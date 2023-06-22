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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230622/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-طائرة-مسيرة-فوق-مدينة-كورسك-1078404565.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة مسيرة فوق مدينة كورسك
الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة مسيرة فوق مدينة كورسك
أعلن رومان ستاروفويت، حاكم مقاطعة كورسك الروسية، أن الدفاع الجوي قد أسقط طائرة بدون طيار في سماء المقاطعة. 22.06.2023, سبوتنيك عربي
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2023-06-22T21:45+0000
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موسكو - سبوتنيك وقال ستاروفويت عبر قناته في تطبيق "تلغرام: "نجحت وسائل الدفاع الجوي لدينا في إسقاط طائرة بدون طيار فوق منطقة كورسك. أتقدم بالشكر للعسكريين على جهودهم وعملهم القوي".وفي إطار التحذيرات، طلب ستاروفويت من سكان مقاطعة كورسك، التي تقع على الحدود مع أوكرانيا، أن يتجنبوا لمس أي قطعة حطام تكون قد سقطت، وأن يقوموا بالإبلاغ فورًا إلى الجهات المختصة عبر الرقم 112.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230622/البنتاغون-يعلق-على-هجوم-القوات-المسلحة-الأوكرانية-على-جسر-تشونغار-في-القرم-1078404317.html
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أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة مسيرة فوق مدينة كورسك

21:11 GMT 22.06.2023 (تم التحديث: 21:45 GMT 22.06.2023)
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenkoقوات الدفاع الجوي الروسي
قوات الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2023
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenko
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أعلن رومان ستاروفويت، حاكم مقاطعة كورسك الروسية، أن الدفاع الجوي قد أسقط طائرة بدون طيار في سماء المقاطعة.
موسكو - سبوتنيك وقال ستاروفويت عبر قناته في تطبيق "تلغرام: "نجحت وسائل الدفاع الجوي لدينا في إسقاط طائرة بدون طيار فوق منطقة كورسك. أتقدم بالشكر للعسكريين على جهودهم وعملهم القوي".
مبنى البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البنتاغون يعلق على هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على جسر تشونغار في القرم
20:39 GMT
وفي إطار التحذيرات، طلب ستاروفويت من سكان مقاطعة كورسك، التي تقع على الحدود مع أوكرانيا، أن يتجنبوا لمس أي قطعة حطام تكون قد سقطت، وأن يقوموا بالإبلاغ فورًا إلى الجهات المختصة عبر الرقم 112.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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