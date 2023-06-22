https://sputnikarabic.ae/20230622/السعودية-تعلن-عودة-أعداد-الحجاج-إلى-مستويات-ما-قبل-جائحة-كورونا-فيديو-1078396194.html
السعودية تعلن عودة أعداد الحجاج إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا... فيديو
السعودية تعلن عودة أعداد الحجاج إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا... فيديو
أعلن وزير الحج السعودي توفيق الربيعة، "عودة أعداد الحجاج إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا". 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T14:50+0000
2023-06-22T14:50+0000
2023-06-22T14:50+0000
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وقال الربيعة، في مؤتمر صحفي، إنه "لا قيود على أعمار الحجاج في موسم حج هذا العام 2023"، مشيرا أن حج هذا العام يأتي بعد توقف الحج بشكله الطبيعي لمدة 3 سنوات، حسب وكالة الأنباء السعودية- واس.وكان مسؤولون سعوديون كشف لوكالة "سبوتنيك"، عن آخر استعدادات المملكة لموسم الحج هذا العام، حيث قال الدكتور صالح بن علي التركي أمين العاصمة المقدسة بالسعودية: إن الأمانة جزء من الجهات الحكومية التي تعمل في منظومة الحج، والتي لا تقل عن 40 مؤسسة، بالتعاون مع 60 مؤسسة من القطاع الخاص، يعملون جميعًا بشكل متناغم، لكل مؤسسة منها دور معين ضمن هذه المنظومة.من جهته، قال عايض بن محمد الغوينم وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج، إن جاهزية الحج لهذا العام وصلت إلى مستويات عالية جدا، حيث قامت الوزارة باستقبال الحجاج في كل منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية.وقال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية السعودية، العقيد طلال الشلهوب، إن وزارة الداخلية السعودية أتمت كافة استعداداتها لخدمة حجاج بين الله الحرام، والحفاظ عليهم منذ قدومهم إلى المملكة وحتى مغادرتهم، مؤكدًا أن بلاده تقدم رحلة حج آمنة سالمة للجميع.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هناك تنسيق بين مختلف الجهات داخل الوزارة من أجل تأمين وتسهيل عمليات الحج، سواء في المطارات أو عبر التنقل، أو داخل الحرم، والمشاعر المقدسة، معتبرًا أن المملكة من أفضل الدول في إدارة الحشود.وأعلنت المملكة العربية السعودية، الأحد الماضي، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، ليكون الإثنين هو غرة الشهر.ووفقا للمحكمة السعودية، فإن "الوقوف بعرفة يوم الثلاثاء بعد القادم التاسع من ذي الحجة الموافق 27 يونيو/ حزيران، والأربعاء الموافق 28 يونيو/ حزيران هو أول أيام عيد الأضحى المبارك"، حسب وكالة الأنباء السعودية.
https://sputnikarabic.ae/20230617/الملك-سلمان-يأمر-باستضافة-1300-حاج-وحاجة-من-أكثر-من-90-دولة-لأداء-فريضة-الحج-1078220272.html
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أخبار الحج, السعودية, أخبار السعودية اليوم, فيروس كورونا, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار الحج, السعودية, أخبار السعودية اليوم, فيروس كورونا, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السعودية تعلن عودة أعداد الحجاج إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا... فيديو
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أعلن وزير الحج السعودي توفيق الربيعة، "عودة أعداد الحجاج إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا".
وقال الربيعة، في مؤتمر صحفي، إنه "لا قيود على أعمار الحجاج في موسم حج هذا العام 2023"، مشيرا أن حج هذا العام يأتي بعد توقف الحج بشكله الطبيعي لمدة 3 سنوات، حسب وكالة الأنباء السعودية- واس.
وكان مسؤولون سعوديون كشف لوكالة "سبوتنيك"، عن آخر استعدادات المملكة لموسم الحج
هذا العام، حيث قال الدكتور صالح بن علي التركي أمين العاصمة المقدسة بالسعودية: إن الأمانة جزء من الجهات الحكومية التي تعمل في منظومة الحج، والتي لا تقل عن 40 مؤسسة، بالتعاون مع 60 مؤسسة من القطاع الخاص، يعملون جميعًا بشكل متناغم، لكل مؤسسة منها دور معين ضمن هذه المنظومة.
من جهته، قال عايض بن محمد الغوينم وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج، إن جاهزية الحج لهذا العام وصلت إلى مستويات عالية جدا، حيث قامت الوزارة باستقبال الحجاج في كل منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية السعودية، العقيد طلال الشلهوب، إن وزارة الداخلية السعودية أتمت كافة استعداداتها لخدمة حجاج بين الله الحرام، والحفاظ عليهم منذ قدومهم إلى المملكة وحتى مغادرتهم، مؤكدًا أن بلاده تقدم رحلة حج آمنة سالمة للجميع.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك
"، هناك تنسيق بين مختلف الجهات داخل الوزارة من أجل تأمين وتسهيل عمليات الحج، سواء في المطارات أو عبر التنقل، أو داخل الحرم، والمشاعر المقدسة، معتبرًا أن المملكة من أفضل الدول في إدارة الحشود.
وأعلنت المملكة العربية السعودية، الأحد الماضي، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، ليكون الإثنين هو غرة الشهر.
ووفقا للمحكمة السعودية، فإن "الوقوف بعرفة يوم الثلاثاء بعد القادم التاسع من ذي الحجة الموافق 27 يونيو/ حزيران، والأربعاء الموافق 28 يونيو/ حزيران هو أول أيام عيد الأضحى المبارك"، حسب وكالة
الأنباء السعودية.