارة قطر وسلطنة عمان. 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T10:07+0000
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وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأنه "استمرارا للجولة الإقليمية التي يقوم بها وزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، إلى قطر وسلطنة عمان، سيزور وزير الخارجية والوفد المرافق له الكويت والإمارات".وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قد بحث في وقت سابق اليوم، مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، التطورات الإقليمية والدولية.وكان الوزير الإيراني قد التقى، في وقت سابق، وزير المكتب السلطاني العماني، سلطان بن محمد النعماني. وجرى خلال اللقاء بحث وتبادل وجهات النظر حول القضايا الثنائية ومتابعة نتائج زيارة سلطان عمان الأخيرة لطهران، والتطورات الإقليمية، لا سيما التطورات في اليمن.وأكد الجانبان استمرار الجهود المشتركة من أجل المضي بالعملية السياسية في اليمن قدما، وتحقيق الاستقرار والسلام المستدام، والحد من معاناة أبناء هذا البلد.ووصل وزير الخارجية الإيراني، أمس الثلاثاء، إلى عاصمة سلطنة عمان مسقط برفقة وفد سياسي، حيث كان في استقباله في المطار عدد من كبار المسؤولين العمانيين.ويأتي ذلك تلبية لدعوة وزير خارجية عُمان، وتعد الزيارة هي الثانية من نوعها في غضون الشهرين الأخيرين.
https://sputnikarabic.ae/20230620/عبد-اللهيان-توجهت-إلى-قطر-وسلطنة-عمان-لتعميق-العلاقات-وتطويرها-مع-دول-الجوار-1078285490.html
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وزير خارجية إيران يتوجه إلى الكويت والإمارات في جولته الخليجية
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يتوجه وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، إلى الكويت والإمارات في جولته الخليجية، التي بدأها بزيارة قطر وسلطنة عمان.
وأفادت وكالة
"تسنيم" الإيرانية، بأنه "استمرارا للجولة الإقليمية التي يقوم بها وزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، إلى قطر وسلطنة عمان، سيزور وزير الخارجية والوفد المرافق له الكويت والإمارات".
وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قد بحث في وقت سابق اليوم، مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، التطورات الإقليمية والدولية
.
وكان الوزير الإيراني قد التقى، في وقت سابق، وزير المكتب السلطاني العماني، سلطان بن محمد النعماني. وجرى خلال اللقاء بحث وتبادل وجهات النظر حول القضايا الثنائية ومتابعة نتائج زيارة سلطان عمان
الأخيرة لطهران، والتطورات الإقليمية، لا سيما التطورات في اليمن.
وأكد الجانبان استمرار الجهود المشتركة من أجل المضي بالعملية السياسية في اليمن قدما، وتحقيق الاستقرار والسلام المستدام، والحد من معاناة أبناء هذا البلد.
ووصل وزير الخارجية الإيراني
، أمس الثلاثاء، إلى عاصمة سلطنة عمان مسقط برفقة وفد سياسي، حيث كان في استقباله في المطار عدد من كبار المسؤولين العمانيين.
ويأتي ذلك تلبية لدعوة وزير خارجية عُمان، وتعد الزيارة هي الثانية من نوعها في غضون الشهرين الأخيرين.