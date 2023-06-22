https://sputnikarabic.ae/20230622/البنتاغون-يكشف-سبب-عدم-نقله-للذخائر-العنقودية-إلى-أوكرانيا-1078405012.html

البنتاغون يكشف سبب عدم نقله للذخائر العنقودية إلى أوكرانيا

البنتاغون يكشف سبب عدم نقله للذخائر العنقودية إلى أوكرانيا

قالت لورا كوبر، نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون روسيا وأوكرانيا وأوراسيا، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة لا تقدم أسلحة متقدمة ذات استخدام مزدوج إلى... 22.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-22T22:30+0000

2023-06-22T22:30+0000

2023-06-22T22:33+0000

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العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وقالت كوبر: "السبب وراء عدم رؤية تقدم في توفير هذه القدرات يرتبط بالقيود المفروضة من قبل الكونغرس والقلق بشأن وحدة الحلفاء".وفي مارس/آذار، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن روسيا سترد إذا تأكدت المعلومات حول طلب أوكرانيا للولايات المتحدة بتوريد قنابل عنقودية.وفي وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن أوكرانيا قد وسعت طلبها إلى الولايات المتحدة ليشمل قنابل جوية عنقودية من طراز MK-20.وكانت روسيا قد أرسلت مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي بسبب توريد أسلحة إلى أوكرانيا. وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أشار إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة لصالح أوكرانيا ستكون هدفًا قانونيًا لروسيا.تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، سابقا، أن العملية تهدف "لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى أهداف أخرى تتمثل بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها، والقضاء على النازية فيها، وتسليم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.

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https://sputnikarabic.ae/20230111/الرئاسة-التركية-لـسبوتنيك-مزاعم-إرسال-قنابل-عنقودية-إلى-أوكرانيا-مجرد-معلومات-مضللة--1072153555.html

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