https://sputnikarabic.ae/20230622/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-طائرة-مسيرة-فوق-مدينة-كورسك-1078404565.html

الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة مسيرة فوق مدينة كورسك

الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة مسيرة فوق مدينة كورسك

أعلن رومان ستاروفويت، حاكم مقاطعة كورسك الروسية، أن الدفاع الجوي قد أسقط طائرة بدون طيار في سماء المقاطعة. 22.06.2023, سبوتنيك عربي

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موسكو - سبوتنيك وقال ستاروفويت عبر قناته في تطبيق "تلغرام: "نجحت وسائل الدفاع الجوي لدينا في إسقاط طائرة بدون طيار فوق منطقة كورسك. أتقدم بالشكر للعسكريين على جهودهم وعملهم القوي".وفي إطار التحذيرات، طلب ستاروفويت من سكان مقاطعة كورسك، التي تقع على الحدود مع أوكرانيا، أن يتجنبوا لمس أي قطعة حطام تكون قد سقطت، وأن يقوموا بالإبلاغ فورًا إلى الجهات المختصة عبر الرقم 112.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20230622/البنتاغون-يعلق-على-هجوم-القوات-المسلحة-الأوكرانية-على-جسر-تشونغار-في-القرم-1078404317.html

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