https://sputnikarabic.ae/20230622/خفر-السواحل-الأمريكي-يعلن-وفاة-جميع-من-كانوا-داخل-الغواصة-المفقودة-تيتان---عاجل-1078403245.html
خفر السواحل الأمريكي يعلن وفاة جميع من كانوا داخل الغواصة المفقودة "تيتان"
خفر السواحل الأمريكي يعلن وفاة جميع من كانوا داخل الغواصة المفقودة "تيتان"
أعلن خفر السواحل الأمريكي، اليوم الخميس، وفاة جميع من كانوا داخل الغواصة المفقودة "تيتان" منذ أيام قرب موقع سفينة "تيتانيك" الغارقة في مياه المحيط الأطلسي. 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T19:19+0000
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وأكد خفر السواحل الأمريكي في بيان صعوبة انتشال جثامين طاقم الغواصة المفقودة رغم استمرار جهود البحث عنها.من جانبها، قالت شركة "أوشن غيت" المشغلة للغواصة السياحية "تيتان" في بيان، إنها ترجح أن كل من كان على متن الغواصة قد توفوا بعد جهود بحث استمرت عدة أيام.وأضافت "قلوبنا مع المفقودين الخمسة وأفراد عائلاتهم في هذه الظرف المأسوي".كما أعربت الشركة عن شكرها للمنظمات التي قامت بتوفير الموارد لمهمة البحث والإنقاذ.وكان خفر السواحل الأمريكي قد أعلن في وقت سابق اليوم، العثور على حطام الغواصة المفقودة.وأوضح أن الخبراء يقومون حاليا بتقييم المعلومات الواردة.يذكر أنه يوم الاثنين الماضي، أكدت شركة OceanGate Expeditions، اختفاء غواصتها "تيتان"، المصممة لإيصال السائحين إلى موقع غرق سفينة تيتانيك.أشارت إلى أنه هناك 5 أشخاص في الغواصة، اختفى الاتصال بهم بعد حوالي ساعة و45 دقيقة من الغوص يوم الأحد. وذكرت الشركة أن إمداد الهواء هناك كافيا لمدة أربعة أيام (96 ساعة)، وفي الوقت الحالي وفقًا للحسابات يجب أن يكون الهواء قد نفد.
https://sputnikarabic.ae/20230621/رصد-أصوات-تحت-الماء-خلال-عمليات-البحث-عن-الغواصة-المفقودة-قرب-حطام-سفينة-تيتانيك-1078340096.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
خفر السواحل الأمريكي يعلن وفاة جميع من كانوا داخل الغواصة المفقودة "تيتان"
19:19 GMT 22.06.2023 (تم التحديث: 19:33 GMT 22.06.2023) تابعنا عبر
أعلن خفر السواحل الأمريكي، اليوم الخميس، وفاة جميع من كانوا داخل الغواصة المفقودة "تيتان" منذ أيام قرب موقع سفينة "تيتانيك" الغارقة في مياه المحيط الأطلسي.
وأكد
خفر السواحل الأمريكي في بيان صعوبة انتشال جثامين طاقم الغواصة المفقودة رغم استمرار جهود البحث عنها.
من جانبها، قالت شركة "أوشن غيت" المشغلة للغواصة السياحية "تيتان" في بيان، إنها ترجح أن كل من كان على متن الغواصة قد توفوا بعد جهود بحث استمرت عدة أيام.
وأضافت "قلوبنا مع المفقودين الخمسة وأفراد عائلاتهم في هذه الظرف المأسوي".
كما أعربت الشركة عن شكرها للمنظمات التي قامت بتوفير الموارد لمهمة البحث والإنقاذ.
وكان خفر السواحل الأمريكي
قد أعلن في وقت سابق اليوم، العثور على حطام الغواصة المفقودة.
وأوضح أن الخبراء يقومون حاليا بتقييم المعلومات الواردة.
يذكر أنه يوم الاثنين الماضي، أكدت شركة OceanGate Expeditions، اختفاء غواصتها "تيتان"، المصممة لإيصال السائحين إلى موقع غرق سفينة تيتانيك
.
أشارت إلى أنه هناك 5 أشخاص في الغواصة، اختفى الاتصال بهم بعد حوالي ساعة و45 دقيقة من الغوص يوم الأحد.
وذكرت الشركة أن إمداد الهواء هناك كافيا لمدة أربعة أيام (96 ساعة)، وفي الوقت الحالي وفقًا للحسابات يجب أن يكون الهواء قد نفد.