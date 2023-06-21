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وزير خارجية إيران يتوجه إلى الكويت والإمارات في جولته الخليجية
وزير خارجية إيران يتوجه إلى الكويت والإمارات في جولته الخليجية
يتوجه وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، إلى الكويت والإمارات في جولته الخليجية، التي بدأها بزيارة قطر وسلطنة عمان. 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T10:07+0000
2023-06-21T10:07+0000
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وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأنه "استمرارا للجولة الإقليمية التي يقوم بها وزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، إلى قطر وسلطنة عمان، سيزور وزير الخارجية والوفد المرافق له الكويت والإمارات".وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قد بحث في وقت سابق اليوم، مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، التطورات الإقليمية والدولية.وكان الوزير الإيراني قد التقى، في وقت سابق، وزير المكتب السلطاني العماني، سلطان بن محمد النعماني. وجرى خلال اللقاء بحث وتبادل وجهات النظر حول القضايا الثنائية ومتابعة نتائج زيارة سلطان عمان الأخيرة لطهران، والتطورات الإقليمية، لا سيما التطورات في اليمن.وأكد الجانبان استمرار الجهود المشتركة من أجل المضي بالعملية السياسية في اليمن قدما، وتحقيق الاستقرار والسلام المستدام، والحد من معاناة أبناء هذا البلد.ووصل وزير الخارجية الإيراني، أمس الثلاثاء، إلى عاصمة سلطنة عمان مسقط برفقة وفد سياسي، حيث كان في استقباله في المطار عدد من كبار المسؤولين العمانيين.ويأتي ذلك تلبية لدعوة وزير خارجية عُمان، وتعد الزيارة هي الثانية من نوعها في غضون الشهرين الأخيرين.
https://sputnikarabic.ae/20230620/عبد-اللهيان-توجهت-إلى-قطر-وسلطنة-عمان-لتعميق-العلاقات-وتطويرها-مع-دول-الجوار-1078285490.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار الكويت اليوم, الكويت, أخبار قطر اليوم, قطر, سلطنة عمان, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم

وزير خارجية إيران يتوجه إلى الكويت والإمارات في جولته الخليجية

10:07 GMT 21.06.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINIوزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، يحضر جلسة خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، 26 مايو/ أيار 2022
وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، يحضر جلسة خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، 26 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI
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يتوجه وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، إلى الكويت والإمارات في جولته الخليجية، التي بدأها بزيارة قطر وسلطنة عمان.
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأنه "استمرارا للجولة الإقليمية التي يقوم بها وزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، إلى قطر وسلطنة عمان، سيزور وزير الخارجية والوفد المرافق له الكويت والإمارات".
وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قد بحث في وقت سابق اليوم، مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، التطورات الإقليمية والدولية.
اجتماع رباعي يعقده وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع كل من وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في موسكو، لبحث سبل التطبيع بين دمشق وأنقرة. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
عبد اللهيان: توجهت إلى قطر وسلطنة عمان لتعميق العلاقات وتطويرها مع دول الجوار
أمس, 07:12 GMT
وكان الوزير الإيراني قد التقى، في وقت سابق، وزير المكتب السلطاني العماني، سلطان بن محمد النعماني. وجرى خلال اللقاء بحث وتبادل وجهات النظر حول القضايا الثنائية ومتابعة نتائج زيارة سلطان عمان الأخيرة لطهران، والتطورات الإقليمية، لا سيما التطورات في اليمن.
وأكد الجانبان استمرار الجهود المشتركة من أجل المضي بالعملية السياسية في اليمن قدما، وتحقيق الاستقرار والسلام المستدام، والحد من معاناة أبناء هذا البلد.
ووصل وزير الخارجية الإيراني، أمس الثلاثاء، إلى عاصمة سلطنة عمان مسقط برفقة وفد سياسي، حيث كان في استقباله في المطار عدد من كبار المسؤولين العمانيين.
ويأتي ذلك تلبية لدعوة وزير خارجية عُمان، وتعد الزيارة هي الثانية من نوعها في غضون الشهرين الأخيرين.
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