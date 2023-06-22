https://sputnikarabic.ae/20230622/البنتاغون-يكشف-سبب-عدم-نقله-للذخائر-العنقودية-إلى-أوكرانيا-1078405012.html
البنتاغون يكشف سبب عدم نقله للذخائر العنقودية إلى أوكرانيا
البنتاغون يكشف سبب عدم نقله للذخائر العنقودية إلى أوكرانيا
قالت لورا كوبر، نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون روسيا وأوكرانيا وأوراسيا، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة لا تقدم أسلحة متقدمة ذات استخدام مزدوج إلى... 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T22:30+0000
2023-06-22T22:30+0000
2023-06-22T22:33+0000
البنتاغون الأمريكي
أخبار روسيا اليوم
روسيا
سلاح روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
العملية العسكرية الروسية الخاصة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102202/69/1022026910_0:192:2957:1855_1920x0_80_0_0_09cbf34b0b50a00755741886289e2e26.jpg
وقالت كوبر: "السبب وراء عدم رؤية تقدم في توفير هذه القدرات يرتبط بالقيود المفروضة من قبل الكونغرس والقلق بشأن وحدة الحلفاء".وفي مارس/آذار، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن روسيا سترد إذا تأكدت المعلومات حول طلب أوكرانيا للولايات المتحدة بتوريد قنابل عنقودية.وفي وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن أوكرانيا قد وسعت طلبها إلى الولايات المتحدة ليشمل قنابل جوية عنقودية من طراز MK-20.وكانت روسيا قد أرسلت مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي بسبب توريد أسلحة إلى أوكرانيا. وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أشار إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة لصالح أوكرانيا ستكون هدفًا قانونيًا لروسيا.تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، سابقا، أن العملية تهدف "لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى أهداف أخرى تتمثل بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها، والقضاء على النازية فيها، وتسليم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20221208/الولايات-المتحدة-تنظر-في-طلب-أوكرانيا-بتقديم-ذخائر-عنقودية-1070966220.html
https://sputnikarabic.ae/20230111/الرئاسة-التركية-لـسبوتنيك-مزاعم-إرسال-قنابل-عنقودية-إلى-أوكرانيا-مجرد-معلومات-مضللة--1072153555.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102202/69/1022026910_114:0:2843:2047_1920x0_80_0_0_df7d009f13d0d5705290ab76adc9e8d8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
البنتاغون الأمريكي, أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
البنتاغون الأمريكي, أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
البنتاغون يكشف سبب عدم نقله للذخائر العنقودية إلى أوكرانيا
22:30 GMT 22.06.2023 (تم التحديث: 22:33 GMT 22.06.2023) تابعنا عبر
قالت لورا كوبر، نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون روسيا وأوكرانيا وأوراسيا، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة لا تقدم أسلحة متقدمة ذات استخدام مزدوج إلى أوكرانيا لعدم التعارض مع قيود توريد القنابل العنقودية.
وقالت كوبر: "السبب وراء عدم رؤية تقدم في توفير هذه القدرات يرتبط بالقيود المفروضة من قبل الكونغرس والقلق بشأن وحدة الحلفاء".
وفي مارس/آذار، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن روسيا سترد إذا تأكدت المعلومات حول طلب أوكرانيا للولايات المتحدة بتوريد قنابل عنقودية.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن أوكرانيا قد وسعت طلبها إلى الولايات المتحدة ليشمل قنابل جوية عنقودية
من طراز MK-20.
وكانت روسيا قد أرسلت مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي بسبب توريد أسلحة إلى أوكرانيا. وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أشار إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة لصالح أوكرانيا ستكون هدفًا قانونيًا لروسيا.
تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس
من بطش القوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، سابقا، أن العملية تهدف "لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى أهداف أخرى تتمثل بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها، والقضاء على النازية فيها، وتسليم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.