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https://sputnikarabic.ae/20230622/بايدن-يرتكب-خطأ-خلال-عزف-النشيد-الوطني-الهندي-فيديو-1078397019.html
بايدن يرتكب خطأ خلال عزف النشيد الوطني الهندي... فيديو
بايدن يرتكب خطأ خلال عزف النشيد الوطني الهندي... فيديو
ارتكب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خطأ خلال مراسم استقبال رسمية، لرئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في العاصمة الأمريكية واشنطن. 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T15:24+0000
2023-06-22T15:24+0000
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ووضع بايدن (80 عاما) يده على قلبه، عند عزف النشيد الوطني للهند، بينما كان يقف بجوار مودي، ظنا منه أنه النشيد الوطني للولايات المتحدة.لكن عندما أدرك بايدن أن النشيد الوطني للهند، بدأ تدريجيا في خفض يده من قلبه، من أجل تدارك الحرج، كما يوضح الفيديو المتداول.ويستضيف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الخميس، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية، من التجارة إلى التعاون الدفاعي، مع معالجة التحديات المتعلقة بالمنافسة مع الصين في المجالات العسكرية والتكنولوجية.على الرغم من أن مودي زار أمريكا 5 مرات كرئيس للوزراء، إلا أن زيارة هذا الأسبوع تمثل أول زيارة لها وضع دبلوماسي كزيارة دولة.وتأتي زيارة مودي في وقت مهم، تسعى فيه أمريكا إلى مواجهة نفوذ الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وعلى الصعيد العالمي، وزيادة عزل موسكو عن الهند.وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، حاول مسؤولي البيت الأبيض التأكيد على أن زيارة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي للبيت الأبيض لن ترتكز على الصين أو روسيا، ومع ذلك ، اقترح مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أمس الأربعاء، أن تكون الصين بندا رئيسيا في جدول الأعمال خلال زيارة مودي.
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الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم, نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم, نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم

بايدن يرتكب خطأ خلال عزف النشيد الوطني الهندي... فيديو

15:24 GMT 22.06.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGANالرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في البيت الأبيض، واشنطن، 22 يونيو/ حزيران 2023
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في البيت الأبيض، واشنطن، 22 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2023
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في البيت الأبيض، واشنطن، 22 يونيو/ حزيران 2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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ارتكب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خطأ خلال مراسم استقبال رسمية، لرئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في العاصمة الأمريكية واشنطن.
ووضع بايدن (80 عاما) يده على قلبه، عند عزف النشيد الوطني للهند، بينما كان يقف بجوار مودي، ظنا منه أنه النشيد الوطني للولايات المتحدة.
لكن عندما أدرك بايدن أن النشيد الوطني للهند، بدأ تدريجيا في خفض يده من قلبه، من أجل تدارك الحرج، كما يوضح الفيديو المتداول.
ويستضيف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الخميس، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية، من التجارة إلى التعاون الدفاعي، مع معالجة التحديات المتعلقة بالمنافسة مع الصين في المجالات العسكرية والتكنولوجية.
على الرغم من أن مودي زار أمريكا 5 مرات كرئيس للوزراء، إلا أن زيارة هذا الأسبوع تمثل أول زيارة لها وضع دبلوماسي كزيارة دولة.
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وتأتي زيارة مودي في وقت مهم، تسعى فيه أمريكا إلى مواجهة نفوذ الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وعلى الصعيد العالمي، وزيادة عزل موسكو عن الهند.
وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، حاول مسؤولي البيت الأبيض التأكيد على أن زيارة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي للبيت الأبيض لن ترتكز على الصين أو روسيا، ومع ذلك ، اقترح مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أمس الأربعاء، أن تكون الصين بندا رئيسيا في جدول الأعمال خلال زيارة مودي.
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