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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230622/البنتاغون-يكشف-سبب-عدم-نقله-للذخائر-العنقودية-إلى-أوكرانيا-1078405012.html
البنتاغون يكشف سبب عدم نقله للذخائر العنقودية إلى أوكرانيا
البنتاغون يكشف سبب عدم نقله للذخائر العنقودية إلى أوكرانيا
قالت لورا كوبر، نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون روسيا وأوكرانيا وأوراسيا، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة لا تقدم أسلحة متقدمة ذات استخدام مزدوج إلى... 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T22:30+0000
2023-06-22T22:33+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقالت كوبر: "السبب وراء عدم رؤية تقدم في توفير هذه القدرات يرتبط بالقيود المفروضة من قبل الكونغرس والقلق بشأن وحدة الحلفاء".وفي مارس/آذار، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن روسيا سترد إذا تأكدت المعلومات حول طلب أوكرانيا للولايات المتحدة بتوريد قنابل عنقودية.وفي وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن أوكرانيا قد وسعت طلبها إلى الولايات المتحدة ليشمل قنابل جوية عنقودية من طراز MK-20.وكانت روسيا قد أرسلت مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي بسبب توريد أسلحة إلى أوكرانيا. وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أشار إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة لصالح أوكرانيا ستكون هدفًا قانونيًا لروسيا.تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، سابقا، أن العملية تهدف "لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى أهداف أخرى تتمثل بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها، والقضاء على النازية فيها، وتسليم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20221208/الولايات-المتحدة-تنظر-في-طلب-أوكرانيا-بتقديم-ذخائر-عنقودية-1070966220.html
https://sputnikarabic.ae/20230111/الرئاسة-التركية-لـسبوتنيك-مزاعم-إرسال-قنابل-عنقودية-إلى-أوكرانيا-مجرد-معلومات-مضللة--1072153555.html
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البنتاغون الأمريكي, أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
البنتاغون الأمريكي, أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

البنتاغون يكشف سبب عدم نقله للذخائر العنقودية إلى أوكرانيا

22:30 GMT 22.06.2023 (تم التحديث: 22:33 GMT 22.06.2023)
© AFP 2023البنتاغون
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2023
© AFP 2023
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قالت لورا كوبر، نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون روسيا وأوكرانيا وأوراسيا، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة لا تقدم أسلحة متقدمة ذات استخدام مزدوج إلى أوكرانيا لعدم التعارض مع قيود توريد القنابل العنقودية.
وقالت كوبر: "السبب وراء عدم رؤية تقدم في توفير هذه القدرات يرتبط بالقيود المفروضة من قبل الكونغرس والقلق بشأن وحدة الحلفاء".
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وفي مارس/آذار، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن روسيا سترد إذا تأكدت المعلومات حول طلب أوكرانيا للولايات المتحدة بتوريد قنابل عنقودية.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن أوكرانيا قد وسعت طلبها إلى الولايات المتحدة ليشمل قنابل جوية عنقودية من طراز MK-20.
وكانت روسيا قد أرسلت مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي بسبب توريد أسلحة إلى أوكرانيا. وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أشار إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة لصالح أوكرانيا ستكون هدفًا قانونيًا لروسيا.
تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
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وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، سابقا، أن العملية تهدف "لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى أهداف أخرى تتمثل بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها، والقضاء على النازية فيها، وتسليم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
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