https://sputnikarabic.ae/20230622/البنتاغون-يعلق-على-هجوم-القوات-المسلحة-الأوكرانية-على-جسر-تشونغار-في-القرم-1078404317.html
البنتاغون يعلق على هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على جسر تشونغار في القرم
البنتاغون يعلق على هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على جسر تشونغار في القرم
أعلن المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، أن أوكرانيا تختار أهدافها العسكرية وتنفذها بنفسها. 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T20:39+0000
2023-06-22T20:39+0000
2023-06-22T20:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104466/27/1044662797_0:83:1200:758_1920x0_80_0_0_51e9a9c8c4abc096933b06badedbfd41.jpg
وقال رايدر في تعليقه على قصف القوات المسلحة الأوكرانية لجسر تشونغار في شبه جزيرة القرم: "هذه معركتهم. إنهم يختارون الأهداف وينفذون العمليات".وأضاف أن تركيز الوزارة هو العمل مع الجانب الأوكراني والشركاء وحلفاء أمريكا لتزويد كييف بالقدرات القتالية المطلوبة.وفي وقت سابق، قال القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو، إن القوات الأوكرانية قصفت جسورًا على الحدود الإدارية بين منطقة خيرسون وشبه جزيرة القرم بالقرب من تشونغار مستخدمة، وفقًا للبيانات الأولية، صواريخ "ستورم شادو" البريطانية.من جانبه، أفاد رئيس جمهورية القرم الروسية، سيرغي أكسينوف، بأن فنيي تفكيك القنابل يقومون بإجراء التحقيقات بعد قصف جسر تشونغار.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230622/بقايا-صاروخ-ستورم-شادو-الذي-قصف-به-نظام-كييف-جسرالقرم-تظهر-عليه-الدولة-المصنعة-فيديو--1078370330.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104466/27/1044662797_189:0:1200:758_1920x0_80_0_0_d62b4a10d2ab94d42455806a08be9224.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم
البنتاغون يعلق على هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على جسر تشونغار في القرم
تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، أن أوكرانيا تختار أهدافها العسكرية وتنفذها بنفسها.
وقال رايدر في تعليقه على قصف القوات المسلحة الأوكرانية لجسر تشونغار في شبه جزيرة القرم: "هذه معركتهم. إنهم يختارون الأهداف وينفذون العمليات".
وأضاف أن تركيز الوزارة هو العمل مع الجانب الأوكراني والشركاء وحلفاء أمريكا لتزويد كييف بالقدرات القتالية المطلوبة.
وفي وقت سابق، قال القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو، إن القوات الأوكرانية قصفت جسورًا على الحدود الإدارية بين منطقة خيرسون وشبه جزيرة القرم بالقرب من تشونغار مستخدمة، وفقًا للبيانات الأولية، صواريخ "ستورم شادو" البريطانية.
من جانبه، أفاد رئيس جمهورية القرم الروسية، سيرغي أكسينوف، بأن فنيي تفكيك القنابل يقومون بإجراء التحقيقات بعد قصف جسر تشونغار.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية
في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.