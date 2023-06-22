https://sputnikarabic.ae/20230622/بايدن-يرتكب-خطأ-خلال-عزف-النشيد-الوطني-الهندي-فيديو-1078397019.html

بايدن يرتكب خطأ خلال عزف النشيد الوطني الهندي... فيديو

بايدن يرتكب خطأ خلال عزف النشيد الوطني الهندي... فيديو

ارتكب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خطأ خلال مراسم استقبال رسمية، لرئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في العاصمة الأمريكية واشنطن. 22.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-22T15:24+0000

2023-06-22T15:24+0000

2023-06-22T15:24+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

جو بايدن

العالم

نادي الفيديو

أخبار الهند اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/16/1078396562_0:0:1120:631_1920x0_80_0_0_c0e6a5289825c29b080b0a8d8101afb2.jpg

ووضع بايدن (80 عاما) يده على قلبه، عند عزف النشيد الوطني للهند، بينما كان يقف بجوار مودي، ظنا منه أنه النشيد الوطني للولايات المتحدة.لكن عندما أدرك بايدن أن النشيد الوطني للهند، بدأ تدريجيا في خفض يده من قلبه، من أجل تدارك الحرج، كما يوضح الفيديو المتداول.ويستضيف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الخميس، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية، من التجارة إلى التعاون الدفاعي، مع معالجة التحديات المتعلقة بالمنافسة مع الصين في المجالات العسكرية والتكنولوجية.على الرغم من أن مودي زار أمريكا 5 مرات كرئيس للوزراء، إلا أن زيارة هذا الأسبوع تمثل أول زيارة لها وضع دبلوماسي كزيارة دولة.وتأتي زيارة مودي في وقت مهم، تسعى فيه أمريكا إلى مواجهة نفوذ الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وعلى الصعيد العالمي، وزيادة عزل موسكو عن الهند.وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، حاول مسؤولي البيت الأبيض التأكيد على أن زيارة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي للبيت الأبيض لن ترتكز على الصين أو روسيا، ومع ذلك ، اقترح مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أمس الأربعاء، أن تكون الصين بندا رئيسيا في جدول الأعمال خلال زيارة مودي.

https://sputnikarabic.ae/20230616/جيل-بايدن-تدافع-عن-زوجها-لديه-طاقة-أقوى-من-رجل-في-الـ40-1078185451.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم, نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم